ГЕВАРТ ФРАНСУА ОГЮСТ

ГЕВАРТ ФРАНСУА ОГЮСТ - бельгийский музыковед, композитор и педагог.

Начал заниматься музыкой под руководством родственника, органиста Ж. Б. Христианса. В 13 лет поступил в консерваторию г. Гента, в класс Де Сомера (фортепиано). Спустя 2 года стал преподавать фортепиано, впоследствии служил органистом в иезуитском колледже в Генте. В 1847 году победил на конкурсе Общества изящных искусств г. Гента (кантата «Бельгия») и выиграл бельг. большую Римскую премию (кантата «Король Лир»). В 1849-1852 годах Геварт путешествовал по Франции, Германии, Италии и Испании; впечатления о состоянии музыки в Испании и Италии Геварт опубликовал в бюллетене Бельгийской королевской академии наук, лит-ры и изящных искусств. Следующие 15 лет Геварт провел в Париже.

С 1867 года до начала франко-прусской войны был музыкальным руководителем театра «Опера-комик». Затем переехал в Брюссель, где возглавил консерваторию. Под его руководством, продлившимся почти 40 лет, Брюссельская консерватория стала одним из самых значительных музыкальных учебных заведений Европы. Благодаря его деятельному участию были введены новые учебные курсы, а преподавательский состав пополнился знаменитыми музыкантами, среди к-рых был Э. Изаи .

Среди музыкальных сочинений Геварта - оперы, произведения для оркестра, кантаты, вокальная хоровая и церковная музыка. Большим авторитетом пользуются его педагогические труды. Так, «Новый трактат по инструментовке» (Nouveau traité d'instrumentation (P. e. a., 1885) был переведен на немецкий, английский, португальский и русский ( П. И. Чайковским ) языки. Исторические труды Геварта, также издававшиеся в переводах на европейские языки, посвящены в основном музыке античности и раннего средневековья.

Его «История и теория античной музыки» долгое время считалась одной из самых важных работ по этой теме. В трактате «Истоки богослужебного пения латинской церкви» Геварт уточнил время реорганизации римского богослужебного пения: он полагал, что реформа была проведена одним из предшественников папы Григория Великого. Эта теория вызвала у современников, особенно у монахов-бенедиктинцев , множество возражений.

Геварту был присвоен ряд почетных званий: придворный композитор короля Бельгии, член Бельгийской королевской академии наук, литературы и изящных искусств, Института Франции, Берлинской королевской АН и прочее.

Музыкальные сочинения:

Jérusalem, ou Le départ des Croisés. [S. d.]

«Super flumina Babylonis». 1847

«Te Deum». 1843

Requiem [для муж. хора и орк.]. Gand, 1853

Litanies du Très-Saint Nom de Jésus. Gand, 1864

Messe de Noël [для 3 дет. (жен.) голосов и органа]. P.

Brux., 1908

9 motets. 1857-1860.

Сочинения:

Méthode pour l'enseignement du Plain-chant. Gand, 1856

Histoire et théorie de la musique de l'antiquité: En 2 vol. Gand, 1875-1881. Hildesheim, 1965r

Les origines du chant liturgique de l'Église latine. Gand, 1890. Hildesheim; N. Y., 1971r

Der Ursprung des römischen Kirchengesanges. Lpz., 1891

La mélopée antique dans le chant de l'église latine. Gand, 1895. Osnabrück, 1967r

Gevaert F.-A., Vollgraff J. C. Les problèmes musicaux d'Aristote / Texte grec avec trad. franç., not. philol., comment. mus. Gand, 1903. Osnabrück, 1977, 1988r

Traité d'harmonie théorique et pratique: En 2 vol. P.; Brux., 1905-1907, 1970r.

Иллюстрация:

Ф. О. Геварт. Фотография. Кон. XIX — нач. ХХ в. Архив ПЭ.

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