ГЕРМАНИЯ ЧАСТЬ II

ГЕРМАНИЯ ЧАСТЬ II​ - Начало Реформации

Широкое распространение представлений о «порче Церкви во главе и в членах» подготовило почву для попыток церковных преобразований. Начало Реформации связано с именем профессора богословия Виттенбергского университета М. Лютера (1483-1546 годы). Способ очистить жизнь христианского общества он традиционно видел в возвращении к идеалам Евангелия. Придавая важное значение покаянию, Лютер был глубоко возмущен торговлей «отпущением грехов», которую поставил на широкую ногу монастырь Тецель, поддерживаемый папой Римским и Майнцским архиеп. Альбрехтом. В конце октября 1517 года Лютер выступил с 95 тезисами против индульгенций, в которых наметились основные положения его учения. Главное место в нем принадлежит концепции «трех только»: человек спасается только верой; обрести веру можно только через Божию благодать, а не вследствие каких-либо личных заслуг; авторитетом в делах веры является только Священное Писание. Слова и действия Лютера получили широкую поддержку во всех слоях немецкого общества и дали стимул к развитию антиримского оппозиционного движения.

В феврале 1518 года Лютер написал объяснение к 95 тезисам, где подчеркивал обязанность верующих повиноваться властям, но только не в делах совести. В полемике с И. Экком, критиковавшим его тезисы, Лютер впервые обратился к народному языку, заявив по-немецки, что Церковь нуждается в реформировании. Реформа не может быть делом лишь кардиналов и папы, их недостатки и злоупотребления должны открыто обсуждаться всеми. На защиту обвиненного в ереси Лютера встал сакс. курфюрст Фридрих Мудрый, который решил поддержать его и воспользоваться скандалом в своих политических целях. Постепенно в борьбе за реформу Церкви на первое место вышли проблемы церковного устройства и положения папы. Вехой в истории Реформации стал диспут между Экком и Лютером (вместе с А. Карлштадтом) в Лейпциге (июль 1519 года). Экк утверждал, что Лютер, заблуждаясь, идет по стопам еретиков Дж. Уиклифа и Яна Гуса, осужденных церковными Соборами.

В 1520 году в работе «К христианскому дворянству немецкой нации об улучшении христианского состояния» Лютер предложил программу церковно-политических преобразований. Обращаясь к императору, князьям и дворянству, он призвал светских лиц возглавить движение за реформу католической Церкви. Здесь же он изложил учение о «всеобщем священстве», которое стало одной из основ новых евангелических представлений. Лютер утверждал, что у католического духовенства нет монопольного права на священство, им обладают в силу крещения все миряне. Священнослужитель не особое состояние, для обретения которого необходимо совершить специальное таинство, считал Лютер, а должность в церкви, на которую приход (община) может избирать подходящих лиц. Лютер требовал четко разграничивать прерогативы 2 властей, светской и духовной, а также сферы действия светского права, которому он придавал первостепенное значение в обеспечении порядка, необходимого для христианской жизни, и права церковного. Он обосновывал секуляризацию церковного имущества и роспуск монашеских орденов, в монастырях предлагал разместить общественные школы, приюты, госпитали. В сочинении «О вавилонском пленении Церкви» (1520) Лютер подверг критике учение о таинствах, заявив, что только 3 (Крещение, Покаяние, Евхаристия) из 7 принятых католической Церковью Таинств имеют обоснование в Священном Писании (позже он оставил Крещение и Евхаристию).

В июне 1520 года папа Римский Лев X выпустил буллу «Exsurge Domine», угрожавшую Лютеру отлучением от Церкви, если он не отречется от заблуждений. В ответ Лютер издал сочинение «О свободе христианина», где подчеркивал, что в вопросах совести христианин не подчиняется никому, в области же внешней, «плотской» свободы гарантами порядка являются светские власти. Таким образом, были обозначены границы понимания Лютером Реформации: отвергая существующий церковный строй, она не должна была затрагивать социально-политическое устройство. В декабре 1520 года, после того как папская булла вошла в силу, началось сожжение книг Лютера. Проповедник ответил публичным символическим актом сожжения одного экземпляра буллы, а также книги по каноническому праву. Позиция Лютера принесла ему популярность в Германии и сделала национальным героем. Весной 1521 года Лютер был вызван на рейхстаг в Вормсе, где он должен был отречься от своих убеждений в присутствии нового императора Карла V и имперской знати. Лютер отказался отречься от своих взглядов, заявив: «На этом я стою и не могу иначе». Император утвердил Вормсский эдикт, по которому на всей территории империи предписывалось преследовать сторонников новой ереси. Во многих местах, однако, эдикт под различными предлогами не исполнялся. По распоряжению Фридриха Мудрого Лютер укрылся в замке Вартбург и начал переводить на немецкий язык Библию.

В отсутствие Лютера в Виттенберге продолжалось реформационное движение, группа монахов-августинцев оставила монастырь, чтобы начать мирскую жизнь. Карлштадт причащал всех верующих «под обоими видами» - хлебом и вином, что ранее распространялось только на духовенство. Была создана общественная касса (1522), и распределение денег на помощь бедным и больным перешло от Церкви к светским лицам, представителям общины и магистрата. В это же время в Виттенберг из Цвиккау переселилась группа, получившая название «цвиккауские пророки» (под руководством Н. Шторха). «Пророки» отвергали крещение детей и привилегии духовенства как якобы не соответствующие Евангелию, а молитву перед иконами как идолопоклонство. Под нажимом сторонников «пророков» городской совет Виттенберга приказал удалить иконы из церквей. Иконоборчество сопровождалось нападениями на монахов и священников.

Возмущенный «плотским» истолкованием духовной свободы христианина, Лютер вернулся из замка Вартбург в Виттенберг. В марте 1522 года в проповедях он развил идеи повиновения княжеским и городским властям, а затем опубликовал «Верное предостережение всем христианам о том, как уберечься от мятежа и возмущения». Его полемика с католическими. противниками сохраняла накал, но теперь ему все чаще приходилось уточнять собственную позицию, вступая в острые дискуссии с теми сторонниками Реформации, которые трактовали ее иначе, чем он. Одним из принципиальных оппонентов Лютера стал его бывший сторонник священник Т. Мюнцер (около 1489-1525 годов), который воспринимал Реформацию как признак наступавшего Царства Божия. В отличие от Лютера Мюнцер не считал Священное Писание единственным источником откровения. Как и «цвиккауские пророки», он был убежден, что Бог продолжает говорить с людьми и Святой Дух может явить себя и в простом неграмотном человеке. Наряду со своим учением о Духе Мюнцер развивал также учение о кресте и учение «о мече» (власти). Мюнцер утверждал, что вся власть вскоре будет отобрана у «безбожных тиранов» и отдана простому народу. Главный корень бед - в господах, которые не заботятся о нуждах бедного человека. Лютер объявил Мюнцера сторонником «кулака», «сатанинским духом», провоцирующим народное недовольство и подстрекающим к мятежу. Таким образом лютеранство стало реформационным направлением умеренно-консервативного толка или т. н. магистратской Реформацией, в то время как сторонники Мюнцера, «цвиккауских пророков» и других анабаптистов образовали радикальное крыло Реформации.

Вторым центром европейской Реформации стала Швейцария, где выразителем новой концепции стал священник и гуманист-эразмианец У. Цвингли (1484-1531 годы). В Германии цвинглианство распространилось в Страсбурге, Ульме, Констанце, Линдау, Меммингене. В швабских городах оно соперничало с лютеранством.

В 1529 году ландграф Филипп Гессенский, заинтересованный в объединении цвинглианской и лютеранской разновидностей Реформации, устроил в Марбурге встречу Лютера и Цвингли. Принципиальные расхождения по политическим вопросам (князья как главная опора Реформации у Лютера, городская республика как основа Реформации у Цвингли) оказались лишь фоном для резких различий в богословии - в трактовке таинства Причастия. Лютер говорил о реальном присутствии Христа, Цвингли - о символическом (знаковом). Замысел ландграфа не удался: Лютер выступал против Цвингли и его сторонников, добиваясь вытеснения идей цвинглианства из городских общин Верхней Германии. Единство взглядов было достигнуто уже после гибели Цвингли в битве при Каппеле (1531), когда швейцарские евангелики потерпели поражение от католиков, в 1536 году на основе разработанного Меланхтоном «Виттенбергского согласия».

Немецкое рыцарство одним из первых сословий попыталось использовать Реформацию. На верхнем Рейне главой рыцарского союза был избран Ф. фон Зиккинген (1481-1523 годы), который под влиянием фон Гуттена заявил о поддержке Реформации. В августе 1522 года он выступил в поход против одного из крупнейших духовных княжеств Германии - курфюршества Трирского. Осада Трира оказалась неудачной. Объединенные войска архиепископа и князей, пришедших ему на помощь, весной 1523 года штурмом взяли замок Зиккингена, который скончался от ран. Гуттен, участвовавший в начальной фазе событий, бежал в Швейцарию, где вскоре умер. Войска Швабского союза, выполнявшие волю князей, провели карательную экспедицию по Франконии, разрушив более 30 замков сторонников Зиккингена.

В июне 1524 года на юго-западе Германии начались крестьянские волнения, которые постепенно переросли в т. н. Крестьянскую войну. 3 основных района восстания находились в Швабии, во Франконии и в Средней Германии - Тюрингии и Саксонии. Повстанческое движение развивалось также на западе, в Эльзасе, и на востоке, главным образом в горных областях Тироля и во владениях архиепископа Зальцбургского. Среди причин Крестьянской войны были ущемление экономических, социальных, правовых интересов крестьянства, увеличение платежей и повинностей зависимого деревенского населения, а также уменьшение прав общин на аренду, ограничение автономии и самоуправления сельских общин. Крестьяне выступали против «новшеств», ухудшавших их положение, обращаясь не только к «старому праву», к традиции, но и к нормам «божественного права», к Евангелию. Особенностью Крестьянской войны стала роль проповедников, сторонников Реформации.

