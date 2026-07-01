ГЕЗИХИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ

ГЕЗИХИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ (др.-греч. ῾Ησύχιος ὁ Ἀλεξανδρεύς, лат. Hesychios) - древнегреческий филолог и лексикограф, автор словаря древнегреческого языка и его диалектов.

О жизни Гезихия мы ничего толком не знаем: в его работе указаны только имя и место происхождения. Его словарь – «Сборник всех слов в алфавитном порядке» (Συναγωγή Πασών Λέξεων κατά Στοιχείον) – сохранился в единственном экземпляре (рукопись датируется XV в.); впервые опубликован в Венеции в 1514 г.

Всего в словаре около 50.000 тысяч статей. Словарь Гезихия дает толкования и этимологии редких слов, встречающихся у авторов, в первую очередь, древнегреческих поэтов, а также выражения из различных греческих диалектов. Хотя словарь подвергался неоднократной редактуре (сокращения и позднейшие вставки), он является ценным источником для исследования эволюции греческого языка, диалектологии и изучения и комментирования античных авторов.

Сочинения :

Hesychii Alexandrini Lexicon / Hrsg. von K. Latte und P. A. Hansen, Berlin 2005; 2009.

Иллюстрация :

Страница рукописи Гезихия.