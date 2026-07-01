ГИЕНЬ

ГИЕНЬ - Гюйенн, историческая область в юго-западной Фран­ции, в бас­сей­не реки Га­рон­на.

Главный го­род - Бор­до. Тер­ри­то­рия Гиени с I века до н. э. на­хо­ди­лась под вла­стью Ри­ма и вхо­ди­ла в со­став провинции Ак­ви­та­ния . В V веке за­хва­че­на вест­го­та­ми, в начале VI века - фран­ка­ми. По­сле рас­па­да им­пе­рии Кар­ла I Ве­ли­ко­го Гиень ут­ра­ти­ла са­мо­стоя­тель­ность и ста­ла од­ним из вла­де­ний французской ко­ро­ны (гер­цог­ст­во Ак­ви­тан­ское). В 1152 году дос­та­лась в ка­че­ст­ве при­да­но­го Алие­но­ры Ак­ви­тан­ской гра­фу Ан­жуй­ско­му Ген­ри­ху (Ген­ри­ху I из ди­на­стии План­та­ге­не­тов. С из­бра­ни­ем по­след­не­го в 1154 году ко­ро­лём Анг­лии (взо­шёл на пре­стол под име­нем Ген­ри­ха II) пе­ре­шла под власть английской ко­ро­ны. Воз­вра­ще­на Фран­ции в ре­зуль­та­те Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов. В 1469-1472 годах со­став­ля­ла вла­де­ние (апа­наж) гер­цо­га Ги­ен­ско­го Кар­ла, бра­та ко­ро­ля Лю­до­ви­ка XI , а по­сле его смер­ти во­шла в ко­ро­лев­ский до­мен. С XVII века объ­е­ди­не­на с Гас­ко­нью в гу­бер­на­тор­ст­во Ги­ень и Гас­конь (са­мое об­шир­ное гу­бер­на­тор­ст­во во Французском ко­ро­лев­ст­ве). В ре­зуль­та­те административно-территориальной ре­фор­мы 1789 года на мес­те ста­рой Гиени бы­ли об­ра­зо­ва­ны департаменты Жи­рон­да, Дор­донь, Ло, Аве­рон и час­тич­но - Лан­ды, Ло и Га­рон­на, Тарн и Га­рон­на.

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