Главный программный документ Крестьянской войны «12 статей» был составлен проповедником К. Шаппелером и подмастерьем С. Лотцером и сопровождался ссылками на Евангелие. 19 марта 1525 года документ был опубликован. В первой статье программы выдвигалось требование, возникшее под влиянием идей Реформации,- право выбора общиной своего священника, который должен проповедовать истинное Евангелие. Далее указывалось, что крестьяне предлагают содержать его за счет «большой десятины», платить которую они были согласны. Зато «малую десятину», со скота и огорода, они требовали отменить. Самыми радикальными были статьи, в которых говорилось о необходимости отмены личной несвободы и связанного с ней «посмертного побора» с наследства. В статьях отвергался произвол судей, им предлагалось при вынесении наказаний опираться на прежний писаный закон. В последней статье еще раз подчеркивались мирные цели крестьян: если на основе Священного Писания будет доказано, что требования восставших несправедливы, они готовы отказаться от своих предложений. Различные группы повстанцев по-разному воспринимали программу «12 статей». В Меммингене в дни мартовского совещания руководства повстанцев «12 статей» были приняты 3 отрядами, которые решили составить общее «Христианское объединение», не создавая единого командования. Объединение повело переговоры со Швабским союзом, между сторонами было заключено перемирие. Период конце марта - начале апреля 1525 года ознаменовался штурмами монастырей и замков. Один из евангелических проповедников, стоявший во главе крупного отряда, приказал казнить несколько католических священников и дворян. Умеренные руководители оказались не в состоянии контролировать положение.

К этому времени на деньги, предоставленные немецким банкирским домом Фуггеров, было закончено перевооружение войска Швабского союза и его пополнение наемниками. Крупная победа над восставшими крестьянами была одержана при Лайпхайме. Тактикой Швабского союза стал методичный разгром восставших по частям. При посредничестве ряда городов 17 апреля в Вайнгартене был заключен мирный договор с одним из крупных отрядов (12 тысяч человек). Повстанцы обязались быть послушными господам, если их жалобы будут рассмотрены и никаких наказаний за участие в восстании не последует. Вайнгартенский договор позволил войскам Швабского союза двинуться во Франконию, где восстание, начавшееся в марте 1525 году, быстро набирало силу. Особый отклик в Германии вызвала казнь восставшими графа Л. фон Хельфенштейна, который с оружием в руках выступил против крестьян. Захваченного в плен графа и 13 его приближенных крестьяне прогнали сквозь строй ополченцев с выставленными пиками.

Методы действий повстанцев, нередко под угрозой оружия вынуждавших население оказывать им помощь или присоединяться к ним, в принципе совпадали с тем, что советовал анонимный документ (получивший название «Статейное письмо»), распространявшийся с начала мая 1525 года. Автор «Письма» предлагал создавать для освобождения «простого бедного человека» от тягот т. н. христианского объединения. Целью было избежать вооруженной борьбы и кровопролития.

Как и в Швабии, во Франконии крестьяне действовали разрозненно, но решили обсудить возможность общих действий и программ. Съезд был назначен на май 1525 года в Хайльбронне, но не состоялся из-за известий о разгроме вюртембергских повстанцев войсками Швабского союза. Необсужденной, только в виде проекта осталась «Хайльброннская программа», подготовленная В. Гиплером, начальником полевой канцелярии одного из отрядов, и Ф. Вейгандом, бывшим городским казначеем. Видимо, программа должна была служить дополнением к «12 статьям». Главная цель проекта - усиление центральной власти императора в противовес князьям, которые должны были стать лишь должностными лицами империи. Церковные имущества подлежали секуляризации, а из этого фонда следовало наделить землей рыцарство, предлагалось также отстранить духовенство от власти в светских делах. Крестьянам программа обещала отмену личной зависимости и возможность выкупить феодальные повинности за взнос, равный их 20-летней стоимости (это могли бы сделать только зажиточные крестьяне). Для горожан намечалось ввести единые монеты, мер и веса, отмену внутренних таможенных сборов, выборный суд и влиятельное представительство при принятии законов (для этого предусматривалось создать общеимперский орган). Предлагалось запретить деятельность крупных торгово-ростовщических компаний.

Войскам Швабского союза удалось разбить франконские отряды. Схваченные повстанцы были подвергнуты суровым наказаниям: руководители - пыткам и казни, часть крестьян - ослеплению. В Средней Германии наиболее активные сражения развернулись в Тюрингии и Саксонии. Здесь крестьянские отряды также занимали замки и мон-ри, вступали в союзы или конфликты с городами. Хотя в движении участвовали и плебейская часть городского населения, и некоторые горнорабочие, в целом властям удалось различными посулами удержать основную массу горнорабочих от враждебных действий.

С середины февраля 1525 года имперский город Мюльхаузен с 7,5 тысячами населения, где находился Мюнцер, стал одним из важнейших центров Крестьянской войны . Магистрат оказался под влиянием Мюнцера и его сторонников, а также другого народного проповедника, Г. Пфейффера. Крупный военный лагерь повстанцев образовался у Франкенхаузена в Тюрингии. Туда прибыл на помощь и Мюнцер во главе 300 повстанцев. Княжеские войска применили против мятежников артиллерию и, воспользовавшись возникшей среди них паникой, устроили резню, которая продолжалась и на улицах Франкенхаузена. Было убито 5 тысяч повстанцев (600 взято в плен), Мюнцер и Пфейффер были казнены. К лету 1525 года основные очаги Крестьянской войны были подавлены войсками Швабского союза и князей, расправа носила жестокий характер. Уже после завершения Крестьянской войны на юго-западе Германии начались восстания крестьян и горнорабочих в Тироле, крестьян в Зальцбургском архиепископстве.

В Тироле восставшие захватили город Бриксен, опустошали замки и монастыри. Во главе движения стоял бывший секретарь архиепископа Михаэль Гайсмайер. В начале 1526 года он составил программу важнейших преобразований - «Земское устройство», в котором речь шла об установлении в Тироле республиканских порядков. Государству отводилась важная хозяйственная роль. Горнорудное дело должно было стать его собственностью, а прибыль - идти на покрытие расходов республики. Намечались мелиорация болот и освоение пустошей для выращивания зерновых культур, чтобы Тироль смог избавиться от необходимости ввозить хлеб. Предусматривалось ввести государственную монополию торговли, за счет десятины организовать помощь бедным, после роспуска монастырей устроить в них госпитали и приюты для детей. В стране должно было восторжествовать равенство, поэтому городские стены намечалось снести, чтобы городов не стало, за исключением Бриксена и Триента. Всех ремесленников следовало собрать в одно место - в Бриксен, деятельность купцов прекратить. Для постижения Божия слова в Тироле предполагалось создать высшую школу, а все ненужные книги сжечь. Как и другие программы участников Крестьянской войны, «Земское устройство» осталось лишь проектом. Несмотря на ряд военных успехов отрядов Гайсмайера, войска князей и Швабского союза постепенно окружили повстанцев. Гайсмайеру удалось через горы вывести часть восставших во владения Венеции. Он готовился к продолжению войны, но был убит.

В памфлете «Против разбойничьих и грабительских шаек крестьян» Лютер с ненавистью осудил мятеж, призвав «рубить, душить, колоть» повстанцев «как бешеных собак». Поражение Крестьянской войны укрепило взаимосвязь лютеран. Реформации с властью князей и магистратов. Политическое значение крестьянских общин, напротив, было подорвано, хотя в ряде районов власти и господа пошли на некоторые уступки, частично реализуя программу «12 статей», чтобы разрядить социальную напряженность в стране.

В обстановке гонений радикальное крыло Реформации распадается на несколько групп, в которых нарастает нетерпимость к инакомыслию, в т. ч. и по отношению друг к другу. Оппозиционную общественную мысль этого периода отличает двойственность: характерным становится отказ от насильственных методов борьбы или признание их лишь крайней мерой самообороны. Особенно эти тенденции выявились в анабаптистском движении, которое распространилось в Центральной Европе, заметно усилившись в Западной Германии, в Нидерландах и в Моравии. Наряду с тенденцией к проповеди ненасилия (швейцарские братья, меннониты и др.) часть анабаптистов продолжала верить, что наступление Царства Божия можно приблизить силой самих «праведных» как орудия Господней воли. В феврале 1534 года анабаптисты завоевали большинство в магистрате Мюнстера, и главную роль в городе стали играть Я. Матис из Харлема и т. н. Иоанн Лейденский (Ян Бекельзоон из Лейдена). Город объявлялся Новым Иерусалимом, откуда будет распространено по всей земле Царство Божие. «Царство» продержалось 14 месяцев, до июня 1535 года. Город подвергся осаде войск изгнанного епископа Мюнстера. После смерти Матиса оборону возглавил Иоанн Лейденский, который был провозглашен царем. Деньги упразднили, в городе производился только натуральный обмен. Драгоценные металлы население было обязано сдать на общественные нужды. Ссылаясь на тексты ВЗ, руководители анабаптистов ввели многоженство. Этот опыт, однако, привел к такой разнузданности, что Иоанну Лейденскому пришлось смириться с его отменой. Царь Мюнстера правил жестоко, установив по сути теократический режим. Иконы и церковные украшения изымались, из книг рекомендовалось оставить одну Библию. Отказавшихся перекреститься изгоняли из города, а их имущество конфисковывали. Несмотря на попытку единоверцев оказать Мюнстеру помощь, он был окружен, к войскам епископа присоединились также отряды императора, и в июне 1535 года город был взят. Руководителей мюнстерских анабаптистов жестоко пытали, а затем казнили, в Мюнстере был восстановлен католицизм.

