ГИББОНС ОРЛАНДО

ГИББОНС ОРЛАНДО - английский композитор и клавирист.

Один из наи­бо­лее зна­чительных му­зы­кан­тов Анг­лии 1-й четверти XVII века. Был пев­чим Ко­ро­лев­ско­го кол­лед­жа в Кем­брид­же, с 1603 года и до кон­ца жиз­ни - му­зы­кант Ко­ро­лев­ской ка­пел­лы (с 1615 года её ор­га­нист), од­но­вре­мен­но слу­жил при­двор­ным вирд­жи­на­ли­стом, с 1623 года так­же ор­га­ни­стом Вест­мин­стер­ско­го аб­бат­ст­ва. Зна­чительная часть на­сле­дия Гиббонса со­став­ля­ет во­каль­ная му­зы­ка - ду­хов­ная (свыше 30 ан­те­мов, 2 со­б­ра­ния пес­но­пе­ний для анг­ли­кан­ской служ­бы, гим­ны, псал­мы и др.) и свет­ская (главным образом 5-го­лос­ные мад­ри­га­лы; наи­бо­лее из­вес­тен «Се­реб­ря­ный ле­бедь»). Осо­бен­но ин­те­рес­на ин­ст­ру­мен­таль­ная му­зы­ка Гиббонса: свыше 40 со­чи­не­ний для вирд­жи­на­ла (тан­цы, фан­та­зии), ан­самб­ле­вые ком­по­зи­ции без точ­но­го ука­за­ния ин­ст­ру­мен­тов (ве­ро­ят­но, для ви­ол), в т. ч. фан­та­зии, па­ва­ны, галь­яр­ды, ва­риа­ции и др.

Его сын Кри­сто­фер Гиб­бонс (1615-1676 годы), ор­га­нист Ко­ро­лев­ской ка­пел­лы и Вест­мин­стер­ско­го аб­бат­ст­ва, ком­по­зитор - ав­тор ан­те­мов, фан­та­зий для ан­самб­ля струн­ных, кла­вир­ных пьес и других со­чи­не­ний, в т. ч. му­зы­ки к мас­ке Дж. Шир­ли «Ку­пи­дон и смерть» (1659, совместно с М. Лок­ком).