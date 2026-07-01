ГЕТТО
ГЕТТО - в первоначальном значении - часть города, выделенная для проживания евреев.
Термин «Гетто» появился в XVI веке, вероятно, после того, как в Венеции около пушечной мастерской (итал. ghetta) в 1516 году был создан еврейский квартал. Возникавшие естественным образом еврейские кварталы в европейских городах известны с XI-XII веков (в Германии - Judengasse, Judenviertel, в Англии - Jewry, во Франции - Juiverie, в Испании - Juderia и т. д.). Право на их учреждение имело характер привилегии. С XIV-XV веков проживание евреев в Гетто стало принудительным, совместное проживание христиан и евреев запрещалось. Гетто обладали самоуправлением, их внутренняя жизнь регулировалась верхушкой еврейской общины и раввинами. Гетто обносились стеной, запирались на ночь и по христианским праздникам. Расширять территорию Гетто не разрешалось, поэтому они быстро превращались в перенаселённые трущобы. Гетто, как институт Средневековья, были ликвидированы в Западной Европе в 1-й половине XIX века в период становления системы буржуазного гражданского права, запрещавшего дискриминацию по религиозному и национальному признаку. Последнее традиционное Гетто, располагавшееся в Риме, было упразднено в 1870 году после вхождения Рима в Итальянское королевство. В Российской империи Гетто не было, но на территории, присоединённой к ней по разделам Речи Посполитой, с конца XVIII века и до 1917 года существовала черта оседлости, за пределами которой евреям запрещалось постоянное жительство. В период 2-й мировой войны нацистская Германия создала на оккупированных ею территориях сеть Гетто - фактически концлагерей для изоляции и геноцида евреев (смотри Холокост). Вооруженные восстания узников Гетто в Ковеле, Дубно, Минске, Несвиже, Луцке, Бродах и других городах в 1942 году, Белостоке, Кракове, Ченстохове, Варшаве (смотри Варшавское восстание 1943 года) и других городах в 1943 году были частью героической антифашистской борьбы народов Европы.
В широком смысле Гетто - замкнутые сообщества внутри городов, образованные по этническому, расовому (смотри, например, Гарлем) или религиозному признаку. Как правило, они располагаются в трущобных районах, характеризующихся социальным неблагополучием, низким уровнем жизни, повышенной преступностью. Гетто рассматривается как одна из форм территориального существования меньшинств при невозможности их быстрой ассимиляции в окружающее (доминантное) общество. Различают «добровольные гетто», создаваемые самими меньшинствами для сохранения своей культурной идентичности, и «принудительные гетто», установленные законодательно. Классическая концепция Гетто как территориально-культурного сообщества разработана Л. Виртом. С конца 1960-х годов как эквивалент термина «Гетто» используется термин «внутренняя колония».