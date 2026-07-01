ГЕЯ (др.-греч. Γαῖα, Γῆ «земля»)

В древнегреческой мифологии олицетворение Матери-земли.

Гея относилась к числу первородных божеств, появилась вслед за Хаосом, породила Урана-небо, с которым вступила в союз; их потомство – шесть титанов и шесть титанид, а также море Понт, горы, циклопы и гекатонхейры (Hesiod. Theog., 116 sqq.). В титаномахии она помогала Зевсу и олимпийцам (Hesiod. Theog., 626-628), но после поражения титанов произвела на свет чудовище Тифона (от союза с Тартаром), который стал угрозой для устанавливаемого олимпийцами порядка; он был побежден Зевсом (Hesiod., 821-868). Вместе с тем Гея часто оказывается мудрой советчицей богов: она научила Рею, как спасти Зевса от пожирающего своих детей Крона по совету Геи олимпийцы передали верховную власть Зевсу; Гея посоветовала Зевсу освободить «сторуких», чтобы они помогли ему в борьбе с титанами.

Образ Геи амбивалентен – она породила множество ужасных существ, которые противостоят богам и людям, но она также выступает хранительницей древней мудрости и наставницей. В Афинах засвидетельствован культ Геи Воспитательницы (Куроторофос), по сообщению Павсания, Гея Куроторофос и Деметра Хлоя почитались в святилище, которое находилось около входа на афинский акрополь (I, 22, 3, см. также: Aristoph. Thesm., 300). Популярный сюжет аттической вазописи – рождение древнего царя Афин Эрихтония – представлял обычно Гею выходящей из земли и протягивающей младенца Афине. Согласно преданию, Гея была первоначальной владелицей оракула Аполлона в Дельфах (Aeschyl. Eum., 2); Павсаний упоминает о святилище Геи в Олимпии , где, как считали, в ранние времена находился ее оракул (V, 14, 10). В римском пантеоне Гее соответствовала Теллус (лат. Tellus).

Иллюстрация :

Гея передает младенца Эрихтония Афине. Аттическая краснофигурная ваза. 470-460 гг. до н.э. Берлин, Государственные музеи.

Автор статьи: О.В. Кулишова