С 1526 года по решению рейхстага имперские чины получили разрешение до всеобщего синода вести себя в религиозных вопросах так, «как если бы они были ответственны только перед Богом и его императорским величеством». Таким образом снималась необходимость выполнения Вормсского эдикта 1521 года, предписавшего жесткие меры против «лютеранской ереси». Князья, разделявшие взгляды Лютера, использовали эту ситуацию для укрепления позиций «евангелизма». Широкое развитие в их землях получили переустройство школ и церковные визитации. По программе, разработанной Лютером и его ближайшим соратником Меланхтоном, а также другими поборниками умеренной Реформации, осуществлялась проверка деятельности учителей, университетских преподавателей и клира. Их обязывали действовать в духе санкционированной княжеской властью лютеровской Реформации. Первые церковные визитации были проведены в 1526 году в Саксонии комиссиями из теологов и юристов. В это же время начался процесс секуляризации церковного имущества, часть которого перешла в собственность дворян и горожан, часть по распоряжению властей была направлена на содержание лютеранских проповедников, школ, университетов. Аналогичные меры были осуществлены и на других территориях, где секуляризация способствовала усилению княжеской власти, князь стал рассматриваться как «высший епископ». Контрольные комиссии работали также в имперских городах, принявших лютеранство, где за соблюдение предписанных норм отвечали городские власти. Возможность распоряжаться бывшим церковным имуществом повысила значение городских магистратов.

Действия лютеранских властей вызвали возмущение католиков. В 1529 году на Шпайерском рейхстаге император Карл V потребовал строгого соблюдения Вормсского эдикта. Католическое большинство участников рейхстага настояло на решении, по которому католические церковные службы должны были стать обязательными на территориях евангелических княжеств и городов. В ответ от 5 княжеств и 14 городов был заявлен протест, авторы которого провозгласили, что в делах совести и веры невозможно подчиняться решению большинства. С этого времени сторонников Реформации стали называть протестантами. В 1530 году на Аугсбургском рейхстаге была предпринята попытка примирения католиков и протестантов путем широкого обсуждения их религиозных доктрин. Лютер как официально осужденный еретик не мог присутствовать на переговорах, его место занял Меланхтон. В Аугсбургском исповедании он дал систематическое изложение основ лютеранства и его принципиальных отличий от католицизма, а также от учения Цвингли и решительно осудил анабаптизм. Свой вариант исповедания прислал на рейхстаг Цвингли, а 4 верхнегерманских города (Страсбург, Мемминген, Линдау и Констанц) представили т. н. Тетраполитанское исповедание, написанное М. Буцером и В. Капитоном. Позицию католиков представлял Экк, составивший реестр еретических заблуждений протестантов из 404 пунктов (первоначально их было больше). На Аугсбургском рейхстаге предложенные протестантами основы реформирования христианской Церкви были отвергнуты, было выдвинуто требование привлечь протестантов к императорскому суду. В ответ князья-протестанты и города во главе с курфюрстом Саксонии и ландграфом Гессена заключили в 1531 году в городе Шмалькальдене военно-политический союз (т. н. Шмалькальденский союз германских протестантов) с целью защиты и поддержки дела Реформации. В союзе не было полного единства, были представлены и лютеране, и те, кто тяготели к цвинглианству.

Итальянские войны и противостояние турецкой угрозе надолго отвлекли Карла V от внутренних проблем империи. Лишь в 1546 году, после подписания мира с французским королем Франциском I, император смог начать войну против Шмалькальденского союза, объявив, однако, что должен покарать его членов за нарушение законов империи (а не за религиозные взгляды). Из Италии в Германию были переброшены 40 тысяч испанских солдат. Союзником императора выступил герцог-лютеранин Мориц Саксонский, получивший от протестантов прозвище Иуда. Имперские войска одержали победу в битве при Мюльберге (24 апреля 1547 года). Шмалькальденский союз был распущен, город Виттенберг занят войсками Карла V. Многие протестантские проповедники были вынуждены бежать из страны. Попытки лютеранских князей начать новые переговоры о религиозном компромиссе провалились. Однако католические князья, одобрявшие политику наступления на протестантов, начали опасаться явного усиления мощи императора. Ситуацией снова решил воспользоваться герцог Мориц Саксонский. Он резко изменил свою позицию и возглавил антигабсбургские силы, заручившись поддержкой и получив денежную субсидию от Франции.

В 1552 году князья неожиданно напали на императора, которому пришлось бежать из резиденции в Инсбруке, а французы по соглашению с герцогом Морицем оккупировали Лотарингию. После переговоров, которые велись с участием Фердинанда, брата Карла V, на рейхстаге 1555 году был заключен Аугсбургский религиозный мир, согласно которому устанавливалось равноправие католиков и лютеран. По-прежнему не были признаны права ни сторонников Цвингли, ни кальвинистов, ни тем более анабаптистов. За князьями закреплялось право определять официальную религию подданных на своих землях. Впоследствии этот принцип был кратко выражен в формуле: «Чья власть, того и вера». В Германии на время была заложена основа для мирного противостояния 2 групп княжеств с разными исповеданиями - католическим (австрийские наследственные земли Габсбургов, Бавария, Франкония, Эльзас, духовные княжества на Рейне и в Северо-Западной Германии) и протестантским (Саксония, Бранденбург, княжества Северной Германии, Брауншвейг, Вюртемберг, Гессен, Верхний и Нижний Пфальц).

В период ранней Реформации (до 1577 года) лютеранское богословие не было однородным. Возникало множество специфических учений, сомнительных для лютеран, которые впоследствии были признаны ересями (антиномизм, адиафоризм, гнезио-лютеранство, майоризм, синергизм, крипто-кальвинизм и др.). В 1577 году было выработано ортодоксальное лютеранское вероисповедание «Формула согласия». По настоянию саксонского курфюрста ее должны были подписать все духовные лица, преподаватели, церковные служащие. В 1580 г. «Формула согласия» была включена в «Книгу согласия», куда вошли также Апостольский, Никейский и Афанасиев Символы веры, работы Лютера (Катехизисы (большой и малый), «О власти и первенстве папы»), Аугсбургское исповедание веры и его Аугсбургского исповедания апология, Шмалькальденские артикулы, «Статьи о визитации» и «Перечень свидетельств», 86 имперских чинов и около 8,5 тысяч представителей лютеранского духовенства подписали новую догматическую основу лютеранства, сделав ее нормативом для 2/3 немецких протестантов. Одновременно это укрепило политические позиции курфюршества Саксонского.

Ведущим центром кальвинизма стал университет Гейдельберга в курфюршестве Пфальц. В 1563 году здесь по заказу курфюрста Фридриха III Благочестивого К. Олевиан и З. Урсин составили Гейдельбергский катехизис. Обстановка межконфессиональной напряженности привела к повышению в Германии роли императора как возможного посредника между католиками и протестантами и гаранта Аугсбургского религиозного мира 1555 года. Императоры Фердинанд I (1556-1564 годы) и его сын Максимилиан II (1564-1576 годы), не утратившие надежды на воссоединение Церквей, проводили политику терпимости и компромисса с умеренными князьями-лютеранами. Они стремились не допустить в стране вооруженных столкновений на религиозной почве. Эта позиция подкреплялась постоянной необходимостью общеимперских денежных сборов в связи с турецкой угрозой. Императорский двор не был закрыт для протестантского дворянства. Максимилиан II шел на уступки, разрешая в Австрии и Чехии переход дворян в лютеранство. Боясь распространения военных действий на территорию империи, он запретил и католикам, и протестантам вербовать немецких солдат для участия в борьбе Нидерландов с Испанией и в религиозных войнах во Франции.

После Тридентского Собора влияние Контрреформации в Германии стало возрастать особенно в Баварии, а после воцарения императора Рудольфа II (1576-1612 годы) - и в империи в целом. Твердый католик, он проводил жесткую контрреформационную политику в управлении империей, но к своему двору привлекал людей разных исповеданий. Он увлекался «тайными науками» и естествознанием, проявлял интерес к астрологии, алхимии, магии, каббалистике. Его двор стал одним из крупнейших центров искусства в Европе. Рудольф II покровительствовал иезуитам, но не подчинил им Пражский университет. С 1593 года 13 лет он вел войну с турками. В 1609 году под угрозой восстания был вынужден гарантировать чехам свободу вероисповедания. Еще при жизни Рудольфа II его начал постепенно оттеснять от власти брат Маттиас, ставший императором в 1612 году. К этому времени наиболее воинствующие католики в Германии уже открыто требовали пересмотра итогов реформационной секуляризации церковных и монастырских земель. Лишь успехи Контрреформации и Габсбургов, опасность ликвидации протестантских режимов смогли способствовать сплочению раздробленных сил лютеран и кальвинистов. Военно-конфессиональное и одновременно политическое размежевание в Германии привело к образованию противостоявших друг другу блоков, католиков и протестантов, поддержанных иностранными союзниками и втянувших страну в Тридцатилетнюю войну.

Тридцатилетняя война.

