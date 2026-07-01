ГЕЗЕР

ГЕЗЕР - город в Ханаане, упоминаемый в Ветхом Завете на восточной границе владений филистимлян в связи с войнами.

Он входил в союз южных городов, объединившихся для сопротивления коленам Израилевым (Нав 10. 33), и, несмотря на то что Навин убил его царя (Нав 10. 33; 12. 12), евреи не смогли захватить город (Нав 16. 10; Суд 1. 29). Позже его заселили филистимляне (2 Цар 5. 25), и это подтверждают данные раскопок. Израильскому царству Гезер отошел только после захвата его фараоном и передачи царю Соломону в качестве приданого за дочерью (3 Цар 9. 16). Соломон укрепил город наряду с Иерусалимом, Асором и Мегиддо (3 Цар 9. 15-17).

Гезер упоминается и в небиблейских текстах: в надписи Тутмоса III (XVIII династия, 1500 год до Р. Х.) на стене храма Амона в Карнаке, в 9 амарнских письмах, а также в победной надписи Шешонка на стене храма Амона-Ра в Карнаке (ср.: 3 Цар 14. 25).

Археологические работы в Гезере имеют важное значение для ряда разделов и для общего методического развития археологии библейской. Гезер идентифицирован Ш. C. Клермон-Ганно в 1870 году как телль с арабским названием Телль-эль-Джезер. Первой археологической сенсацией Гезера стало подтверждение идентификации благодаря находке (1874 год) в окрестностях города камня с 2 надписями - по-гречески и по-еврейски, обозначавшего границу владений Гезера в эллинистическую эпоху.

Широкие раскопки на Телль-эль-Джезере провел Р. Макалистер в 1902-1909 годах (смотрите Палестинский исследовательский фонд). Он выделил 8 слоев-фаз (современные исследователи насчитывают до 26) и сгруппировал керамику в соответствии с главными периодами (досемитские 1-й и 2-й; 4 семитских; эллинистический; римско-византийский). Остальной материал публиковался без хронологии и привязки к слоям.

Следующие работы были начаты в 1934 году под руководством А. Роу, но быстро была достигнута поверхность скалы, и работы прекратились. В 1964 году он начал новый этап работ на средства Смитсоновского института (Вашингтон) и Семитского музея (Гарвард) совместно с Библейской археологической школой Еврейского объединенного колледжа в Иерусалиме (в настоящее время Школа библейской археологии Н. Глюка). Проект возглавляли Дж. Э. Райт (1964-1965 годы), У. Дж. Девер (1966-1971 годы и 1984 год), Дж. Д. Сегер (1972-1974 годы); впоследствии работы в Гезере были продолжены, использовались новые стратиграфические и междисциплинарные методики.

Наиболее выразительны слои Гезера от эпохи среднего бронзового до раннего железного века, а также позднего эллинизма. В эпоху халколита (слой XXVI, около 3400-3300 годов до Р. Х.) отмечено только периодическое посещение местности. Начало раннебронзового века не содержит следов постоянного поселения. Большинство материалов этого времени Макалистер получил в пещерах, в позднее время использовавшихся для погребений; впоследствии была открыта еще одна пещера, в ней найдены керамические сосуды для хранения продуктов, каменные сосуды и зернотерки. Этот слой (XXV) соответствует фазе IA раннебронзового века (около 3300-3100 годов до Р. Х.).

Средний бронзовый век - эпоха процветания Гезера. Главные изменения обнаруживаются с конца фазы I (слой XXI, около 1900 года до Р. Х.). Появляются сложные жилые здания с внутренними дворами, хорошо спланированные и построенные, с аккуратно обмазанными полами. Вырубленные в скале емкости заполняла дождевая вода, которую специально собирали и отводили по облицованным камнем каналам. Зернохранилища стояли на каменных фундаментах, имели сырцовую надстройку, водонепроницаемые стены и полы. Для этой фазы характерны цистовые гробницы и погребения детей в сосудах.

Зенита процветания Гезер. достиг во II-III фазах среднебронзового периода (слои XXI-XVIII, около 1800-1500 годов до Р. Х.). Появляются первые укрепления (слои XIX-XVIII). Единственные найденные ворота типичны для среднебронзового века. С запада их фланкирует башня - крупнейшая из единовременно возведенных цитаделей периода средней бронзы в Сиро-Палестинском регионе. Обводная стена сложена из больших груботесаных камней. Керамика датирует стену III фазой средней бронзы (1650-1500 годов до Р. Х.).

