ГЁТЕБОРГ

ГЁТЕБОРГ - Йётеборг, город на юго-западном побережье Швеции , административный центр лена Вестра Гёталанд.

Население 518,9 тысяч человек (2006; в аг­ло­ме­ра­ции Боль­шо­го Гё­те­бор­га свыше 870 тысяч человек), вто­рой по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния (по­сле Сток­голь­ма) го­род Шве­ции. Рас­по­ло­жен на реке Гё­та-Эльв, при впа­де­нии её в про­лив Кат­те­гат. Гётеборг - круп­ный, ди­на­мич­но раз­ви­ваю­щий­ся эко­но­мический центр, тре­тий в стра­не по­сле Сток­гольм­ско­го промышленного района и района Эре­сунн - Маль­мё. Важ­ный транс­порт­ный узел. Круп­ней­ший порт стра­ны (гру­зо­обо­рот свыше 37 миллионов т и 500 тысяч кон­тей­не­ров ДФЭ, 2005). Па­ром­ное со­об­ще­ние с го­ро­да­ми Киль (Гер­ма­ния), Фре­де­рикс­хавн (Да­ния), Нью­касл (Ве­ли­ко­бри­та­ния). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Ланд­вет­тер.

Ос­но­ван в 1619 году шведским ко­ро­лём Гус­та­вом II Адоль­фом в рай­оне, ко­то­рый в XII-XIV веках иг­рал важ­ную роль во внеш­ней тор­гов­ле ко­ро­лев­ст­ва. В 1621 году по­лу­чил городское пра­во. Го­ро­ду от­во­ди­лась роль главных морских во­рот и главной кре­по­сти на западном по­бе­ре­жье Шве­ции. До конца XVII века Гётеборг ос­та­вал­ся са­мой мощ­ной кре­по­стью в Северной Ев­ро­пе. Рас­цвет и бур­ный рост Гётеборга свя­за­ны с дея­тель­но­стью шведской Ост-Инд­ской ком­па­нии , пе­ре­нёс­шей сю­да в 1731 году свою ре­зи­ден­цию. В пе­ри­од кон­ти­нен­таль­ной бло­ка­ды на­по­ле­о­нов­ской Фран­ци­ей Ве­ли­ко­бри­та­нии в 1806-1814 годах Гётеборг - главный пе­ре­ва­лоч­ный пункт британской внеш­ней тор­гов­ли. С конца XIX века круп­ный промышленный центр.

Струк­ту­ра ис­то­рического цен­тра вос­хо­дит к ре­гу­ляр­но­му пла­ну, раз­ра­бо­тан­но­му голландскими ар­хи­тек­то­ра­ми в 1644 году. Пря­мо­уголь­ная сет­ка улиц и ка­на­лов ог­ра­ни­че­на ло­ма­ной ли­ни­ей бас­тио­нов и рвов; со­хра­ни­лись фор­ты «Лев» (1689) и «Ко­ро­на» (1700, ны­не Во­енный му­зей). В начале XIX века городские ук­ре­п­ле­ния сры­ты и за­ме­не­ны пар­ко­вым поя­сом, обо­зна­чив­шим гра­ни­цу ста­ро­го Гётеборга. Ан­самбль площади Гус­та­ва Адоль­фа с Ра­ту­шей (1669, архитектор Н. Тес­син Стар­ший; клас­си­ци­стические фа­са­ды - 1814-1818 годы, Й. Хаг­берг; при­мы­каю­щий к Ра­ту­ше кор­пус Городского су­да - 1834-1837 годы, архитектор Э.Г. Ас­п­лунд), зда­ние Ост-Инд­ской ком­па­нии (около 1740 года, архитектор К. Хор­ле­ман), церковь Кри­сти­ны (1648, пе­ре­строе­на в 1746-1780 годах), клас­си­ци­стический со­бор (1633, пе­ре­ст­ро­ен в 1802-1825 годах, архитектор К.В. Карл­берг), во­кзал (1856, инженер А. Эдельс­верд), нео­го­тический рыб­ный ры­нок (1874, архитектор В. фон Ге­гер­фельт), Тор­го­вый центр (1966-1972 годы, С. Уайт), Городская библиотека (1967, Р. Лунд, А. Ва­лен­тин), офис финской стро­ительной фир­мы «Skan­ska» (1989, Р. Эр­скин). В XX веке вы­стро­ен сим­мет­рич­ный ан­самбль площади Гё­та­п­лат­сен: Ху­дожественный му­зей (1861; зда­ние в сти­ле не­о­клас­си­циз­ма, 1923, архитектор А. Рон­даль), Кон­церт­ный зал «Гё­те­боргс кон­серт­хус» (1931-1935 годы, от­крыт в 1934 году, Н.Э. Эрик­сон), Городской те­атр (1934, К. Бер­г­стен), в цен­тре пло­ща­ди - фон­тан «По­сей­дон» (1930, скульп­тор К. Мил­лес ).