В 1607 году в городе Донаувёрте произошло открытое столкновение между протестантским большинством населения, возбужденным опасностью рекатолизации, и католическим меньшинством. Император Рудольф II наложил на город штраф, а герцог Максимилиан Баварский оккупировал город и фактически присоединил его к своим баварским владениям. На рейхстаге в Регенсбурге в 1608 году протестанты потребовали от католиков прекратить нарушения Аугсбургского религиозного мира и соблюдать договоренности. Католические князья в свою очередь заявили о необходимости возврата церковного имущества, секуляризованного после 1555 года. Часть протестантов покинула заседание, рейхстаг был распущен и не собирался более 30 лет. Протестантские государи курфюршеств Пфальц, Пфальц-Нойбург, Вюртемберг, Баден, Гессен и маркграфы Ахаузена создали оборонительный союз, т. н. Евангелическую (Протестантскую) унию (1608), а католические правители - Максимилиан Баварский, епископы Вюрцбургский, Аугсбургский, Констанцский, Пассауский, Регенсбургский и др.- Католическую лигу (1609). Каждая из этих коалиций получила прямую или косвенную поддержку от сторонников из-за рубежа. В результате возникла угроза не только военного конфликта в Германии, но и непосредственного вмешательства во внутригерманские дела европейских государств.

В 1609 году, после смерти бездетного герцога прирейнских областей, разгорелся ожесточенный спор за обладание «наследством». В 1614 году бо́льшая часть земель отошла курфюрсту Бранденбургскому, поддержанному Францией и Англией. Усилив свои позиции, он вскоре вдвое расширил владения, став одним из наиболее крупных князей и заложив основу для возвышения Бранденбургско-Прусского государва.

Первый период войны (1618-1623 годы) получил название «чешский». Непосредственным поводом к его началу послужили майские события 1618 году в Праге. Ущемление религиозных и политических прав чешских протестантов, гарантированных в XVI веке и подтвержденных в начале XVII века императором Рудольфом II в «Грамоте величества», гонения на протестантов и сторонников национальной независимости страны спровоцировали массовые волнения, в ходе которых вооруженные протестанты во главе с графом Турном ворвались в старый королевский дворец Пражского Града и выбросили из окна 2 членов назначенного Габсбургами правительства и их секретаря. Все трое чудом остались живы после падения с 18-метровой высоты в крепостной ров. Этот акт «дефенестрации» был воспринят в Чехии как знак политического разрыва с Австрией. Новое правительство, избранное чешским сеймом, укрепило военные силы страны, изгнало из нее иезуитов, повело переговоры с Моравией и другими близлежащими землями о создании общей федерации по типу нидерландских Соединённых провинций. Чешские войска и их союзники из Трансильванского княжества двинулись на Вену и нанесли ряд поражений армии Габсбургов. Объявив об отказе признать права императора Фердинанда на чешскую корону, сейм избрал королем главу Евангелической лиги курфюрста-кальвиниста Фридриха Пфальцского.

8 ноября 1620 года, подойдя к Праге, объединенные силы императорской армии и Католической лиги в битве у Белой горы разгромили чешское войско. Чехия, Моравия и другие области королевства были заняты победителями, всякое богослужение, кроме католического, было запрещено, инквизиция изгнала из страны десятки тысяч протестантов всех направлений. Были проведены массовые конфискации земель и имущества казненных и беженцев. В 1627 году т. н. Похоронный сейм в Праге закрепил утрату Чехией национальной независимости: «Грамота величества» была отменена, права сословий ограничены, протестанты вынуждены были покидать страну. Последствия Белогорской битвы сказались на изменении политической и военной ситуации не только в Чехии, но и во всей Центральной Европе в пользу Габсбургов и их союзников. Владения Фридриха Пфальцского были оккупированы армией испанцев и Католической лиги. Фридрих бежал из Германии, император лишил его земель, которые перешли к Максимилиану Баварскому. Войска лиги под руководством Тилли продвинулись далеко на север, поддерживая и утверждая католические порядки. Опасаясь за судьбу своих владений, среди которых были секуляризованные церковные земли, датский король Кристиан IV, заручившись поддержкой и крупными денежными субсидиями от Англии и Голландии, набрал армию и направил ее против Тилли в междуречье Эльбы и Везера. Войска северогерманских князей, разделявших настроения Кристиана IV, присоединились к датчанам. Для борьбы с новыми противниками императору Фердинанду II требовались крупные военные силы и большие финансовые средства, которыми он не располагал. Рассчитывать лишь на войска Католической лиги император не мог: Максимилиан Баварский, которому они подчинялись, все больше склонялся к проведению самостоятельной политики. К этому его тайно подталкивала и гибкая дипломатия кардинала А.Ж. Ришелье, возглавившего французскую внешнюю политику. Положение спас А. Валленштейн, опытный военачальник, командовавший крупными отрядами наемников на императорской службе. Онемеченный чешский дворянин-католик, скупивший в пору конфискаций земель после Белогорской битвы практически всю северо-восточную часть Чехии, Валленштейн предложил Фердинанду II простую систему создания и содержания огромной армии, которая должна была существовать за счет высоких контрибуций с населения. За короткий срок Валленштейн создал 30-тысячную армию наемников, которая к 1630 году выросла до 100 тысяч человек. В армию набирали солдат и офицеров любых национальности и вероисповедания. Продвинувшаяся на север армия Валленштейна вместе с армией Тилли нанесла ряд сокрушительных поражений датчанам и войскам протестантских князей. Валленштейн занял Померанию, Мекленбург, укрепился в Северной Германии и потерпел неудачу только при осаде ганзейского города Штральзунда, которому помогли шведы. Вторгшись вместе с Тилли в Ютландию и угрожая Копенгагену, он вынудил бежавшего на острова датского короля просить мира. Мир был заключен в 1629 году в Любеке на условиях, достаточно благоприятных для Кристиана IV: территориально Дания ничего не потеряла, но обязалась не вмешиваться в германские дела. Валленштейн получил в награду герцогство Мекленбургское.

Однако император начал опасаться чрезмерного усиления полководца, располагавшего армией и все более независимого в политических вопросах. Под давлением Максимилиана Баварского и других вождей Католической лиги, недовольных возвышением Валленштейна и не доверявших ему, император согласился уволить его в отставку, а подчиненную ему армию распустить. Одним из последствий поражения протестантов во 2-м (т. н. датском) периоде войны стало принятие императором в 1629 году. Реституционного эдикта, который предусматривал восстановление (реституцию) прав католической Церкви на все секуляризированное имущество, захваченные протестантами с 1552 года, после поражения императора Карла V в войне с князьями. В соответствии с эдиктом предстояло отобрать у владельцев и возвратить Церкви земли 2 архиепископств, 12 епископств, ряда аббатств и мон-рей.

Летом 1630 года в Померании высадился со своей армией шведский король Густав II Адольф (3-й, т. н. шведский период войны). Шведы пришли в Германию под лозунгом защиты свобод немецких протестантов и борьбы с попытками провести в жизнь Реституционный эдикт. Уже на раннем этапе войны шведы заняли Померанию и ряд важных стратегических пунктов на севере Германии. Действия шведов в первый год были скованы лавированием Бранденбургского и Саксонского курфюрстов, к-рые помнили разгром Дании и опасались открыто поддержать Густава II Адольфа, что затрудняло его продвижение через их владения. Воспользовавшись этим, Тилли во главе войск лиги осадил перешедший на сторону шведов город Магдебург, взял его штурмом и подверг грабежу и разрушению. Было убито около 30 тысяч жителей. Вынудив обоих курфюрстов присоединиться к нему, Густав II Адольф, невзирая на малую результативность помощи саксонских войск, двинул армию против Тилли и в сентябре 1631 года нанес ему поражение при деревне Брайтенфельд, близ Лейпцига. Это стало переломным моментом в войне - шведам был открыт путь в Центральную и Южную Германию. Густав II Адольф двинулся к Рейну, провел зимний период, когда прекратились военные действия, в Майнце, а весной 1632 года был уже под Аугсбургом, где на реке Лех разбил войска императора. В этом сражении был смертельно ранен Тилли. В мае 1632 года Густав II Адольф вступил в Мюнхен, столицу Баварии, главного союзника императора.

Напуганный Фердинанд II обратился к Валленштейну, который согласился стать главнокомандующим всеми вооруженными силами империи, оговорив себе неограниченные полномочия, и быстро набрал большую армию. Стремясь заставить Саксонию, союзника шведов в Германии, порвать союз с Густавом II Адольфом, Валленштейн вторгся в ее земли и начал методично их опустошать. Густав II Адольф повел свои войска в Саксонию. В ноябре 1632 года у города Лютцена, близ Лейпцига, произошла 2-я крупнейшая битва: шведы одержали победу и заставили Валленштейна отойти в Чехию, но в сражении погиб Густав II Адольф. Его армия отныне подчинялась политике шведского канцлера А. Оксеншерна, на которого сильное влияние оказывал Ришелье. Смерть Густава II Адольфа ускорила падение фактически установившейся в Германии шведской гегемонии. Князья, опасаясь любых великодержавных планов, начали склоняться к идее примирения с Габсбургами, если те откажутся от проведения Контрреформации в чужих владениях. Этими настроениями воспользовался Валленштейн. В 1633 году он повел переговоры со Швецией, с Францией, с Саксонией, далеко не всегда сообщая императору об их ходе и о своих дипломатических замыслах. В начале 1634 года Фердинанд II отстранил Валленштейна от командования, заподозрив в измене; в феврале в крепости Эгер Валленштейн был убит.

