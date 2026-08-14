ГЁТЫ (GOTAR)

Гёты - северогерманское племя, жившее в южной Скандинавии на территории Гёталанда в современной Швеции в период примерно со II века до н. э. по X век н. э.

Первое упоминание о гётах встречается у Птолемея во II веке н. э. Историк VI века Иордан описывает о гётов как «дерзких, всегда готовых ввязаться в войну». Более подробные сведения о племени гётов, в частности о первых королях, можно найти в скандинавских хрониках и «Беовульфе» .

До сих пор остается спорным вопрос о взаимоотношениях между гётами и племенем свеев, так же проживавшем на Скандинавском полуострове. По всей видимости, до объединения Швеции два племени жили независимо друг от друга. Несмотря на то, что в «Беовульфе» описываются свейско-гётские войны, происходившие в VI веке, эти события имеют полулегендарную основу.

Из-за отсутствия достаточного количества источников, историки не могут достоверно установить дату объединения племен. Считается, что образование единого шведского государства произошло, чтобы дать отпор внешним врагам, в первую очередь датчанам. Одна группа исследователей относит время создания единого государства к 1000 году, а другая говорит, что это произошло раньше IX века, основываясь на том, что в некоторых источниках упоминание гётов прерывается как раз на этом моменте.

Тем не менее, на протяжении всего Средневековья между гётами и свеями существовали противоречия, разрешившиеся к концу XV века, когда представители обоих народов сформировали единую шведскую нацию.

Исторические источники:

Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1975;

Иордан. О происхождении и деяниях гетов. СПб, 1997.

Автор статьи: Перепечкин К. В.