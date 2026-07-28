Германская Юго-Западная Африка

Герма`нская Ю`го-За`падная Африка — германский протекторат на юге африканского континента в 1884—1915. 17 августа 1884 один из агентов немецкого коммерсанта А. Людерица приобрел и назвал его именем факторию в бухте Ангра-Пекена близ границ португальских владений. В полосах пустынного побережья, приобретенных Людерицем в 1883—1885 на юго-западе Африки, его в первую очередь интересовала возможность обнаружения алмазов, золота и серебра, в результате он приобрел практически все побережье сегодняшней Намибии с хинтерландом (внутренними районами). С апреля 1884 все приобретения Людерица стали протекторатом Германской империи. Германская администрация была представлена первоначально тремя чиновниками: имперским комиссаром Герингом, «канцлером» Нельсом и полицмейстером Гольдаммером. 24 июня 1889 туда прибыл Курт фон Франсуа. Он построил в Виндхуке форт, привел в страну будущих первых поселенцев и составил первый план колонизации страны немцами, а в 1891 сменил Геринга на посту главы германской администрации ЮЗА. Фон Франсуа и сменивший его на посту главы немецкой администрации Т. Лейтвейн существенно укрепили власть немцев, в частности, в 1893—1894 вели войну с правителем одной из групп народа нама — Хендриком Витбоем, которого в конце концов заставили подписать договор о германском протекторате. Лейтвейн умело поддерживал распри между народами протектората, чтобы они не выступали единым фронтом против немцев. Его система управления опиралась на представителей традиционной верхушки. Опору режима составляли немецкие поселенцы, создававшие крупные скотоводческие фермы. В их пользу скот изымали у местных жителей, в результате чего к началу ХХ в. 80 тыс. африканцев владели ок. 46 тыс. голов скота, а 3 тыс. белых поселенцев — около 44,5 тыс. голов. Большое значение для экономики протектората имело строительство железной дороги, связавшей порт Свакопмунд с Виндхуком. В метрополию стали вывозить скот, меха и шкуры животных, слоновую кость, страусовые перья. Но протекторат оставался убыточным для метрополии — доходы покрывали не более 1/4 расходной части бюджета. Местное население то и дело восставало против немцев. Так, например, в 1896 вспыхнуло восстание восточных гереро, в котором приняли участие и нама, несмотря на то, что на протяжении многих десятилетий эти две группы народов враждовали. Но самыми крупными и кровопролитными были Великие восстания гереро и нама в 1904—1907. Восстание гереро началось 12 января 1904 под руководством верховного старейшины Самуэля Магареро. Восставшие быстро заняли почти всю Страну гереро, захватили много скота немецких поселенцев и блокировали ряд крупных поселений, в том числе Виндхук. Немецкие войска терпели поражение за поражением, наконец, из Берлина был прислан новый командующий генерал Л. фон Трота, а затем и подкрепление — 2 тыс. солдат, 200 офицеров, артиллерия. В решительном сражении 11—12 августа 1904 гереро заставили отступить в пустыню, где многие погибли. Всего погибло или было уничтожено от 75 % до 80 % гереро. Великое восстание нама поднял в августе 1904 Якоб Моренга, а возглавил в конце 1904 Х. Витбой. Под началом Витбоя собралось около 1,5 тыс. солдат. Нама, против которых выступало до 15 тыс. немецких солдат, понимали, что единственный их шанс — партизанские действия. В результате тактики, избранной восставшими, немцам не удалось одержать ни одной значимой победы. Нама провели около 200 сражений. В одном из них, 29 октября 1905 Витбой был тяжело ранен и вскоре умер. Окончательно восставшие были разбиты лишь в 1907. После разгрома Великих восстаний положение африканцев в протекторате ухудшилось — их сгоняли в резервации, им запрещали иметь крупный рогатый скот и лошадей и вынуждали работать на поселенцев — другими словами, они были лишены привычных форм социальной организации и не имели возможности самостоятельно хозяйствовать. Экономика протектората в 1908 испытала определенный подъем: были открыты залежи меди и алмазов и построены новые участки железной дороги для их вывоза. В 1912 экспорт ЮЗА впервые превысил импорт. С началом Первой мировой войны, 7 августа 1914 в протекторате была объявлена всеобщая мобилизация. В конце декабря на его территорию вступили войска Южно-Африкан­ско­го Союза (см. в ст. Южно-Африкан­ская Республика). Они заняли Виндхук 12 мая 1915, а 9 июля 1915 был подписан мирный договор , в результате которого Юго-Западная Африка стала частью британского протектората Южно-Африканский Союз. Лит.: Балезин А. С., Притворов А. В., Слипченко С. А. История Намибии в новое и новейшее время . М., 1993; Дрекслер Х. Юго-Западная Африка под германским колониальным господством. 1884—1915. М., 1987