К этому же периоду (слои XIX-XVII) относится открытое Макалистером культовое сооружение - т. н. ханаанское «высокое место» (вима). Его образует ряд из 10 монолитных блоков (нек-рые до 3 м высотой), стоящих по линии «север-юг» сразу за стеной, в центральной части холма (к западу от линии - большой каменный блок с чашей или пазом для уже исчезнувшего монолита). Поверхность вокруг обмазана раствором и окружена низкой каменной стеной. Макалистер датировал сооружение средним и поздним бронзовым веком и, сравнив с описанием «высоких мест» в Библии (смотрите Высоты), определил его как типичный ханаанский алтарь для жертвоприношений. Он же трактовал обнаруженные неподалеку погребения в оссуариях (на самом деле более ранние) как свидетельства принесения в жертву детей. Повторное обследование (1968 год) «высокого места» показало, что оно действительно сооружено в III фазе средней бронзы и могло вторично использоваться в период поздней бронзы. Трактовка его как культового сооружения пока остается наиболее правдоподобной (ср.: Исх 24. 1-11).

Среднебронзовый период Гезера завершается страшной катастрофой, от которой по всей поверхности остался почти метровый слой обгорелого кирпича. Дату разрушения определяет керамика переходных форм от эпохи средней к поздней бронзе. Археологические следы катастрофы предварительно связывают с первой кампанией Тутмоса III (около 1482 года до Р. Х.).

Начало фаз IA и IB позднебронзового века (XV век до Р. Х.) представлено слабо. Начало фазы IIA поздней бронзы содержит следы бурного оживления, связанного с египетским доминированием в Палестине в амарнский период. Слой XVI плохо сохранился, к нему относится «дворец» с тщательно сложенными толстыми стенами. Есть вещи из Египта (фрагменты фаянсовых кубков амарнского периода, стеклянные бусы, подвески из фаянса, скарабеи, фрагменты золотой фольги, подставка статуэтки с именем Собек-нефру-анх). Местная продукция представлена отходами плавки меди и отлично сохранившейся бронзовой скульптурой змеи.

К этому периоду относится сооружение «внешней стены». Она прошла по руинам «внутренней стены» эпохи средней бронзы, но спустилась ниже по склону холма, расширив город на четверть.

Фаза II

B периода поздней бронзы характеризуется упадком Гезера и концом амарнского периода, но серьезных разрушений в слое XVI нет, однако его архитектурная линия прерывается, и новые здания, следы к-рых содержатся в слое XV, строят уже с иной ориентацией. В слое XV (конец XIII века до Р. Х.) отмечены следы разрушения жилых построек, обилие керамики и артефактов, а также следы пожаров. Его соотносят с разгромом, о котором Мернептах сообщает на знаменитой стеле Израиля около 1210 года до Р. Х. В слое XIV отсутствуют ожидаемые свидетельства разрушения, т. к. в начале XII века до Р. Х. происходит вторжение филистимлян, но Гезер мог быть разрушен и опустошен ранее, возможно коленами Израилевыми; библейская традиция утверждает, что Гезер не был завоеван (Нав 16. 10; Суд 1. 29).

Фаза I раннего железного века (слои XIII-XI, филистимский период) представлена особенно ярко. Главные архитектурные элементы и местная крашеная керамика обнаруживают преемственность, но есть и примеры иных влияний. В начале XII века до Р. Х. разрушили, а затем восстановили большое общественное зернохранилище, после 2-го разрушения в середине XII века его опять забросили. 2 больших дома с внутренними двориками на верхней террасе уничтожены пожаром в конце XII века, восстановлены, вновь уничтожены и наконец отстроены с утратой качества. Их оставили в середине XI века до Р. Х. Т. о., очевидно существование 2 или 3 фаз филистимской эпохи. Керамика XII века - смесь местной традиции позднего бронзового века с внезапно появляющейся характерной филистимской, но филистимские сосуды редки (менее 5%), причем к концу периода их число сокращается.

2 неустойчивые фазы постфилистимского периода (слои X-IX, конец XI - середина X века до Р. Х.) отмечены особым типом керамики, покрытой тонким ангобом красного цвета без лощения. Архитектура постфилистимского слоя бедна. Эти слои завершаются разрушением, возможно вслед. похода фараона Египта (3 Цар 9. 15-17) перед передачей Гезера Соломону в качестве приданого дочери (около 950? года до Р. Х.).

Первый древнееврейский период - слой VIII. В нем Макалистер раскрыл т. н. замок Маккавеев , в котором И. Ядин (1958 год) опознал типичные городские ворота эпохи Соломона. Новые раскопки подтвердили эту дату. Внутренние ворота (внешние 2-пролетные открыты в 1984 году) построены на глубоком фундаменте, из хорошо отесанных блоков. Вскоре после сооружения (середина X века до Р. Х.) ворота перестроили, подняв уровень улицы.

