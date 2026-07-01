Гермополь

Гермо`поль (Г. Великий) — греческое название древнеегипетского города Wnwt — столицы XV (Заячьего) нома Верхнего Египта; известен также как «( Город ) Восьми» (др. егип. Хмун, копт. Шмуну; совр. араб. Эль-Ашмунейн, где Г. локализован археологически) — по ассоциации с четырьмя парами первобытных богов-творцов так называемой гермопольской космогонии (см. Египта Древнего мифология и религия). Один из древнейших и богатых городов Египта Древнего, крупный административный, культурный и религиозный центр, переживший два политиче­ских возвышения. В I Переходном периоде (2160—2055 до н. э.) благодаря союзническим отношениям с соседним Гераклеополем Г. играл заметную роль в гераклеопольско-фиванской войне и последующем объединении Египта Ментухотепом II. В III Переходном периоде (1069—664 до н. э.), в пору политической фрагментации страны и так называемой ливийской полиархии (XXI—XXIV династии) Г. стал локальным царством, правитель которого (Намарт/Намлот) основал одну из «малых» царских династий. «Гермопольская автономия» была окончательно уничтожена лишь при Псамметихе I. Выдающийся исторический источник, проливающий свет на события этой эпохи, — так называемая Победная стела царя Пи(анхи). Г. был также важнейшим культовым центром с храмом Джехути (бога Луны, мудрости, врачевания, письменности, и пр., см. Египта Древнего мифология и религия)), которого греки позднее назвали То`том и отождествляли со своим Гермесом (см. Греции Древней мифология и религия) — отсюда греческое имя Г., под которым он вошел в мировую историю, — ????? ?o??? ?????? (лат. Hermopolis Magna, «Гермесоград Великий», в отличие от Г. Малого (H. Parva) — совр. Даман­хура в Дельте). В птолемеевском Егип- те Г. оставался важнейшим местом почитания синкретического божест­ва Тота-Гермеса; значение Г. как крупного регионального центра возросло в римское время; с III в. Г. стал центром распространения христианства. Важнейшие раскопки: Германская археологическая экспедиция (G. Roeder, 1928—1933); Университет Александрии (1945—1950); Британский музей (А. Spenser, 1980—1980-е). Ист.: Победная cтела Пи(анхи) // Хрестоматия по истории Древнего Востока /Под ред. В. В. Струве и Д. Г . Редера. М., 1963. С. 150—163; Lichtheim M. Ancient Egyptian Literature. Vol. III: The Late Period. 1980. P. 66—84. Лит.: Коростовцев М. А. Религия древнего Египта. М., 1976. С. 80—84; Kessler D. Hermopolis // The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt / Red. in chief D. Redford. Oxford, 2001. Vol. 2. P. 94—97; Spenser A. Excavations at El-Asmunein. Vol. I—IV. London, 1983—1993