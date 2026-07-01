ГЕРТОВИЧ ИОСИФ ФРАНЦЕВИЧ
ГЕРТОВИЧ ИОСИФ ФРАНЦЕВИЧ - российский контрабасист, заслуженный артист РСФСР (1951).
В 1902 году окончил капеллу Виленского кафедрального собора (обучался игре на скрипке и контрабасе). В 1905-1910 годах артист оркестра Оперного театра, преподаватель музыкального училища Императорского русского музыкального общества в Казани. В 1910-1953 годах (с перерывом) артист оркестра Большого театра (с 1922 года концертмейстер группы контрабасов). В 1922-1932 годах первый контрабасист Персимфанса, в 1938-1941 годах концертмейстер группы контрабасов Государственного симфонического оркестра СССР. Один из немногих в истории контрабасистов, выступавших с сольными концертами. В 1922-1933, 1938-1940 годах преподавал в Московской консерватории (с 1940 года профессор). Автор этюдов, пьес, переложений для контрабаса.