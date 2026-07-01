ГИББОНС ОРЛАНДО
ГИББОНС ОРЛАНДО - английский композитор и клавирист.
Один из наиболее значительных музыкантов Англии 1-й четверти XVII века. Был певчим Королевского колледжа в Кембридже, с 1603 года и до конца жизни - музыкант Королевской капеллы (с 1615 года её органист), одновременно служил придворным вирджиналистом, с 1623 года также органистом Вестминстерского аббатства. Значительная часть наследия Гиббонса составляет вокальная музыка - духовная (свыше 30 антемов, 2 собрания песнопений для англиканской службы, гимны, псалмы и др.) и светская (главным образом 5-голосные мадригалы; наиболее известен «Серебряный лебедь»). Особенно интересна инструментальная музыка Гиббонса: свыше 40 сочинений для вирджинала (танцы, фантазии), ансамблевые композиции без точного указания инструментов (вероятно, для виол), в т. ч. фантазии, паваны, гальярды, вариации и др.
Его сын Кристофер Гиббонс (1615-1676 годы), органист Королевской капеллы и Вестминстерского аббатства, композитор - автор антемов, фантазий для ансамбля струнных, клавирных пьес и других сочинений, в т. ч. музыки к маске Дж. Ширли «Купидон и смерть» (1659, совместно с М. Локком).