Осенью 1634 года шведская армия, утратившая былую дисциплину, потерпела поражение от имперских войск при Нёрдлингене. Отряды имперских солдат и испанские войска, вытеснив шведов из Юж.ноц Германии, начали опустошать земли протестантских князей в западной части страны, что усилило намерение последних добиться перемирия с Фердинандом. Одновременно шли переговоры о мире императора с саксонским курфюрстом. Он был заключен в Праге весной 1635 года. Император, пойдя на уступки, отказался от проведения Реституционного эдикта в Саксонии на 40 лет, до дальнейших переговоров, причем этот принцип должен был распространиться и на другие княжества, если они присоединятся к Пражскому миру. Новая тактика Габсбургов, рассчитанная на раскол противников, принесла свои плоды - к миру присоединились северогерманские протестанты.

Последний (4-й, т. н. франко-шведский), самый длительный период войны наступил в условиях, когда все больше ощущалось истощение противоборствующих сторон. Шведы разбили императорскую армию осенью 1642 года снова при Брайтенфельде, после чего заняли всю Саксонию и проникли в Моравию. Вступившие в войну французы овладели Эльзасом, одержали ряд побед над испанцами в Южных Нидерландах, нанеся им удар в битве при Рокруа в 1643 году Швеция снова активизировала действия своей армии в Германии и весной 1646 года разгромила императорские и баварские войска при Янкове в Южной Чехии, а затем повела наступление в чешских и австрийских землях, угрожая Праге и Вене. К мирным переговорам обе стороны подталкивали не только результаты военных действий и нарастающие трудности финансирования войны, но и широкий размах партизанского движения в Германии, направленного против насилия и мародерства и вражеских и «своих» армий. Еще в 1638 году папа Римский и датский король призвали к прекращению войны. 2 года спустя идею мирных переговоров поддержал германский рейхстаг в Регенсбурге, собравшийся после 30-летнего перерыва. Мирные переговоры между императором и Францией начались в 1644 году в Мюнстере, в 1645 году в Оснабрюке состоялись переговоры, на которых оформлялись шведско-германские отношения.

По Вестфальскому миру 1648 году Швеция получила всю Западную Померанию с портом Штеттин и небольшую часть Восточной Померании, острова Рюген и Волин, а также право на Померанский залив со всеми прибрежными городами. Как герцоги Померанские шведские короли стали имперскими князьями и получили возможность прямого вмешательства в имперские дела. Швеции отошли также в качестве имперских ленов секуляризованные архиепископства Бремен и Ферден в бассейне реки Везер, мекленбургский город Висмар. Под ее контролем оказались устья Везера, Эльбы и Одера. Франция получила Эльзас (кроме лишь юридически не вошедшего в ее состав Страсбурга), подтвердила свои права на 3 лотарингских епископства - Мец, Туль и Верден. Значительно увеличили свои территории за счет более мелких владетелей некоторые крупные германские княжества. Курфюрст Бранденбургский получил по договору Восточную Померанию, архиепископство Магдебург, епископства Хальберштадт и Минден. Влияние этого княжества в Германии резко возросло. Саксония закрепила за собой Лужицкие земли. Бавария получила Восточный Пфальц, а герцог Баварский стал 8-м курфюрстом.

Вестфальский мир закрепил политическую раздробленность Германии. Немецкие князья добились права заключать союзы между собой и договоры с иностранными государствами, что фактически обеспечивало их суверенитет, хотя и с оговоркой, что политические связи не должны быть направлены против империи и императора. Империя, формально оставаясь союзом государств во главе с избираемым монархом и постоянными рейхстагами, после Вестфальского мира на деле превращалась не в конфедерацию, а в едва связанный конгломерат «имперских чинов». Наряду с лютеранством и католицизмом статус официально признанной религии получил кальвинизм.

30-летняя война принесла невиданное разорение Германии и странам, входившим в империю Габсбургов. Население многих районов Северо-Восточной и Юго-Западной Германии сократилось вдвое, в ряде мест - в 10 раз. В Чехии из 2,5 млн населения в 1618 году к середине XVII века осталось лишь 700 тысяч жителей.

Во 2-й половина XVII-XVIII века.

Германия представляла собой союз многочисленных государств. Их слабость привела к появлению внутри Германии группировок, ориентированных на поддержку иностранных держав. В 1652 году образовался Хильдесхаймский альянс, в который вошли Ганновер, Гессен-Кассель и Швеция. По инициативе кардинала Джулио Мазарини как противовес политике императоров был создан Рейнский союз (1658-1667 годы), объединивший духовные курфюршества Майнц и Кёльн, светское курфюршество Пфальц и другие немецкие княжества. Франция использовала его также с целью захвата владений западногерманских князей и присоединения их к своим прирейнским территориям. Открытая агрессия Франции на Рейне и в Нидерландах, а также захват Страсбурга привели к распаду Рейнского союза. Немецкие архиепископы пытались укрепить позиции своих владений путем участия в локальных европейских войнах. Например, архиепископ Кёльнский и епископ Мюнстерский предоставили Франции армии для войны с Голландией (1672-1678 годы). Активное сопротивление политике иностранных правительств и местных князей оказывали вольные имперские города, выступавшие против попыток их подчинения. Однако потеря экономического могущества и политического влияния городов привела к переходу города Бремена под власть Швеции (1654), подчинению города Эрфурта архиепископу Майнцскому (1664), города Мюнстера местному епископу Кристофу Бернхарду фон Галену (1661), а также к потере самостоятельности ряда имперских городов: Магдебурга (1666), Брауншвейга (1671), Хёкстера (1674).

Еще в 1-й пол. XVII века началось становление лютеран. «ортодоксии» и «схоластики», использовавших категории Аристотеля в богословских дискуссиях и трактатах. Самым известным из подобных трудов является сочинение И. Герхарда, профессора в университете города Йены, «Loci theologici». В этот период получили известность настоящие династии богословов и пасторов - Карпцов, Эдзардусов, Фабрициусов, Фейерлейнов, Лейзеров, Олеариев, Пареусов, Карлов, Озиандеров. Связанные между собой родственными узами, эти теологи создают некую особую богословскую среду. С начала XVII века появляются и другие теории, например учение Я. Бёме, довольно близкое к мистическому пантеизму, или учение розенкрейцеров, созданное И. Валентином Андреэ, написавшим протестантскую утопию под названием «Christianopolis» (1619).

В конце XVII века как реакция на формализм и сухой рационализм ортодоксального лютеранства под влиянием лютеранского пастора и богослова Ф.Я. Шпенера в Германии распространяется пиетизм. Попытки возврата к «живой вере», конечно, предпринимались и до этого, так, в кальвинистских кругах И. Кокций, профессор Лейденского университета написал труд по библейской теологии, где настаивал на идее божественной педагогики (Summa doctrinae de foedere et testamento Dei), а лютеранин И. Арндт - «Четыре книги об истинном христианстве», призывавшие к возвращению к живой вере и любви к ближнему. В 1666 году Шпенер становится пастором во Франкфурте и организует там «Collegia pietatis» - кружки пиетистов, на занятиях в которых он пытался пробудить живую веру в своих равнодушных прихожанах. В книге «Pia desideria» (Благочестивые устремления) (1675) Шпенер предлагал 6 «лекарств» или 6 «благочестивых устремлений», которые должны были помочь мирянам вернуться к должному изучению Священного Писания, привить им вкус к истинной религиозной жизни, отказаться от бессмысленной богословской полемики и обновить проповедь. Отвергая внешнюю церковную обрядность и веря, что истинное христианство проявляется в повседневной жизни верующих, пиетисты большое значение придавали чувствам покаяния, умиления и любви, а также служению ближним. Благодаря своей деятельности Шпенер нажил серьезных врагов в местах своего служения - сначала в Дрездене, а затем в Берлине. Ошибочно обвиненный в причастности к иллюминатству, он был осужден богословским факультетом Виттенбергского университета за 283 еретических высказывания, найденные лютеранскими богословами в его сочинениях и проповедях. Тем не менее пиетизм не сдавал позиций. Ученик Шпенера А. Франке основал группу изучения Библии в Лейпцигском университете. В 1692 году Франке стал профессором университета в Галле, который вскоре превратился в центр пиетизма: были организованы бесплатная школа для детей из бедных семей, дом для сирот, Библейский иниверситет для публикации и распространения Священного Писания. Настаивая на практическом следовании принципам христианской морали, пиетизм объявлял греховными любые развлечения (театр, танцы, игры), чтение нерелигозной литературы. В «Педагогиуме», в Галле получил образование и Н.Л. фон Цинцендорф (1700-1760 годы). Свобода духа, европейские связи, ревностное отношение к протестантскому благочестию и «религии сердца» - все это позволило ему увлечь и укоренить в лютеранстве потомков «моравских братьев» (смотри Чешские братья), объединить их в христианскую общину монашеского типа в городе Гернгуте (отсюда другое название - гернгутеры) и послать миссии в Прибалтику, Россию, Англию, Северную Америку и на Антильские острова.

В 1-й половине XVIII века в результате соединения лютеранской традиции с философией Просвещения и пиетизмом образовалась т. н. теология переходного периода, наиболее известными представителями которой были И.Ф. Буддей, К. Томас и И.Л. фон Мосгейм. Во 2-й половине XVIII века все большее влияние приобретает новое богословие, преимущественно обращающее внимание на требования разума. Философ Г.В. Лейбниц ставит фундаментальные богословские вопросы в новых терминах («Опытах теодицеи о благости Божией, свободе человека и происхождении зла», 1710). Идеи Лейбница пытается систематизировать Х. Вольф, изгнанный пиетистами из унститута Галле, а затем восстановленный там Фридрихом Великим (1740). Метод Вольфа в теологии успешно применяли И.Г. Канц и Я. Карпов, а также один из наиболее известных немецких теологов-систематиков, З.Я. Баумгартен,- автор первой подробной догматики на немецком языке («Evangelische Glaubenslehre», 1759-1760 годы). Затем наступил период т. н. неологии, которая пыталась показать, что Откровение вполне постижимо посредством разума. Так, И.З. Землер рассматривал Священное Писание в историческом контексте и говорил в основном о моральном учении Христа, что привело к сомнениям в богодухновенности Священного Писания, а библеист и востоковед Г.С. Раймарус поставил под сомнение Откровение как таковое, чудеса и историчность Воскресения Христа. Он полагал, что после смерти Христа ученики заменили Его моральное учение религией спасения, основанной на Воскресении. Таким образом, Раймарус впервые выдвинул один из центральных тезисов либерального богословия XIX века.

