ГЕССЕН
ГЕССЕН - историческая область и земля на юго-западе Германии.
В I веке до н. э. - III веке н. э. на территории Гессена жило германское племя хаттов, затем их потомки - племя гессов (отсюда название Гессен). В VI веке они были подчинены франками. В составе Франкского государства, а затем Восточно-Франкского королевства Гессен имел статус графства. С 1130 года находился под властью ландграфов Тюрингии. В результате войны за гессенско-тюрингское наследство (1247-1264 годы) вновь стал самостоятельным феодальным владением. С 1292 года Гессен - имперское княжество, игравшее заметную роль в делах Священной Римской империи. Наивысшего могущества Гессен достиг при Филиппе I Великодушном (1509-1567 годы). После его смерти княжество было разделено на 4 владения: Гессен-Кассель, Гессен-Марбург (в 1604 году вошёл в состав Гессен-Касселя), Гессен-Дармштадт и Гессен-Рейнфельс (в 1583 году вошёл в состав Гессен-Дармштадта). Гессен-Кассель в 1803 году приобрёл статус курфюршества и стал именоваться Кургессен. В 1807 году он был присоединён к Вестфальскому королевству (смотри Вестфалия), но восстановлен по решению Венского конгресса 1814-1815 годов.
После австро-прусской войны 1866 года Кургессен, являвшийся союзником Австрии, был аннексирован Пруссией и в 1868 году стал частью прусской провинции Гессен-Нассау (административный центр - Кассель). От Гессен-Дармштадта в 1622 году отделилось графство Гессен-Хомбург (в 1868 году присоединено к прусской провинции Гессен-Нассау). В 1806-1813 годах Гессен-Дармштадт входил в созданный под протекторатом Наполеона I Рейнский союз и приобрёл статус великого герцогства; в 1866 году стал именоваться Великим герцогством Гессенским и в 1871 году под этим названием вошёл в Германскую империю. В ноябре 1918 года великий герцог Гессенский был свергнут, в декабре 1919 года образовано Народное государство Гессен (администратианый центр - Висбаден; входило в состав германского государства на правах федеральной земли). После разгрома гитлеровской Германии все территории Гессена вошли частично в американскую, частично во французскую зоны оккупации, а в 1949 года - в состав ФРГ; большая часть их была объединена в рамках земли Гессен (главный город - Висбаден), меньшая присоединена к земле Рейнланд-Пфальц.