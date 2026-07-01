ГЕРМАНО-ИТАЛЬЯНСКИЙ ДОГОВОР 1939

ГЕРМАНО-ИТАЛЬЯНСКИЙ ДОГОВОР 1939 года - («Сталь­ной пакт»), договор о политическом и военном сотрудничестве нацистской Германии и фашистской Италии, завершивший образование их агрессивного военно-политического блока.

Под­пи­сан в Бер­ли­не 22 мая министром иностранных дел Гер­ма­нии И. фон Риб­бен­тро­пом и министром иностранных дел Ита­лии Г. Чиа­но сро­ком на 10 лет в раз­ви­тие германо-итальянского со­гла­ше­ния от 25.10.1936 года (смотри «Ось Бер­лин - Рим»).

Главный пункт до­го­во­ра гла­сил: ес­ли од­на из сто­рон «бу­дет во­вле­че­на в во­ен­ные дей­ст­вия с треть­ей дер­жа­вой или с треть­и­ми дер­жа­ва­ми, то дру­гая до­го­ва­ри­ваю­щая­ся сто­ро­на не­мед­лен­но вы­сту­пит в ка­че­ст­ве её со­юз­ни­ка и под­дер­жит её все­ми свои­ми во­ен­ны­ми си­ла­ми на зем­ле, во­де и в воз­ду­хе» (статья 3). До­го­во­ром за­кре­п­ля­лось со­гла­ше­ние о даль­ней­шем рас­ши­ре­нии со­труд­ни­че­ст­ва двух стран «в во­ен­ной об­лас­ти и об­лас­ти во­ен­ной эко­но­ми­ки» (статья 4). Сто­ро­ны обя­за­лись про­во­дить вза­им­ные кон­суль­та­ции по ме­ж­ду­народным во­про­сам и ока­зы­вать «пол­ную по­ли­тиче­скую и ди­пло­ма­ти­че­скую под­держ­ку» внеш­не­по­ли­тическим ак­ци­ям друг дру­га (ста­тьи 1 и 2), а в во­енное вре­мя не за­клю­чать пе­ре­ми­рия и ми­ра без пол­но­го со­гла­сия ме­ж­ду со­бой (статья 5). Аг­рес­сив­ную на­прав­лен­ность Германо-итальянского договора его уча­ст­ни­ки пы­та­лись при­крыть за­яв­ле­ния­ми о стрем­ле­нии к со­хра­не­нию ми­ра и «за­щи­те ос­нов ев­ро­пей­ской куль­ту­ры».

Германо-итальянский договор яв­лял­ся важ­ным эта­пом во­енно-ди­пло­ма­тической под­го­тов­ки к раз­вя­зы­ва­нию 2-й ми­ро­вой вой­ны . Ру­ко­вод­ству­ясь ус­ло­вия­ми до­го­во­ра, Ита­лия в ию­не 1940 года всту­пи­ла в вой­ну на сто­ро­не Гер­ма­нии. 27.9.1940 годаГермано-итальянский договор был до­пол­нен пак­том Гер­ма­нии, Ита­лии и Япо­нии (смотри Пакт трёх дер­жав 1940 ).

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