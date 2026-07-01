ГЕССЕН

ГЕССЕН - историческая область и земля на юго-западе Германии.

В I веке до н. э. - III веке н. э. на тер­ри­то­рии Гессена жи­ло германское пле­мя хат­тов, за­тем их по­том­ки - пле­мя гес­сов (от­сю­да название Гес­сен). В VI веке они бы­ли под­чи­не­ны фран­ка­ми. В со­ста­ве Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва, а за­тем Вос­точ­но-Франк­ско­го ко­ро­лев­ст­ва Гессен имел ста­тус граф­ст­ва. С 1130 года на­хо­дил­ся под вла­стью ланд­гра­фов Тю­рин­гии. В ре­зуль­та­те вой­ны за гес­сен­ско-тю­ринг­ское на­след­ст­во (1247-1264 годы) вновь стал са­мо­сто­ятельным феодальным вла­де­ни­ем. С 1292 года Гессен - им­пер­ское княжество, иг­рав­шее за­мет­ную роль в де­лах Свя­щен­ной Римской им­пе­рии. Наи­выс­ше­го мо­гу­ще­ст­ва Гессен дос­тиг при Фи­лип­пе I Ве­ли­ко­душ­ном (1509-1567 годы). По­сле его смер­ти княжество бы­ло раз­де­ле­но на 4 вла­де­ния: Гес­сен-Кас­сель, Гес­сен-Мар­бург (в 1604 году во­шёл в со­став Гес­сен-Кас­се­ля), Гес­сен-Дарм­штадт и Гес­сен-Рейн­фельс (в 1583 году во­шёл в со­став Гес­сен-Дарм­штад­та). Гес­сен-Кас­сель в 1803 году при­об­рёл ста­тус кур­фюр­ше­ст­ва и стал име­но­вать­ся Кур­гес­сен. В 1807 году он был при­сое­ди­нён к Вест­фаль­ско­му ко­ро­лев­ст­ву (смотри Вест­фа­лия), но вос­ста­нов­лен по ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов.

По­сле ав­ст­ро-прус­ской вой­ны 1866 года Кур­гес­сен, яв­ляв­ший­ся со­юз­ни­ком Ав­ст­рии, был ан­нек­си­ро­ван Прус­си­ей и в 1868 году стал ча­стью прусской провинции Гес­сен-Нас­сау (административный центр - Кас­сель). От Гес­сен-Дарм­штад­та в 1622 году от­де­ли­лось граф­ст­во Гес­сен-Хом­бург (в 1868 году при­сое­ди­не­но к прусской провинции Гес­сен-Нас­сау). В 1806-1813 годах Гес­сен-Дарм­штадт вхо­дил в соз­дан­ный под про­тек­то­ра­том На­по­ле­о­на I Рейн­ский со­юз и при­об­рёл ста­тус ве­ли­ко­го гер­цог­ст­ва; в 1866 году стал име­но­вать­ся Ве­ли­ким гер­цог­ст­вом Гессенским и в 1871 году под этим на­зва­ни­ем во­шёл в Германскую им­пе­рию. В но­ябре 1918 года ве­ли­кий гер­цог Гессенский был сверг­нут, в декабре 1919 года об­ра­зо­ва­но Народное государство Гессен (администратианый центр - Вис­ба­ден; вхо­ди­ло в со­став германского государства на пра­вах фе­де­раль­ной зем­ли). По­сле раз­гро­ма гит­ле­ров­ской Гер­ма­нии все тер­ри­то­рии Гессена во­шли час­тич­но в аме­ри­кан­скую, час­тич­но во французскую зо­ны ок­ку­па­ции, а в 1949 года - в со­став ФРГ; большая часть их бы­ла объ­е­ди­не­на в рам­ках зем­ли Гессен (главный го­род - Вис­ба­ден), мень­шая при­сое­ди­не­на к зем­ле Рейн­ланд-Пфальц.

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