Стена каземата, соединенная с верхними воротами, также датируется эпохой Соломона. По-видимому, башня из тесаного камня, которую Макалистер считал добавкой к «внешней стене»,- того же периода. Открыта также часть большого казарменно-адм. здания к западу от верхних ворот. Жилая архитектура слоя VIII позволяет думать, что при Соломоне Гезер был незначительным центром.

Разрушение обрывает развитие слоя VIII в конце X века до Р. Х., возможно, это результат нашествия на Палестину фараона Шешонка I (924 год до Р. Х.) (ср.: 3 Цар 14. 25).

В 1908 году при работах Макалистера в Гезере была найдена табличка известняка с еврейскими письменами, использовавшаяся для упражнений мальчика-жреца в эпоху, соотносимую с правлением Соломона (2-я половина Х века или около 925 года до Р. Х.), и со следами многократных стираний и нанесения новых знаков. Последний текст написан древнееврейским письмом. В нем перечислены фазы годового цикла сельского хозяйства с присущими им особенностями. Гезерский календарь дает возможность точно представить последовательность сезонов в сельскохозяйственном году Др. Израиля и является важным образцом древнееврейского письма и языка той эпохи.

Произвольный выбор и публикация Макалистером материалов II фазы железного века заставили ученых, включая У. Ф. Олбрайта, думать, что город был оставлен в IX-VII веках до Р. Х., однако именно к фазе II относится ряд гробниц. Впрочем, активность жизни была уже невелика, город находился в состоянии упадка, хотя в слоях VII-VI открыты несколько изящных домов с опорами во внутренних дворах. В слое VII (IX век до Р. Х.) перестроили старые ворота; их разрушение датируется концом слоя VI (возможно, ассирийским царем Тиглатпаласаром III в 734/733 год до Р. Х.). В то же время был уничтожен дворец к западу от верхних ворот, а камера примыкавшей к стене тюрьмы заполнена мусором разрушения, в котором много железных наконечников стрел.

Слой V (VII век до Р. Х.) малоинформативен. Ворота были снова перестроены, на этот раз в 2-пролетные типа Мегиддо III. Вскоре после этого их, а также дома полностью разрушили (видимо, при вавилонском вторжении VI век до Р. Х.).

Выше слоя V наступает разрыв, отчасти заполненный слоем IV, принадлежащим персидскому периоду (V-IV века до Р. Х.). Об эпохе Птолемеев (слой III) данных не много, но отпечатки штампов на керамике показали, что Гезер был заселен. Позже, примерно в середине II века, городские ворота эпохи Соломона были вновь перестроены, причем отмечено падение качества строительства.

Лучше представлена поздняя стадия эллинизма, эпоха Маккавеев (слои III-II, соответствующие III-II векам до Р. Х.); ее материалы подтверждают сведения источников, прежде всего 1-й и 2-й Маккавейских книг. Особенно информативны свидетельства осады, взятия и восстановления Гезера. После долгой осады Симон Маккавей взял город, изгнал жителей, заново укрепил его и назначил правителем сына Иоанна Гиркана.

Разрушения позднеэллинистической фазы связывают с войной Симона Маккавея, перестройку городских ворот и стен - с последовавшим восстановлением укреплений, активное развитие застройки - с умножившимся новым населением. Последняя фаза обитания определяется по монетам Деметрия II (около 144 года до Р. Х.) и Антиоха VII (около 138-129 годов до Р. Х.). В этом же слое найдено много ручек родосских сосудов и свинцовые гирьки. Дом Симона не удалось выделить, но считается, что его присутствие отражает граффити кого-то из жителей: «Пампарас [желает], чтобы пожар поразил дом Симона».

Археологическим свидетельством политики иудаизации при Маккавеях являются найденные пограничные камни Гезера (их известно 11): на 9 процарапаны по-еврейски слова: «Граница Гезера», а на обороте - по-гречески имена землевладельцев, с которыми размежевались сторонники Хасмонеев (8 надписей - «Алкион», 2 др.- «Архелай» и «Алексий»). Камни очертили земли новой колонии (зона в 4 км, в северо-заппдном углу которой стоит сам город), отделив ее от владений греков.

С разрушением в конце II века до Р. Х. история Гезера как крупного города Палестины завершилась. Слой I относится уже к эпохе Ирода и его потомков (конец I века до Р. Х.- I век по Р. Х.). Византийский период также изучен только Макалистером (гробницы IV-VI веков по Р. Х.). О персидских завоевании в VII веке свидетельствуют 2 монеты Хосроя II (около 614-628 годов). В XIII веке местность еще была слабо обжита, а затем заброшена.

Иллюстрация:

Раскопки на территории Гезера (под рук. У. Дж. Девера). Архив ПЭ.

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