С первых десятилетий XVIII века возрастает политическая роль Пруссии. В начале XVI века Альбрехт из бранденбургской династии Гогенцоллернов был избран гроссмейстером Тевтонского ордена, ставшего после войны с Речью Посполитой (1454-1466 годы) ее вассалом. В 1610 году бранденбургский курфюрст Иоганн Сигизмунд (1608-1619 годы) унаследовал часть бывшего Юлих-Клев герцогства и, объединив их с герцогством Прусским, в 1618 году стал основателем Бранденбургско-Прусского государва. При курфюрсте Фридрихе Вильгельме (1640-1688 годы) к герцогству Прусскому перешла большая часть Западного Поморья и ряд других территорий. Во 2-й половине XVII века Пруссия при помощи Швеции освободилась от сюзеренитета Польши (1656) и добилась признания как суверенное государво (1657). В 1666 году Бранденбург приобрел значительную часть временно потерянного Рейнского наследства. Однако это государво состояло из 3 разобщенных территорий - герцогства Пруссия (с центром в Кёнигсберге, ныне Калининград), курфюршества Бранденбург (со столицей в Берлине) и владений на Рейне (Клеве и Марк), объединенных только унией. Во 2-й половине XVII-XVIII веках правители Бранденбурга и Пруссии проводили широкую колонизацию заэльбских земель, чему способствовала религиозная политика. Лютеранская церковь в Бранденбурге стала государственной, ею управляла консистория, все члены которой (духовные и светские) назначались курфюрстом.

Но в начале XVII века там распространился и кальвинизм (его принял Иоганн Сигизмунд, нуждавшийся в союзе с Голландией, кальвинистами были и его преемники). Сосуществование лютеранства как религии большинства населения и кальвинизма как религии курфюршеского дома предполагало веротерпимость. Кроме того, на льготных условиях приглашались протестанты различных толков, особенно гонимые на родине в ходе Контрреформации. Известно широкое переселение в Бранденбург французских гугенотов после отмены в 1685 году Нантского эдикта. Укрепление внутренних и внешних позиций Бранденбургско-Прусского государва привело к борьбе за обладание курфюрстом Бранденбурга и герцогом Пруссии Фридрихом III (1688-1701 годы) королевским титулом. Используя финансовые затруднения германского императора Леопольда I (1657-1705 годы), Фридрих III купил королевский титул, предоставив императору деньги и 8 тысяч солдат. Также было получено согласие Польши не посягать на территорию польской Пруссии. Королевский титул за Фридрихом III (король Пруссии Фридрих I) был закреплен Раштаттским трактатом (18 января 1701 года, с этого времени официальное название Бранденбургско-Прусского государства - королевство Пруссия).

Проводимая прусским королем Фридрихом II (1740-1786 годы) политика «государственного интереса» требовала подчинения Церкви интересам государства. Король не обладал определенными религиозными убеждениями. Перед подданными Фридрих II стремился предстать веротерпимым и благочестивым монархом. Будучи же человеком рационалистических взглядов, король двояко оценивал религию: с одной стороны, как предрассудок, суеверие, владевшее умами его подданных, с другой - как важное политическое средство, способ управления и ведения политики. Так, Фридрих II продолжил привлечение в Пруссию гонимых католическими властями Чехии и Польши протестантов, пообещав разрешить богослужения на национальных языках. Орден иезуитов стал одним из источников содержания армии и административного аппарата Пруссии. Религиозная политика Фридриха II служила целям прусской экспансии внутри Германии, помогая завоевывать доверие и поддержку новых подданных на вновь присоединяемых германских землях, отличавшихся пестротой в вероисповедном отношении. В протестантских регионах, например в Саксонии, прусский король стремился играть роль защитника лютеранства, в католических - соблюдать принцип веротерпимости, используя в политических интересах и атеистические настроения.

Политика Пруссии сочеталась с идеями «просвещенного (секулярного) абсолютизма». Фридрих II заимствовал у Ж.Ж. Руссо теорию «общественного договора», пытаясь предстать охранителем законов, на которых покоится общество. В разное время королевский двор в Берлине посещали просветители В. Мирабо, Вольтер и др. Король стремился утвердить за собой славу ценителя и покровителя искусств, был автором ряда философских и исторических сочинений, написанных на французском языке: «Anti-Machiavell» (Антимакиавелли, 1740); «Histoire de mon temps» (История моего времени, 1746), «Histoire de la guerre de sept ans» (История Семилетней войны, 1763), и др. Действуя в духе «просвещенного абсолютизма», Фридрих II провел ряд реформ (1756-1786 годы) под лозунгами установления свободы вероисповедания, равенства всех перед законом и обязательного обучения. Были отменены пытки, запрещены суды над ведьмами, утверждался принцип независимости судей, упрощалось судопроизводство, было разработано «Прусское земское уложение» (издано в 1794 году), расширено право на получение начального образования. Им предпринимались безуспешные попытки приостановить сгон крестьян с земли, т. к. это сокращало поступления налогов и уменьшало призывные контингенты. Многие мероприятия носили лишь показной характер. Так, в 1740 году была декларирована свобода печати, а позднее подтверждена строгая обязательность цензуры.

При Фридрихе II территория Пруссии увеличилась почти в 2 раза. Важные в стратегическом отношении земли и внешнеполитический авторитет Пруссия приобрела во время Семилетней войны (1756-1763 годы). По Губертусбургскому миру (15 февраля 1763 года) с Австрией и Саксонией она закрепила за собой Силезию и графство Глац. В 1742 году Фридрих II уравнял в правах католическую и протестантскую Церкви в Силезии. В последней трети XVIII века Пруссия вместе с Россией и Австрией участвовала в разделах Польши.

Идеология « просвещенного абсолютизма » оказала влияние на другие германские государва, в которых были проведены реформы, способствовавшие некоторой модернизации, но в целом направленные на увеличение доходов государства. В 1762-1763 годах в Саксонии была введена свобода торговли, отменены монополии, проведена перепись населения, упорядочена администрация, обновлены школы и академии. В Баварии реформы в духе «просвещенного абсолютизма» пришлись на правление курфюрста Максимилиана III (1745-1777 годы). Была улучшена денежная система, созданы учреждения для управления экономикой, разработаны новые гражданский и уголовный кодексы. В 1759 году в Мюнхене создана Баварская АН, ставшая центром распространения идей Просвещения. В католической Баварии были проведены реформы взаимоотношений Церкви и государства: отменено право «мертвой руки», значительными налогами обложены монастыри, поставлены под контроль связи местного духовенства с Римом. После упразднения ордена иезуитов (1773) было реформировано образование, созданы т. н. реальные школы и классические гимназии.

XVIII век стал временем расцвета немецкой культуры и науки, связанным с развитием идей Просвещения и открытиями в науке, которые определили новое отношение к религии - произошел поворот к секуляризации сознания, нарастали антиклерикальные тенденции, наблюдались упадок деятельности католических братств и орденов, отказ от чтения религиозной литературы и участия в благотворительной деятельности.

В 1786 году Фридрихом Вильгельмом II были выпущены 2 эдикта, каравшие за отступление от религиозных догматов и усиливавшие цензуру. Сочинение И. Канта «Религия в пределах только разума» (1-е издание в 1793 году) было осуждено королем, а именным указом автор был предупрежден, что за дальнейшие выступления, если они будут расходиться с лютеранским вероучением, последуют репрессии. Драма Ф.М. фон Клингера «Буря и натиск» (Sturm und Drang) дала название целому направлению в немецкой литературе и общественной мысли, в него входили Ф. Шиллер и И.В. Гёте. Представители этого направления выступали против княжеской тирании, морали власть имущих, мещанской косности, отличались патриотизмом, интересовались жизнью народа. Произведения участников «Бури и натиска» способствовали развитию немецкой национальной литературы.

После начала Французской революции и бегства французского короля Людовика XVI была подписана Пильницкая декларация (август 1791 году), содержавшая обращение ко всем европейским государствам о вмешательстве во французские дела. Во время австро-прусской интервенции против революционной Франции в решающем сражении при Вальми (20 сентября 1792 года) союзные войска потерпели поражение. Разбив австрийцев в битве при Жемапе, французы, преследуя их, перешли Рейн и заняли Ландау, Шпайер, Вормс и Майнц. В Майнце было образовано «Общество друзей свободы и равенства», которое обратилось к Конвенту с предложением о присоединении Рейнской области к Франции. Измена генерала Ш.Ф. Дюмурье повлекла отступление французской армии и сдачу Майнца (1793) прусским войскам. Незадолго до этого в городе был созван конвент Рейнской области, принявший декрет о присоединении к Французской республике и создании под эгидой Франции независимого немецкого государства (от Ландау до Бингена). Осенью 1793 года французская армия вновь перешла Рейн, разгромив войска антифранцузской коалиции. После потери Майнца прусские войска фактически прекратили войну. По Базельскому миру 1795 года Пруссия признавала Французскую республику и отказывалась в ее пользу от владений по левому берегу Рейна. Эту область присоединили к Франции и разделили на 4 департамента.

Начало XIX века.

