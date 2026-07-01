ГЕТТО

ГЕТТО - в первоначальном значении - часть города, выделенная для проживания евреев.

Тер­мин «Гетто» поя­вил­ся в XVI веке, ве­ро­ят­но, по­сле то­го, как в Ве­не­ции око­ло пу­шеч­ной мас­тер­ской (итал. ghetta) в 1516 году был соз­дан еврейский квар­тал. Воз­ни­кав­шие ес­тественным об­ра­зом еврейские квар­та­лы в ев­ропейских го­ро­дах из­вест­ны с XI-XII веков (в Гер­ма­нии - Judengasse, Judenviertel, в Анг­лии - Jewry, во Фран­ции - Juiverie, в Ис­па­нии - Juderia и т. д.). Пра­во на их уч­ре­ж­де­ние име­ло ха­рак­тер при­ви­ле­гии. С XIV-XV веков про­жи­ва­ние ев­ре­ев в Гетто ста­ло при­ну­ди­тель­ным, со­вме­ст­ное про­жи­ва­ние хри­сти­ан и ев­ре­ев за­пре­ща­лось. Гетто об­ла­да­ли са­мо­управ­ле­ни­ем, их внутренняя жизнь ре­гу­ли­ро­ва­лась вер­хуш­кой еврейской об­щи­ны и рав­ви­на­ми. Гетто об­но­си­лись сте­ной, за­пи­ра­лись на ночь и по хри­сти­ан­ским празд­ни­кам. Рас­ши­рять тер­ри­то­рию Гетто не раз­ре­ша­лось, по­это­му они бы­ст­ро пре­вра­ща­лись в пе­ре­на­се­лён­ные тру­що­бы. Гетто, как ин­сти­тут Сред­не­ве­ко­вья, бы­ли ли­к­ви­ди­ро­ва­ны в Западной Ев­ро­пе в 1-й половине XIX века в пе­ри­од ста­нов­ле­ния сис­те­мы бур­жу­аз­но­го гражданского пра­ва, за­пре­щав­ше­го дис­кри­ми­на­цию по ре­лигиозному и национальному при­зна­ку. По­след­нее тра­диционное Гетто, рас­по­ла­гав­шее­ся в Ри­ме, бы­ло уп­разд­не­но в 1870 году по­сле вхо­ж­де­ния Ри­ма в Итальянское ко­ро­лев­ст­во. В Российской им­пе­рии Гетто не бы­ло, но на тер­ри­то­рии, при­сое­ди­нён­ной к ней по раз­де­лам Ре­чи По­спо­ли­той, с конца XVIII века и до 1917 года су­ще­ст­во­ва­ла чер­та осед­ло­сти, за пре­де­ла­ми ко­то­рой ев­ре­ям за­пре­ща­лось по­сто­ян­ное жи­тель­ст­во. В пе­ри­од 2-й ми­ро­вой вой­ны на­ци­ст­ская Гер­ма­ния соз­да­ла на ок­ку­пи­ро­ван­ных ею тер­ри­то­ри­ях сеть Гетто - фак­ти­че­ски конц­ла­ге­рей для изо­ля­ции и ге­но­ци­да ев­ре­ев (смотри Хо­ло­кост). Во­оруженные вос­ста­ния уз­ни­ков Гетто в Ко­ве­ле, Дуб­но, Мин­ске, Не­сви­же, Луц­ке, Бро­дах и других го­ро­дах в 1942 году, Бе­ло­сто­ке, Кра­ко­ве, Чен­сто­хо­ве, Вар­ша­ве (смотри Вар­шав­ское вос­ста­ние 1943 года) и других го­ро­дах в 1943 году бы­ли ча­стью ге­ро­ической ан­ти­фа­шист­ской борь­бы на­ро­дов Ев­ро­пы.

В ши­ро­ком смыс­ле Гетто - замк­ну­тые со­об­ще­ст­ва внут­ри го­ро­дов, об­ра­зо­ван­ные по эт­ническому, ра­со­во­му (смотри, например, Гар­лем ) или ре­лигиозному при­зна­ку. Как пра­ви­ло, они рас­по­ла­га­ют­ся в тру­щоб­ных рай­онах, ха­рак­те­ри­зую­щих­ся со­ци­аль­ным не­бла­го­по­лу­чи­ем, низ­ким уров­нем жиз­ни, по­вы­шен­ной пре­ступ­но­стью. Гетто рас­смат­ри­ва­ет­ся как од­на из форм тер­ри­тори­аль­но­го су­ще­ст­во­ва­ния мень­шинств при не­воз­мож­но­сти их бы­ст­рой ас­си­миля­ции в ок­ру­жаю­щее (до­ми­нант­ное) об­ще­ст­во. Раз­ли­ча­ют «доб­ро­воль­ные гет­то», соз­да­вае­мые са­ми­ми мень­шин­ст­ва­ми для со­хра­не­ния сво­ей куль­тур­ной иден­тич­но­сти, и «при­ну­ди­тель­ные гет­то», ус­та­нов­лен­ные за­ко­но­да­тель­но. Клас­сическая кон­цеп­ция Гетто как тер­ри­то­ри­аль­но-куль­тур­но­го со­об­ще­ст­ва раз­ра­бо­та­на Л. Вир­том. С конца 1960-х годов как эк­ви­ва­лент тер­ми­на «Гетто» ис­поль­зу­ет­ся тер­мин «внут­рен­няя ко­ло­ния».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)