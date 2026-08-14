ГЕТТУЕВ Максим (Магомет) Исмаилович

Народный поэт Кабардино-Балкарской АССР.

В 1938-1940 годах работал в газете «Социалистическая Кабардино-Балкария», с 1941года переведен в Черекский райком партии заведующим отделом.

В 1942 году уходит на фронт под Туапсе был ранен, демобилизован в 1946 году.

После войны с 1946 по 1956 годы работал в областных газетах Киргизской и Таджикской ССР.

В 1955 году закончил филологический факультет Ленинабадского государственного педагогического института.

С 1957 по 1961 годы работал в редакции газеты «Коммунизмге жол», в 1961 году был приглашен лектором Кабардино-Балкарского обкома КПСС.

С 1967 по 1982 год - Председатель Президиума Верховного Совета КБАССР и заместитель Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР.

В поэзии Максима Геттуева ярко проявляется гармоничное слияние личного, национального с общечеловеческим. Его творчество тесно связанно с современностью, так как в своей поэзии он осветил вечные проблемы человеческого существования без войны и угрозы.

Своими стихами он провозглашал общечеловеческие идеалы мира, добра, справедливости и идеи дружбы между народами. Его творчество - славная история возникновения и развития художественной литературы балкарского народа.

На стихи Максима Геттуева писали песни многие советские композиторы-песенники, например, Оскар Фельцман, Людмила Лядова, Геннадий Гладков и другие. Эти песни исполняли многие известные эстражные певцы (Эдита Пьеха, Лев Лещенко, Валентина Толкунова и другие).

Сочинения:

Село Гунделен / Перевод Якова Серпина. М., 1973, 104 С.;

М. Геттуев. Стихотворения / Перевод: С. Виленский, Яков Серпин, Ю. Хазанов. М., 1974;

Граница, любовь моя. М., 1975;

Максим Геттуев. Избранное. М., 1977;

Вечный пленник высоты. Стихи и поэмы. М., 1980, 149 С.;

Максим Геттуев. Стихи / Перевод: Яков Серпин, Николай Скребов, Ю. Хазанов, В. Фирсов, В. Федоров, Л. Симонова, Владимир Цыбин. М.,1980,128 С.;

Откуда мы родом. М., 1980, 288 С.;

Максим Геттуев. Избранное. М., 1984;

Человек на марше. М., 1986, 192 С.