Статус прирейнских земель был пересмотрен после заключения договора между Священной Римской империей и Францией. Согласно Люневильскому трактату (9 февраля 1801 года), император Франц II передал Франции все занятые ею земли по левому берегу Рейна, которые принадлежали различным германским государям. Трактат предусматривал, что последние должны были получить компенсацию за счет духовных княжеств внутри Германии и империи. Франц II, выступая защитником католической Церкви, предложил осуществить компенсацию за счет земель имперских городов, однако подобное решение не сняло напряженности, и земли Церкви оставались под угрозой. Германские князья, потерявшие земли, выбрали в качестве арбитра первого консула Французской республики Наполеона Бонапарта. Под его влиянием было составлено «Итоговое заключение имперской комиссии» сейма (23 февраля 1803 года), согласно которому в качестве компенсации Пруссия получила за потерянные прирейнские земли территории внутри империи, почти в 5 раз превосходившие по площади ее потери. Была проведена секуляризация архиепископства Зальцбург, епископств Ахен, Трир и Майнц, 80 аббатств и более 200 монастырей. Также по решению имперской комиссии были уничтожены 112 из 299 мелких немецких государств, а из оставшихся территорий внутри Германии были сформированы около 40 государств средней величины (т. н. медиатизация), что способствовало закреплению политической раздробленности Германии и фактически обозначило распад Свящ. Римской империи. За счет медиатизированных земель были расширены территории союзников Франции - Баварии, Бадена, Вюртемберга и других германских государств, вошедших в 1806 году в Рейнский союз.

Рейнский союз объявлял о разрыве с империей, имперские законы утратили силу на территории союзных государств. Вопросы внешней политики должны были решаться союзным собранием во Франкфурте. Члены союза были независимы от других иностранных держав, однако протектором Рейнского союза провозглашался император Франции. При вступлении одного из государств в войну все остальные выступали на его стороне. Попытка создать общий конституционный документ союза была пресечена Наполеоном, который не был заинтересован в регламентации прав и отношений, существовавших в Рейнском союзе. Каждому из государств союза была определена численность армий, а на их территории дополнительно размещались французские войска. Позиция членов Рейнского союза привела к тому, что император Франц II провозгласил о прекращении существования этого титула, что положило конец Священной Римской империи (6 августа 1806 года).

В государствах Рейнского союза с целью создания новой организации управления были проведены реформы, в т. ч. церковные, которые объяснялись конфессиональной гетерогенностью новых государств. Были провозглашены религиозная веротерпимость, равноправие конфессий, введен государственный контроль над Церковью. Осуществлялась секуляризация монастырских и церковных земель. Наиболее радикальной она была на левобережье Рейна и в Баварии, где монастырские земли объявлялись государственными и распродавались.

Создание враждебного Пруссии Рейнского союза, ослабление Австрии и России дали возможность Франции разгромить Пруссию. Наполеон вторгся в Саксонию (8 октября 1806 года). Уже 14 октября 1806 года Прусское государство было полностью разгромлено в сражениях под Йеной и Ауэрштедтом. Окончательно судьбу Пруссии решил мир в Тильзите (1807), где были подписаны договоры между Францией и Россией (7 июля) и Францией и Пруссией (9 июля) после победы наполеоновских войск в русско-прусско-французской войне (1806-1807 годы). Первоначально предполагалось полное уничтожение Прусского королевства, которое сохранилось на карте Европы только благодаря настоянию русского императора Александра I . Пруссия потеряла почти половину территории, сохранив за собой только Восточную Пруссию, Померанию, Бранденбург и Силезию. Земли по левому берегу Эльбы, а также Гессен-Кассель и Ганновер вошли в состав нового Вестфальского королевства, округ Котбус отошел Саксонии, Данциг стал вольным городом, Белостокский округ передавался России. Земли, присоединенные к Пруссии в результате разделов Польши, были объединены в герцогство Варшавское. Наполеон согласился на восстановление герцогств Ольденбург, Мекленбург-Шверин и Саксен-Кобург, а также на выплату субсидий некоторым немецким князьям. В подписанном секретном трактате участники договора обязывались совместно вести войну против любой державы. По Франко-прусскому миру Пруссия обязывалась сократить армию, уплатить контрибуцию и вступить в систему континентальной блокады. Тильзитский мир привел к росту национально-освободительного движения в Германии. В 1808-1809 годах по разным землям Германии прокатилась волна народных восстаний против французской оккупации.

В Пруссии в результате давления либерального дворянства на короля Фридриха Вильгельма III были проведены т. н. реформы Штейна-Гарденберга, которые позволили избежать революционной ситуации. Эдиктом от 9 октября 1807 года отменялась крепостная зависимость крестьян, устанавливался свободный переход наделов с возможностью покупать дворянские земли. Военная реформа (1807) позволила, используя систему обучения и призыва в армию на короткий срок, создать значительный армейский резерв (42 тысячи человек). В 1808 году было введено городское самоуправление. В 1809-1810 годах прусским министром образования В. фон Гумбольдтом были заложены основы системы образования, действовавшие в Пруссии и Германии до 1933 года. Образование стало всеобщим и государственным, университеты были реорганизованы. В 1810 году основан Берлинский университет. Финансовая реформа (1810-1812 годы) была вызвана крайним дефицитом государственной казны. Произошли такие изменения как секуляризация собственности, введение налога на роскошь, модернизация системы налогообложения. К 1812 году относится эдикт о равноправии евреев.

Пруссия вынуждена была участвовать в кампании 1812 году против России, однако после разгрома французской армии прусская армия по приказу генерала Л. Йорка фон Вартенбурга в одностороннем порядке вышла из войны (30 декабря 1812 года), не дождавшись приказа короля. Объявив всеобщую мобилизацию (9 февраля 1813 года), Фридрих Вильгельм III вскоре отказался от союза с Францией. В Калише король Фридрих Вильгельм III и император Александр I выступили с совместным воззванием к немцам, обещая создание свободной и независимой Германии и принятие конституции (28 февраля 1813 года). После Калишского воззвания и «Призыва к немцам» (25 марта 1813 года) в Германии началась народно-освободительная война против наполеоновской оккупации. Разгром армии Наполеона под Лейпцигом (16-19 октября 1813 года) ознаменовал конец французского господства в Германии. Рейнский союз распался.

По итогам Венского конгресса было провозглашено образование Германского союза (8 июня 1815 года), который объединил 39 немецких государств (в т. ч. 4 вольных города - Франкфурт, Гамбург, Бремен, Любек). Каждое немецкое государство в составе союза сохраняло право на ведение самостоятельной внешней политики, что, однако, не должно было наносить ущерб другим членам союза. Возникавшие конфликты должен был решать Союзный сейм, созываемый во Франкфурте. Членами Германского союза стали также король Дании (на правах правителя Гольштейна) и король Нидерландов (как правитель Люксембурга). Союзный сейм состоял из уполномоченных Австрии, Пруссии, Саксонии, Баварии, Вюртемберга, мелких и мельчайших немецких государств и должен был принимать все решения единогласно. Его решения становились обязательными к исполнению лишь после санкции местного государя. «Союзный акт» закреплял несоразмерное представительство и влияние на решения Союзного сейма Пруссии и Австрии, с тем чтобы помешать установлению прусского или австрийского преобладания в системе германских государств.

20-е годы XIX - 30-е годы XX веков.

Образование Германского союза положило начало процессу создания единого государства, укрепив национальное самосознание немцев. В 1817 году было отпраздновано 300-летие Реформации, совпавшее с 4-летней годовщиной Битвы народов (Лейпцигская битва, 1813). В католичейских и протестантских церквах прошли торжественные богослужения; в Виттенберге был воздвигнут памятник Лютеру, а сам реформатор приобрел статус национального героя. Католическая Церковь в Германии существенно пострадала от наполеоновских войн, т. к. в результате секуляризации и территориального передела она лишилась многих земель; были закрыты монастыри (80 аббатств и около 200 монастырей) и университеты. Происходила перестройка всей католической церковной организации путем соглашений отдельных германских государств с Римским престолом (т. н. конкордатов). Была отменена политическая власть князей-епископов. Необходимое для Германии конституирование новых, более крупных земель также повлекло за собой болезненные процессы (например, было закрыто 18 католических университетов), которые усилили сепаратистские тенденции в католической Церкви.

Положение католиков в Пруссии, на территории архиепископств Кёльн и Гнезен-Позен регулировалось буллой папы Римского Пия VII «De salutate animarum» (1821). В 1821 году была утверждена архиепископская кафедра во Фрайбурге-им-Брайсгау с подчиненными епископствами Роттенбург, Майнц, Фульда и Лимбург. В ходе переговоров с Баденом, Вюртембергом, Гессен-Дармштадтом, Кургессеном было принято решение о создании новых епископств. Привилегию назначать епископов получил лишь католический король Баварии, заключивший в 1817 году конкордат с Римским престолом. Некатолические правители земель, таких как Пруссия или Ганновер, не имели этого права. Разногласия германских земель с Папским престолом возникли и по поводу крещения и воспитания детей в смешанных браках. Папа Пий VIII в послании от 1830 года настаивал на преимуществах католичества в таких браках, но прусское правительство высказалось категорически против этого.

