Германская Восточная Африка (ГВА)

Герма`нская Восто`чная Африка (ГВА) — немецкий протекторат на африканском континенте в 1885—1919 на территории современных материковой Танзании, Руанды и Бурунди. Подчинен германскому влиянию с 1885 как территория, принадлежавшая Обществу германской колонизации Карла Петерса, с 1891 германский протекторат . Административный центр протектората первоначально располагался в г. Танга, позже — в г. Дар-эс-Салам. Германские власти пытались развивать экономику протектората, в первую очередь — земледелие, в частности, создавали плантации экспортных культур — каучука, кофе, хлопка, сизаля. Для вывоза продукции были построены железные дороги, связавшие глубинные районы протектората с портами Дар-эс-Салам и Танга, а также сеть шоссейных дорог. В дорожном строительстве участвовали до 20 тыс. африканцев. В административном отношении использовалась система как прямого, так и косвенного управления. В частности, были сохранены институты традиционных правителей в Бурунди и Руанде, а также ливали и акиды (традиционные наместники султана) в прибрежной полосе, входившей раньше в Занзибарский султанат (см. в ст. Танзания). В протекторат переселялись немецкие колонисты, в начале ХХ в. их насчитывалось 650 человек, а в 1914 — ок. 5,5 тыс. Им принадлежали лучшие земли — до 778 тыс. га, вывоз сельскохозяйственной продукции увеличивался из года в год. Местные народы оказывали ожесточенное сопротивления колонизаторам. В 1888—1890 произошло восстание под руководством Бушири бин Салима, охватившее ряд внутренних районов страны и часть побережья. В решающем сражении при Багамойо Бушири был взят в плен и затем казнен. В 1891—1893 вспыхнуло восстание на севере страны под руководством Бваны Хери, восстание народа хехе во главе с Мквавой продолжалось с 1891 по 1898. Но самой масштабной и кровопролитной была антиколониальная война маджи-маджи (1905—1907), потрясшая устои германского колониализма. Причинами выступления послужили введение денежного подушного налога, ужесточение принудительного труда на плантациях, принуждение к разведению экспортных культур (сизаля и хлопка прежде всего), отчуждение земель у африканцев. Восстание приобрело мистическую окраску: распространился слух о чудодейственном источнике, настой воды из которого на кукурузе якобы превращал пули европейцев в воду («маджи» («мадьи») — «вода» на языке суахили). Повстанцы захватили ок. 2/3 территории протектората. Для подавления восстания были вызваны из Германии карательные войска, уничтожившие более 120 тыс. повстанцев. Во время Первой мировой войны на территории протектората немецкие колониальные войска активно действовали против англичан. Бои начались, после того как в августе 1914 английский крейсер обстрелял Дар-эс-Салам. Вооруженные силы ГВА возглавлял полковник П. фон Леттов-Форбек, организовавший успешные военные операции. Для снабжения своих войск, оторванных от метрополии, власти ГВА создали в Дар-эс-Саламе и Морогоро фабрики по производству одежды, патронов, военной амуниции. Однако войска ГВА вынуждены были уступать значительно превосходившим силам противника все новые территории, и в конце 1917 их остатки (2 тыс. человек из прежних 15 тыс.) отступили в Мозамбик, где вели бои с португальцами. В 1918 Леттов-Форбек, узнав о перемирии между Германией и странами Антанты, отдал приказ о прекращении огня. По Парижскому мирному договору территория ГВА была разделена между странами-победительницами: большая ее часть под названием Танганьика стала подмандатной территорией Англии. Руанда-Урунди отошла Бельгии, небольшая часть — Португалии, войдя в состав колонии Мозамбик. Лит.: Овчинников В. Е. История Танзании в новое и новейшее время . М., 1986; Koponen J. Development for Exploitation. German Colonial Policies in Mainland Tanzania, 1884—1914. Helsinki—Hamburg, 1994.