ГЕРМАНО-ИТАЛЬЯНСКИЙ ДОГОВОР 1939
ГЕРМАНО-ИТАЛЬЯНСКИЙ ДОГОВОР 1939 года - («Стальной пакт»), договор о политическом и военном сотрудничестве нацистской Германии и фашистской Италии, завершивший образование их агрессивного военно-политического блока.
Подписан в Берлине 22 мая министром иностранных дел Германии И. фон Риббентропом и министром иностранных дел Италии Г. Чиано сроком на 10 лет в развитие германо-итальянского соглашения от 25.10.1936 года (смотри «Ось Берлин - Рим»).
Главный пункт договора гласил: если одна из сторон «будет вовлечена в военные действия с третьей державой или с третьими державами, то другая договаривающаяся сторона немедленно выступит в качестве её союзника и поддержит её всеми своими военными силами на земле, воде и в воздухе» (статья 3). Договором закреплялось соглашение о дальнейшем расширении сотрудничества двух стран «в военной области и области военной экономики» (статья 4). Стороны обязались проводить взаимные консультации по международным вопросам и оказывать «полную политическую и дипломатическую поддержку» внешнеполитическим акциям друг друга (статьи 1 и 2), а в военное время не заключать перемирия и мира без полного согласия между собой (статья 5). Агрессивную направленность Германо-итальянского договора его участники пытались прикрыть заявлениями о стремлении к сохранению мира и «защите основ европейской культуры».
Германо-итальянский договор являлся важным этапом военно-дипломатической подготовки к развязыванию 2-й мировой войны. Руководствуясь условиями договора, Италия в июне 1940 года вступила в войну на стороне Германии. 27.9.1940 годаГермано-итальянский договор был дополнен пактом Германии, Италии и Японии (смотри Пакт трёх держав 1940).