Гё­те­борг­ский университет (1891; с 1992 года в его со­ста­ве - Выс­шая шко­ла му­зы­ки, 1954, и Выс­шая шко­ла те­ат­ра и опе­ры, 1964), Тех­но­ло­гический университет Чал­мер­са (ча­ст­ный, 1829); в на­учных цен­трах при университетах ве­дут­ся раз­ра­бот­ки, в т. ч. в об­лас­ти био­тех­но­ло­гии - Био­центр Чал­мер­са и др. Ин­сти­ту­ты: эко­но­мический, тех­нический, медицинский, ин­фор­мационных тех­но­ло­гий. Му­зеи: ес­тественной ис­то­рии (1833), го­род­ской, ар­хео­ло­гический, эт­но­гра­фический, ис­кусств (все 1861), де­ко­ра­тив­ных ис­кусств и ре­мё­сел (1916). Морской центр (2002). Боль­шой те­атр (от­крыт в 1859 году под названием Но­вый те­атр; с 1994 года в но­вом зда­нии). Сим­фо­нический ор­кестр (1905). Сре­ди многих хо­ро­вых кол­лек­ти­вов - «Кон­серт­ху­скёр» (1962). Общество современной ка­мер­ной му­зы­ки «Жи­вая му­зы­ка».

В Гётеборге рас­по­ло­жен парк от­ды­ха Ли­се­берг, один из круп­ней­ших в Скан­ди­на­вии. Бо­та­нический сад. Еже­год­но про­хо­дит Гё­те­борг­ский празд­ник, круп­ней­ший городской фес­ти­валь в Шве­ции. Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь тан­ца и те­ат­ра (с 1994 года, 1 раз в 2 го­да). Фут­боль­ный клуб «ИФК Гёте­борг» - по­бе­ди­тель куб­ка УЕФА (1982, 1987), мно­го­крат­ный чем­пи­он стра­ны. Ме­ж­ду­народные шах­мат­ные тур­ни­ры (в т. ч. ко­манд­ный чем­пио­нат Ев­ро­пы по шах­ма­там, 2005). Чем­пио­нат Ев­ро­пы по лёг­кой ат­ле­ти­ке (2006). В спор­тив­но-кон­церт­ном за­ле «Скан­ди­на­вия» еже­год­но ра­зыг­ры­ва­ет­ся Ку­бок ми­ра по кон­но­му спор­ту.

В эко­но­ми­ке го­ро­да до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг (за­ня­то свыше 75% ра­бо­таю­щих, в т. ч. в тор­гов­ле и ло­ги­сти­ке - около 22%, в здра­во­охра­не­нии и со­ци­аль­ной сфе­ре - 15%, в фи­нан­со­вой сфе­ре - около 15%, в об­ра­зо­ва­нии - 11%). С конца XX века умень­ша­ет­ся до­ля тра­ди­ци­он­ных (су­до­строе­ние, су­до­ре­монт) и уве­ли­чи­ва­ет­ся до­ля нау­ко­ём­ких от­рас­лей (био­тех­но­ло­гия, ин­фор­мационные тех­но­ло­гии - ком­па­нии «Erics­son Microwave Systems», «Telia Son­era»), а так­же ло­ги­сти­ки. Пред­при­ятия ав­то­мо­би­ле­строе­ния (кон­церн «Vol­vo»), ра­дио­элек­трон­ной («Ericsson»), фар­ма­цев­тической («Astra Zeneca») и неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей от­рас­лей; про­изводство под­шип­ни­ков («SKF») и др.

Иллюстрации:

Гё­те­борг. Фон­тан «По­сей­дон». 1930. Скуль­п­тор К. Мил­лес. Архив БРЭ;

Гё­те­борг. Вид го­ро­да из пар­ка от­ды­ха Ли­се­берг. Архив БРЭ.

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