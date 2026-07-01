Гэсэриада

Гэсэриа`да — эпический цикл устных и письменных сказаний о Гэсэре (тиб. Кесар, монг. Гэсэр, бур. Абай Гэсэр, калм. Гэсэр-хан). По мнению исследователей, Г. сложилась в Тибете в XV—XVI вв. под влиянием как книжных (буддийских легенд, сказаний о Кришне и Рамаяны), так и устных традиций вплоть до народного театра и праздничных ритуалов. В Тибете эпос распространен повсюду, но особенно известен на северо-западе (ладакская версия) и на северо-востоке — в Амдо, где находилось цар­ство Кесара. Из Сев.-Зап. Тибета Г. распространилась по всему монгольскому миру ( монголы , буряты, калмыки ) и отчасти среди некоторых тюркских народов. Монгольские версии и восходящие к ним ойратские сохранились в рукописной прозе, одна из них была напечатана ксилографическим способом в 1716 в Пекине, что способствовало распространению эпоса. Основным содержанием различных версий является пересказ деяний Гэсэра — «искоренителя зол в десяти странах света»: он, небожитель, перерождается на земле для борьбы с демонами и несчастьями; уже в детстве совершает подвиги, борясь против своего дяди; его характеризуют чудесные превращения (черты шамана) в борьбе с демоническими персонажами и против хоров и шарайгольского хана; он совершает подвиги в качестве воина-богатыря. В тибетских версиях сильны буддийские мотивы (обожествление деятелей раннего тибетского буддизма: царя Сронгцзан Гампо VII в., Падмасамбхавы VIII в., ссылка на то, что духовный наставник Кесара был учеником Атиши XI в.). В Вост. Монголии широко бытуют устные повествования малой эпической формы, а в Бурятии, где биография героя представляет собой объемное поэтическое эпическое сочинение, известны два варианта: «унгинский», близкий к литературному монгольскому, и «эхирит-булагат­ский», который отличает сходство с традиционными бурятскими улигерами.