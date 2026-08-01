ГЕТEРИЯ (др.-греч. ἑταιρεία ‒ общество, товарищество, содружество от ἑταῖρος ‒ «товарищ», «спутник»)

В древней Греции, по преимуществу, тайные сообщества единомышленников, составленные с политическими целями.

Гетерии существовали на протяжении всей античности, начиная с гомеровских времен. Хорошо известны гетерии в Абидосе на Геллеспонте, в фессалийской Ларисе во время правления там династии Алевадов, в Фивах в конце Коринфской войны, в малоазийских греческих городах (их спартанский наварх Лисандр использовал для укрепления своей личной власти).

Гетерии, как правило, были немногочисленны, от 10 до 20 человек. Их деятельность не афишировалась ими самими и не санкционировалась государством, но абсолютно скрытой от сограждан не была. Вне зависимости от политической ситуации, в которой происходило формирование гетерий, по своей внутренней сути они всегда были аристократическими. Наиболее известны гетерии в Афинах – тайные общества или клубы, целью которых было свержение демократии и установление олигархической формы правления. Их деятельность падает в основном на конец Пелопоннесской войны . Воспользовавшись военными неудачами демократических Афин, гетерии организовали два олигархических переворота, 411 и 403 гг. до н.э.

Иногда термин «гетерия» мог обозначать союз или сообщество, не имеющее прямого отношения к нелегальной политической деятельности. Например, на Крите гетерии существовали как официально признаваемая часть государственной структуры. В Литте это были застольные товарищества, т.е. группы взрослых мужчин, созданные для совместных трапез и занятий гимнастикой. Гетериями могли называться также объединения почитателей одного культа или сообщества учеников вокруг философов, например, пифагорейские гетерии. В новое время так назывались греческие тайные общества рубежа XVIII–XIX вв., имевшие целью свержение турецкого ига.

Источники :

Фукидид. История;

Ксенофонт. Греческая история;

Аристотель. Политика;

Аристотель. Афинская полития.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова