ГЕСИОНА, дочь Лаомедонта

ГЕСИО́НА (др.-греч. Ἡσιόνη, лат. Hesione, Hesiona) - в древнегреческой мифологии дочь троянского царя Лаомедонта .

Согласно античной традиции, стены Трои строили великие боги Аполлон и Посейдон , однако царь Трои Лаомедонт отказался заплатить им обещанную плату, тогда Посейдон наслал на город морское чудови​ще, которое пожирало жителей. Чтобы избавиться от этого несчастья, согласно указанию оракула, в жертву чудовищу должна была быть принесена Гесиона, дочь царя. Отданную на съедение чудовищу Гесиону спас Геракл , убив чудовище (ср. с мифом об Андромеде). Но Лаомедонт снова нарушил слово и отказался отдать герою обещанных ему волшебных коней (Apollod., II, 5, 9), тогда Геракл пошел походом на Трою, разорил город и убил Лаомедонта. Плененную Гесиону Геракл отдал в жены своему сподвижнику Теламону (II, 6, 4).

Иллюстрация :

Геракл убивает Лаомедонта. Позади Геракла стоит Гесиона.