Герулы

Геру`лы (лат. heruli) — восточно-германское племя , до II в. н. э. обитало на Ютландском п-ове, в III в. было вытеснено данами на юг, где разделилось. Западные Г. жили в низовья Рейна, занимались пиратством, совершая морские и сухопутные набеги в Галлию и Испанию, в VI в. были покорены франками. Восточные Г. достигли побережья Черного моря, в III в. вторгались в балканские провинции Римской империи, разоряли побережье Эгейского моря и Малой Азии. В IV в. Г. находились под властью остготов и гуннов, были федератами Византии. В V в. им удалось основать в Паннонии свое «королевство». В 476—491 Г. оказали помощь Одоакру в разгроме Западной Римской империи, позднее — Юстиниану в борьбе против персов, вандалов, остготов. Потерпев поражение от гепидов и лангобардов (512), Г. из Среднего Подунавья ушли в Ютландию, оставшихся в VI в. покорили лангобарды . Античные авторы отмечали необычайно воинственный характер Г., сражавшихся только со щитом без шлемов и кольчуг. Ист.: Иордан. О происхождении и деяниях гетов (Getica) / Вступ. статья, пер. и комм. Е. Ч. Скржинской. СПб., 1997. Лит.: Буданова В. П. Варварский мир эпохи Великого переселения народов. М., 2000; Вольфрам Х. Готы. СПб., 2003; Lippold A. Heruli // Der kleine Pauly. Stuttgart, 1967. Bd. II. Sp. 1112—1113; Schmidt L. Geschichte der deutschen Stamme bis zum Ausgang der Volkerwanderung. Die Ostgermanen. Munchen, 1934