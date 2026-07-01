ГЕРОЛЬД

ГЕРОЛЬД - в странах Западной Ев­ро­пы в XII-XVIII веках пер­во­на­чаль­но вест­ник, гла­ша­тай, впо­след­ст­вии це­ре­мо­ний­мей­стер при дво­рах ко­ро­лей и круп­ных фео­да­лов; рас­по­ря­ди­тель на тор­же­ст­вах, ры­цар­ских тур­ни­рах.

Впер­вые тер­мин «Герольд» по­яв­ля­ет­ся в ис­точ­ни­ках около 1170 года. Герольды об­ла­да­ли не­при­кос­но­вен­но­стью, не но­си­ли в сра­же­нии ору­жия, вы­пол­ня­ли пе­ре­го­вор­ные, ди­пло­ма­тические, ар­бит­раж­ные функ­ции. Со 2-й половины XIII века Герольды ве­да­ли так­же со­став­ле­ни­ем гер­бов­ни­ков, с середины XV века экс­пер­ти­зой и ре­ги­ст­ра­ци­ей гер­бов. По долж­но­сти Герольды но­си­ли осо­бую оде­ж­ду - та­бард, с изо­бра­жён­ны­ми на ней гер­ба­ми. Ка­ж­дый Герольд имел своё долж­но­ст­ное имя, свя­зан­ное с под­ве­дом­ст­вен­ной тер­ри­то­ри­ей, кор­по­ра­ци­ей или сень­о­ром.

Герольды име­ли ряд при­ви­ле­гий, в ча­ст­но­сти ос­во­бо­ж­да­лись от на­ло­гов. Корпо­ра­ция Герольдов (франц. hérauderie, рус. ге­роль­дия) об­ла­да­ла собственной ие­рар­хи­ей; её со­став­ля­ли гер­бо­вый ко­роль (упо­ми­на­ет­ся с 1260 года; франц. roi d’armes, англ. king of arms, нем. Wappenkönig), соб­ствен­но Герольды и - низ­ший ранг - пер­се­ван­ты (франц. poursuivant; упо­ми­на­ют­ся c XIV века). С XVI века гер­бо­вые ко­ро­ли но­си­ли осо­бый жезл бе­ло­го цве­та. Со 2-й половины XV века за­ви­си­мость Герольдов от вер­хов­ной вла­сти воз­рас­та­ла и по­сте­пен­но они пре­вра­ти­лись в государственных чи­нов­ни­ков, объ­е­ди­нён­ных в кол­ле­гии Герольдов. Во Фран­ции ин­сти­тут Герольдов был ли­к­ви­ди­ро­ван в 1798 году, в Ве­ли­ко­бри­та­нии со­хра­нил­ся до на­ших дней. В Рос­сии ге­роль­дия как ор­ган в со­ста­ве Се­на­та и долж­ность Герольда (ге­рольд­мей­сте­ра) бы­ли вве­де­ны при Пет­ре I (1722); дея­тель­ность ге­роль­дии на­хо­ди­лась под кон­тро­лем го­су­дар­ст­ва.

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