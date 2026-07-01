ГЕРОЛЬД
ГЕРОЛЬД - в странах Западной Европы в XII-XVIII веках первоначально вестник, глашатай, впоследствии церемониймейстер при дворах королей и крупных феодалов; распорядитель на торжествах, рыцарских турнирах.
Впервые термин «Герольд» появляется в источниках около 1170 года. Герольды обладали неприкосновенностью, не носили в сражении оружия, выполняли переговорные, дипломатические, арбитражные функции. Со 2-й половины XIII века Герольды ведали также составлением гербовников, с середины XV века экспертизой и регистрацией гербов. По должности Герольды носили особую одежду - табард, с изображёнными на ней гербами. Каждый Герольд имел своё должностное имя, связанное с подведомственной территорией, корпорацией или сеньором.
Герольды имели ряд привилегий, в частности освобождались от налогов. Корпорация Герольдов (франц. hérauderie, рус. герольдия) обладала собственной иерархией; её составляли гербовый король (упоминается с 1260 года; франц. roi d’armes, англ. king of arms, нем. Wappenkönig), собственно Герольды и - низший ранг - персеванты (франц. poursuivant; упоминаются c XIV века). С XVI века гербовые короли носили особый жезл белого цвета. Со 2-й половины XV века зависимость Герольдов от верховной власти возрастала и постепенно они превратились в государственных чиновников, объединённых в коллегии Герольдов. Во Франции институт Герольдов был ликвидирован в 1798 году, в Великобритании сохранился до наших дней. В России герольдия как орган в составе Сената и должность Герольда (герольдмейстера) были введены при Петре I (1722); деятельность герольдии находилась под контролем государства.