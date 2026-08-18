ГЁТЕБОРГ
ГЁТЕБОРГ - Йётеборг, город на юго-западном побережье Швеции, административный центр лена Вестра Гёталанд.
Население 518,9 тысяч человек (2006; в агломерации Большого Гётеборга свыше 870 тысяч человек), второй по численности населения (после Стокгольма) город Швеции. Расположен на реке Гёта-Эльв, при впадении её в пролив Каттегат. Гётеборг - крупный, динамично развивающийся экономический центр, третий в стране после Стокгольмского промышленного района и района Эресунн - Мальмё. Важный транспортный узел. Крупнейший порт страны (грузооборот свыше 37 миллионов т и 500 тысяч контейнеров ДФЭ, 2005). Паромное сообщение с городами Киль (Германия), Фредериксхавн (Дания), Ньюкасл (Великобритания). Международный аэропорт Ландветтер.
Основан в 1619 году шведским королём Густавом II Адольфом в районе, который в XII-XIV веках играл важную роль во внешней торговле королевства. В 1621 году получил городское право. Городу отводилась роль главных морских ворот и главной крепости на западном побережье Швеции. До конца XVII века Гётеборг оставался самой мощной крепостью в Северной Европе. Расцвет и бурный рост Гётеборга связаны с деятельностью шведской Ост-Индской компании, перенёсшей сюда в 1731 году свою резиденцию. В период континентальной блокады наполеоновской Францией Великобритании в 1806-1814 годах Гётеборг - главный перевалочный пункт британской внешней торговли. С конца XIX века крупный промышленный центр.
Структура исторического центра восходит к регулярному плану, разработанному голландскими архитекторами в 1644 году. Прямоугольная сетка улиц и каналов ограничена ломаной линией бастионов и рвов; сохранились форты «Лев» (1689) и «Корона» (1700, ныне Военный музей). В начале XIX века городские укрепления срыты и заменены парковым поясом, обозначившим границу старого Гётеборга. Ансамбль площади Густава Адольфа с Ратушей (1669, архитектор Н. Тессин Старший; классицистические фасады - 1814-1818 годы, Й. Хагберг; примыкающий к Ратуше корпус Городского суда - 1834-1837 годы, архитектор Э.Г. Асплунд), здание Ост-Индской компании (около 1740 года, архитектор К. Хорлеман), церковь Кристины (1648, перестроена в 1746-1780 годах), классицистический собор (1633, перестроен в 1802-1825 годах, архитектор К.В. Карлберг), вокзал (1856, инженер А. Эдельсверд), неоготический рыбный рынок (1874, архитектор В. фон Гегерфельт), Торговый центр (1966-1972 годы, С. Уайт), Городская библиотека (1967, Р. Лунд, А. Валентин), офис финской строительной фирмы «Skanska» (1989, Р. Эрскин). В XX веке выстроен симметричный ансамбль площади Гётаплатсен: Художественный музей (1861; здание в стиле неоклассицизма, 1923, архитектор А. Рондаль), Концертный зал «Гётеборгс консертхус» (1931-1935 годы, открыт в 1934 году, Н.Э. Эриксон), Городской театр (1934, К. Бергстен), в центре площади - фонтан «Посейдон» (1930, скульптор К. Миллес).
Гётеборгский университет (1891; с 1992 года в его составе - Высшая школа музыки, 1954, и Высшая школа театра и оперы, 1964), Технологический университет Чалмерса (частный, 1829); в научных центрах при университетах ведутся разработки, в т. ч. в области биотехнологии - Биоцентр Чалмерса и др. Институты: экономический, технический, медицинский, информационных технологий. Музеи: естественной истории (1833), городской, археологический, этнографический, искусств (все 1861), декоративных искусств и ремёсел (1916). Морской центр (2002). Большой театр (открыт в 1859 году под названием Новый театр; с 1994 года в новом здании). Симфонический оркестр (1905). Среди многих хоровых коллективов - «Консертхускёр» (1962). Общество современной камерной музыки «Живая музыка».
В Гётеборге расположен парк отдыха Лисеберг, один из крупнейших в Скандинавии. Ботанический сад. Ежегодно проходит Гётеборгский праздник, крупнейший городской фестиваль в Швеции. Международный фестиваль танца и театра (с 1994 года, 1 раз в 2 года). Футбольный клуб «ИФК Гётеборг» - победитель кубка УЕФА (1982, 1987), многократный чемпион страны. Международные шахматные турниры (в т. ч. командный чемпионат Европы по шахматам, 2005). Чемпионат Европы по лёгкой атлетике (2006). В спортивно-концертном зале «Скандинавия» ежегодно разыгрывается Кубок мира по конному спорту.
В экономике города доминирует сфера услуг (занято свыше 75% работающих, в т. ч. в торговле и логистике - около 22%, в здравоохранении и социальной сфере - 15%, в финансовой сфере - около 15%, в образовании - 11%). С конца XX века уменьшается доля традиционных (судостроение, судоремонт) и увеличивается доля наукоёмких отраслей (биотехнология, информационные технологии - компании «Ericsson Microwave Systems», «Telia Sonera»), а также логистики. Предприятия автомобилестроения (концерн «Volvo»), радиоэлектронной («Ericsson»), фармацевтической («Astra Zeneca») и нефтеперерабатывающей отраслей; производство подшипников («SKF») и др.
Иллюстрации:
Гётеборг. Фонтан «Посейдон». 1930. Скульптор К. Миллес. Архив БРЭ;
Гётеборг. Вид города из парка отдыха Лисеберг. Архив БРЭ.