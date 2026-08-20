Гесиод

Гесио`д (VIII—VII вв. до н. э.) — древнегреческий поэт, создатель дидактического эпоса. Родился в Аскре в Беотии, куда переселился его отец из Кимы (Эолида, Малая Азия). Семья владела участком земли, Г. в юности пас овец на склонах Геликона. Умирая, отец оставил наследство двум сыновьям, однако Перс, брат Г., подкупив судей, единолично завладел всем. Г. начал работать и скоро нажил некоторое состояние — из его стихов видно, что он владел участком земли, который обрабатывал с помощью нескольких рабов и наемных работников. Перс же промотал отцовское наследство и обратился за помощью к брату, но тот призвал его трудиться и сочинил для него дидактическую поэму «Труды и дни», посвященную восхвалению крестьянского труда. В поэме (ст. 109—201) рассказывается о неуклонной порче человеческой натуры, по мере того как один род людей на земле (?????) сменялся другим (золотой, серебряный, медный, героический и железный). Удел человека, живущего в эпоху «железного рода», — труды и заботы. Г. описывает несправедливость современного ему общества, произвол «царей-дароядцев» и незавидное положение бедных и незнатных людей; симпатии поэта целиком на стороне трудящихся земледельцев. Далее он дает брату практические советы по ведению хозяйства, рекомендации относительно мореплавания и составляет календарь благоприятных и неблагоприятных для работы дней. В поэме соседствуют правила житейской мудрости, басни, аллегории и мифологические вставки. Второе (хотя, возможно, более раннее) большое произведение Гесиода — «Теогония» («родословная богов»). В ней поэт попытался собрать и упорядочить известные мифы о создании мира и происхождении богов и героев; по тематике эта поэма считается предфилософской. Г. также принадлежит небольшая поэма «Щит Геракла», вероятно, написанная в подражание гомеровскому «Щиту Ахилла». В древности Г. приписывали некоторые другие поэмы, почти целиком утраченные («Каталог женщин», «Наставления Хирона», «Орнитомантия» и др.), однако их авторство спорно: возможно, они принадлежали последователям Гесиода из беотийской поэтической школы. Все поэмы Г. написаны гекзаметром на эпическом ионийском диалекте. Соч.: Эллинские поэты VII—III вв. до н. э. Эпос. Элегия. Ямбы. Мелика / Пер. В. В. Вересаева; отв. ред. М. Л. Гаспаров. М., 1999 [1-е изд. 1963]. Лит.: Тренчени-Вальдапфель И. Гомер и Гесиод. М., 1956; Burn A. R. The World of Hesiod. London, 1936; Marsilio M. Farming and Poetry in Hesiod’s Works and Days. Lanham, 2000.