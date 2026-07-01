Гейзерих (лат. Geiserich) (428‒477)

Ге́йзерих (лат. Geiserich) (428—477) — король вандалов и аланов. В 429 организовал переселение племен из Испании в Сев. Африку. Нанес сокрушительное поражение объединенным силам Восточной и Западной Римских империй . В 435 заключил с Римом договор о федератском статусе вандалов, которые поселились в Мавритании и Нумидии. В 439 Г. отказался признавать власть Рима, захватил Карфаген и основал независимое «королевство», которое было признано Западной Римской империей (442) и Византией (474). В 440—441 флот Г. пиратствовал на море, контролируя большую часть Зап. Средиземно­морья. В 442 Г. захватил Сицилию, позже Корсику, Сардинию и Балеар­ские о-ва. В 455 вандалы Г. высадились в устье Тибра, захватили и жестоко разграбили Рим . Попытки империи свергнуть Г. в 460 и 468 завершились поражением римской армии. Преемником Г. стал его сын Гунерих.

Ист.: Прокопий Кесарийский. Война с вандалами. СПб., 1998; Циркин Ю. Б. Античные и раннесредне­вековые источники по истории Испании. СПб., 2006.

Лит: Дилигенский Г. Г. Северная Африка в IV—V вв. М., 1961; Буданова В. П. Варварский мир эпохи Великого переселения народов. М., 2000; Schmidt L. Geschichte der Wandalen. München, 1942; Courtois Chr. Les Vandales et l’Afrique. Paris, 1955; Diesner H.-J. Das Wandalenreich. Leipzig, 1966; Todd M. The Barbarians: Goths, Frances and Wandals. New York, 1980. В. П. Буданова.