ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - почётное звание, высшая степень отличия.
Учреждено Законом РФ от 20.3.1992 года. Заменило звания Героя Советского Союза и фактически Героя Социалистического Труда, документы об упразднении которых не принимались. Награждение производится за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига (в т. ч. посмертно), за трудовые заслуги (в частности, за разработку и проведение испытаний техники) и достижения в области спорта. Присваивается также лицам, в прошлом заслуженно представленным к званию Героя Советского Союза, но не получившим его своевременно, в т. ч. ветеранам Великой Отечественной войны. При награждении вручаются «Золотая Звезда» медаль и грамота. Герои Российской Федерации пользуются льготами, установленными законодательством. Медаль «Золотая Звезда» носится на левой стороне груди над орденами и медалями. Решения о награждении званием или о лишении его принимаются Президентом РФ. Первые награждённые: лётчик-космонавт Герой Советского Союза С.К. Крикалёв, генерал-майор авиации С.С. Осканов (посмертно). Всего звания Героя Российской Федерации удостоено свыше 1 тысячи человек (2005).
Организации, объединяющие награждённых: Российский межрегиональный фонд Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации; Российская ассоциация Героев; Союз Героев России; Региональный общественный фонд поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации.