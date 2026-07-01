ГЕРТОВИЧ ИОСИФ ФРАНЦЕВИЧ

ГЕРТОВИЧ ИОСИФ ФРАНЦЕВИЧ - российский контрабасист , заслуженный артист РСФСР (1951).

В 1902 году окон­чил ка­пел­лу Ви­лен­ско­го ка­фед­раль­но­го со­бо­ра (обу­чал­ся иг­ре на скрип­ке и кон­тра­ба­се). В 1905-1910 годах ар­тист ор­ке­ст­ра Опер­но­го те­ат­ра, пре­по­да­ва­тель музыкального училища Им­пе­ра­тор­ско­го русского музыкального общества в Ка­за­ни. В 1910-1953 годах (с пе­ре­ры­вом) ар­тист ор­ке­ст­ра Боль­шо­го те­ат­ра (с 1922 года кон­церт­мей­стер груп­пы кон­тра­ба­сов). В 1922-1932 годах пер­вый кон­тра­ба­сист Пер­сим­фан­са, в 1938-1941 годах кон­церт­мей­стер груп­пы кон­тра­ба­сов Государственного сим­фо­нического ор­ке­ст­ра СССР. Один из не­мно­гих в ис­тории кон­тра­ба­си­стов, вы­сту­пав­ших с соль­ны­ми кон­цер­та­ми. В 1922-1933, 1938-1940 годах пре­по­да­вал в Московской консерватории (с 1940 года профессор). Ав­тор этю­дов, пьес, пе­ре­ло­же­ний для кон­тра­ба­са.