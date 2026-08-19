ГИГАНТОМАХИЯ (др.-греч. γιγαντομαχία)

В древнегреческой мифологии борьба богов-олимпийцев с гигантами .

Миф о гигантомахии сложился еще в архаическом эпосе, его сохраняют без существенных изменений и более поздние авторы. В основных своих чертах он представлен у Аполлодора (I, 6, 1-2). Узнав, что победить гигантов боги смогут только с помощью смертного, Зевс по совету Афины призвал Геракла . Среди гигантов особой силой отличались Порфирион и Алкионей. Последнего сразил своей стрелой Геракл, а чтобы лишить его возможности набираться сил от земли, стащил с земли Паллены, где он был рожден; от перуна Зевса пал Порфирион; Афина обрушила на Энкелада остров Сицилия и содрала кожу с еще живого Палланта; Дионис своим тирсом убил Эврита, а Геката, ударив факелом, убила Клития; многих поразил своими перунами Зевс, Геракл добивал погибающих гигантов, стреляя из лука.

Этот миф, который утверждал победу олимпийского поколения богов над хтоническими силами, порядка над хаосом, в классический и последующий периоды интерпретировался как борьба цивилизации против варварства. Среди воплощений этой темы в искусстве особенно известны скульптурные изображения на фризе алтаря Зевса из Пергама, который выставлен в Пергамон-музее в Берлине.

Иллюстрация :

Гигантомахия. Афина и Алкионей, Ника (справа наверху), Гея (внизу). Фрагмент фриза Пергамского алтаря Зевса. Мрамор. 180-160 гг. до н.э. Берлин, Пергамон-музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова