ГЕРУА БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ

сын генерал-майора, потомственного дворянина, уроженец города Аулиеата. Окончил 1-й кадетский корпус, Пажеский корпус (1895), Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду (1904). На службе с 01.09.1893. Подпоручик гвардии (с 12.08.1895). Поручик (с 12.08.1899). Штабс-капитан гвардии (с 12.08.1903). Капитан. Подполковник (с 29.03.1909). Полковник (с 25.03.1912). Генерал-майор (за боевые отличия, с 07.07.1916 со старшинством с 30.08.1915 с утв. в должности). В Лейб-гвардии Егерском полку. Участник русско-японской войны (08.07.1904-22.11.1905). Старший адъютант штаба II армейского корпуса (с 10.06.1905). Обер-офицер для делопроизводства и поручений управления генерал-квартирмейстера при главнокомандующем на Дальнем Востоке (с 25.08.1905). Старший адъютант штаба 42-й пехотной дивизии (с 02.01.1906). Командовал ротой в 168-м пехотном Миргородском полку (05.11.1906-07.11.1907). Приватный преподаватель военных наук в Киевском военном училище (с 01.09.1907). Прикомандирован к Киевскому военному училищу для преподавания военных наук (26.09.1908-07.12.1909). Член Императорского русского военно-исторического общества. Помощник делопроизводителя ГУГШ (с 07.12.1909). Приватный преподаватель военных наук Императорской Николаевской военной академии (с 01.02.1910). Экстраординарный профессор Императорской Николаевской военной академии (с 01.02.1912). Ординарный профессор Императорской Николаевской военной академии (с 18.02.1913). Командовал батальоном Лейб-гвардии Егерского полка (07.05-29.09.1913). Участник Первой мировой войны (19.07.1914-22.09.1917). Начальник отделения управления генерал-квартирмейстера штаба Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта (с 22.09.1914). Фактически (на основании приказа 3-й армии 23.09.1914) командовал 123-м пехотным Козловским полком (02.10.1914-02.04.1915). Начальник штаба 5-й пехотной дивизии (с 06.12.1914). Начальник штаба 31-й пехотной дивизии (с 23.02.1915). Командующий Лейб-гвардии Измайловским полком (с 19.05.1915, утв. 07.07.1916). Генерал-квартирмейстер штаба войск гвардии (с 14.07.1916). Генерал-квартирмейстер штаба Особой армии (с 02.12.1916). И.д. начальника штаба 11-й армии (с 09.05.1917). Участник выступления генерала Л.Г. Корнилова. Ординарный профессор Николаевской военной академии (с 22.09.1917, на 1918). Участник Гражданской войны. В РККА. Ходатайствовал об увольнении от службы (14.09.1918). Начальник штаба Северного участка и Петроградского района завесы (на 03-05.1918). Командирован для формирования революционной армии (17.05.1918). В распоряжении начальника Всероссийского главного штаба (с 28.09.1918). Пытался уволиться со службы по болезни (09-11.1918). Прикомандирован к организационному управлению Всероглавштаба с назначением в распоряжение начальника Всероглавштаба (с 28.11.1918). Участник антибольшевистского подполья в Петрограде. Заболел в Петрограде (с 10.01.1919). Перешел из Советской России в Финляндию (01.1919). Председатель особой военной миссии по оказанию помощи белым армиям (в Великобритании, 1919-1920). Член объединения Лейб-гвардии Егерского полка. Член учебного комитета Высших военно-научных курсов в Париже (1931). Председатель Измайловского союза (с 1939). Увлекался живописью. Умер в Культон Сент-Мэре (Великобритания). Женат, 2 детей (на 09.1918): Владимир (умер в Великобритании 12.07.1977), Елена. Награды: Георгиевское оружие (Высочайший приказ 20.11.1915) за отличие в 123-м пехотном Козловском полку.

Соч.: Краткий путеводитель для ознакомления с Полтавским полем сражения и историческими памятниками г. Полтавы, относящимися к бою. Киев, 1909; Вооруженные силы Болгарии (по данным к 1 янв. 1911 г.). СПб., 1911; Маневр как средство достижения цели боя. СПб., 1912; Тактика технических войск. СПб., 1912; Воспоминания о моей жизни. Т. 1-2. Париж, 1969-1970.