ГИЕНЬ
ГИЕНЬ - Гюйенн, историческая область в юго-западной Франции, в бассейне реки Гаронна.
Главный город - Бордо. Территория Гиени с I века до н. э. находилась под властью Рима и входила в состав провинции Аквитания. В V веке захвачена вестготами, в начале VI века - франками. После распада империи Карла I Великого Гиень утратила самостоятельность и стала одним из владений французской короны (герцогство Аквитанское). В 1152 году досталась в качестве приданого Алиеноры Аквитанской графу Анжуйскому Генриху (Генриху I из династии Плантагенетов. С избранием последнего в 1154 году королём Англии (взошёл на престол под именем Генриха II) перешла под власть английской короны. Возвращена Франции в результате Столетней войны 1337-1453 годов. В 1469-1472 годах составляла владение (апанаж) герцога Гиенского Карла, брата короля Людовика XI, а после его смерти вошла в королевский домен. С XVII века объединена с Гасконью в губернаторство Гиень и Гасконь (самое обширное губернаторство во Французском королевстве). В результате административно-территориальной реформы 1789 года на месте старой Гиени были образованы департаменты Жиронда, Дордонь, Ло, Аверон и частично - Ланды, Ло и Гаронна, Тарн и Гаронна.