В католических кругах создавались религиозные кружки и сообщества. На территории Южной Германии действовали католические братства епископа Регенсбурга Й.М. Зайлера (1751-1832 годы) и архиепископа Майнцского К.Т. фон Дальберга (1744-1817 годы); группа католических богословов вокруг епископа Майнцского Л. Кольмара в составе Ф. Либермана, А. Ресса и Н. Вайса стала издавать журнал«Der Katholik» (1821). Активно действовали мюнхенский кружок Й. Гёрресса (Ф.К. фон Баадер, И. Мёллер, Г. Филлипс, И. фон Дёллингер) и мюнстерское сообщество (А. Голицина, Ф. фон Фюрстенберг и Б. Оверберг). Оживилась работа теологических факультетов в университетах Майнца, Тюбингена, Мюнхена, Бонна. В Тюбингене начал выходить журнал «Tübinger Theologische Quartalschrift» (с 1819 года), в Мюнхене - «Historisch-politische Blätter» (с 1838 года), во Фрайбурге - «Süddeutsche Katholische Kirchenblatt» (с 1840 года). После отмены в 1844 году цензуры возникли католические ежедневные газеты: в Ахене «Echo der Gegenwart», в Майнце «Mainzer Journal», в Кёльне «Rheinische Volkshalle», переименованная сначала в «Katholische Blätter», позднее в «Kölnische Volkszeitung». В период правления короля Людвига I (1825-1848 годы) Бавария стала центром католической жизни Германии. Здесь началось возрождение монастырей и монашеских орденов.

Изменения затронули и протестантскую церковь, хотя она оказалась менее подверженной демократическим веяниям. Основанная в 1827 году в Пруссии евангелическая церковная газета «Evangelische Kirchen-Zeitung» резко выступала против либеральных веяний в стране и Церкви, а также против любых посягательств на союз «трона и алтаря». В 1834 году были официально запрещены мероприятия пиетистов в Вуппертале. В Пруссии в 1845 году упразднена просветительская организация «Protestantische Freude». Прусский «Эдикт терпимости» от 30 марта 1847 года впервые за всю историю Германии провозглашал право на свободный выход из церкви, однако, признавая официальный статус только 2 Церквей, евангелической и католической, все другие церковные организации объявлялись «частными союзами», поэтому могли быть запрещены.

В 1815-1830 годах правительствами государств Германского союза проводилась реакционная политика. Хотя некоторые государства на юге и западе Германии, Бавария, Баден и Гессен-Дармштадт, в этот период и обрели конституции, прусский король так и не провел конституционную реформу. Т. н. Вартбургское празднество (1817, замок Вартбург близ города Айзенах), инициаторами которого были студенты и либерально настроенные преподаватели Йенского университета, выступавшие за создание единого немецкого государства, и убийство в марте 1819 году драматурга А. Коцебу привели к принятию в августе 1819 года т. н. Карлсбадских постановлений (утверждены сеймом в сентябре). В них запрещались студенческие общества, устанавливался надзор за профессорами университетов, предусматривались меры по контролю над прессой и инспирировалось проведение расследований с целью выявления и подавления революционных заговоров. Однако после революции во Франции в 1830 году правителям некоторых государств, например Брауншвейга и Саксонии, пришлось ввести конституции и ослабить цензурные запреты.

Несмотря на различие государственных систем и политической ситуации, германские государства стремились к созданию единого экономического пространства. В 1818 году был введен единый таможенный тариф для всех частей Прусского королевства; в 1828 году образован таможенный союз между Пруссией и Гессен-Дармштадтом; в 1833 году - Баварией и Вюртембергом и между некоторыми более мелкими государствами. В январе 1834 года под эгидой Пруссии в Таможенный союз были объединены 18 государств, таким образом создавалась база для общего экономического развития (в т. ч. строительства железных дорог) и общегерманского рынка.

После того как Фридрих Вильгельм IV стал королем Пруссии (1840), консервативные тенденции усилились. Цензура стала более строгой, был приостановлен выпуск некоторых либеральных газет. Одновременно приходила в упадок экономика, нарастало социальное недовольство. В 1844 году правительству пришлось использовать войска для подавления восстания силезских ткачей. Происходило постоянное повышение цен на продукты питания, увеличивалась безработица и росла эмиграция немцев в другие страны. В 1846 году в ряде германских государств прошли политические демонстрации. Особенно обострилась ситуация после начала во Франции революции 1848 года. По Германии прокатилась волна политических выступлений под лозунгами большей религиозной терпимости, свободы печати, отмены феодальных ограничений. В Пруссии дело дошло до уличных боев между населением и войсками и король выступил с обещанием провести либеральные политические реформы. 31 марта 1848 года во Франкфурте-на-Майне собрался Предпарламент, представлявший формально все германские государства (но состоявший преимущественно из делегатов южногерманских государств), который принял решение о проведении выборов в общегерманское Национальное собрание. Оно открылось во Франкфурте 18 мая 1848 года (т. н. Франкфуртский парламент). На парламенте решались вопросы ликвидации политической раздробленности и выработки оптимального государственного устройства для новой Германии. Хотя большинство депутатов и составляли либералы, но по обоим вопросам возникли серьезные разногласия. Одни предлагали включить в состав объединенной Германии Австрию (вместе с ее обширными негерманскими территориями; т. н. «Большая» Германия) и настаивали на провозглашении демократической республики, другие считали необходимым исключить Австрию и тем самым закрепить ведущую роль Пруссии («Малая» Германия), а также требовали утверждения монархии. Но Австрия была не заинтересована во вхождении в состав германского государства, Франкфуртский парламент принял имперскую конституцию (28 марта 1849 года), а прусский король Фридрих Вильгельм IV был избран императором. Однако он отказался принять императорскую корону, даровал Пруссии конституцию (вступила в силу в 1850 году) и учредил демократически избираемый парламент. В июне 1849 года Франкфуртский парламент, переехавший в Штутгарт, разогнали солдаты вюртембергского короля.

Франкфуртский парламент, обсуждая новую конституцию страны, обратился и к проблеме государственно-церковных отношений. В § 17 проекта конституции говорилось о том, что «любое религиозное сообщество руководит и управляет своими делами самостоятельно, но подчинено общим государственным законам. Ни одно религиозное сообщество не получает преимуществ перед государством. Не будет существовать больше никакой государственной Церкви».

Напуганная революцией протестантская церковь выступила против конституции, за традиционный союз с государством, дававший ей преимущества, в частности в области воспитания и образования. В сентябре 1848 года на съезде Немецких евангелических церквей, посвященном проблеме протестантского единства, И.Г. Вихерн сделал доклад, где впервые заговорил о необходимости применить все силы для борьбы с коммунизмом. Коммунистические идеи приобрели в Германии значительную популярность благодаря М. Гессу и К. Грюну, изложившим их в доктрине «истинного социализма» - коммунистической интерпретации учения Л. Фейербаха. Позднее К. Маркс (1818-1883 годы) и Ф. Энгельс (1820-1895 годы) создали учение о классовой борьбе, неизбежной гибели капитализма в результате пролетарской революции и переходе к коммунизму (Манифест коммунистической партии, 1848). Революция и коммунизм, считал Вихерн, стали следствием широкого обнищания масс и плохого усвоения христианства; индустриализация привела к тому, что люди потеряли веру в Бога. Для преодоления этих явлений он предложил создать «Внутреннюю миссию» - широкое миссионерско-просветительское благотворительное движение, состоящее из проповедников-мирян, главной задачей которых называлось разрешение социальных противоречий путем пропаганды христианства, его принципов взаимопомощи и любви к ближнему. Был создан Комитет под руководством Вихерна и подготовлен меморандум с изложением задач «Внутренней миссии». Большую роль в благотворительном евангелическом движении сыграл Ф. фон Бодельшвинг (1831-1910 годы), основатель благотворительных учреждений Бетеле. В 1851 году был создан первый Евангелический союз (Ewangelischer Bund); в 1857 году в Берлине под председательством прусского короля Фридриха Вильгельма IV состоялся международный конгресс, учрежденный этим союзом.

Позиция католической Церкви в этот период была неоднозначна. В Майнце 3 октября 1848 года был созван Всегерманский католический конгресс, который принял решение об объединении немецких католиков в Католический союз Германии. В 1849 году по всей Германии в память об этом событии был проведен День католика, ставший впоследствии традиционным. В 1848 году (22 октября - 26 ноября) в Вюрцбурге состоялась 1-я конференция немецких епископов, на которой обсуждалась политика католической Церкви в Германии по отношению к государству. Епископы заявили, что государство должно занимать религиозный нейтралитет, гарантировать свободное развитие Церкви, а каждое религиозное сообщество - управлять своими делами самостоятельно. Конференция епископов, собиравшаяся в Фульде, до настоящего времени является руководящим органом католической Церкви в Германии. Во Франкфуртском парламенте была организована католическая фракция «Центр», которая позднее оформилась в политическую партию. В том же 1848 году в Майнце был создан союз «Piusverein», направленный на защиту прав немецких католиков на всей территории Германии.

Стремясь решить социальные проблемы, еще в 1834 году католик фон Баадер предложил программу реформы для улучшения положения низших классов - государственную поддержку ремесла и сельского хозяйства, законодательную защиту труда, социальное обеспечение больных и пострадавших от несчастных случаев на производстве и т. д. Христианско-социальные программы католиков, в т. ч. и немецких, изначально выделялись среди протестантских проектов. В 1846 году А. Кольпинг основал первые рабочие союзы подмастерьев в Линце и Штайре. В 1849 году в Регенсбурге был создан «Союз рабочей помощи святого Иосифа». Особое влияние на развитие социальной доктрины немецких католиков оказал Майнцский епископ Вильгельм Эммануэль фон Кеттелер, прозванный за свою деятельность «епископом-рабочим». Под его влиянием в 60-х годах возникли христианско-социальные рабочие союзы, в 1868 году состоялась их 1-я национальная конференция, а после выхода энциклики Льва XIII «Rerum Novarum» (1891) в Германии были созданы христианские профсоюзы. В 1899 году возникло Всеобщее объединение христианских профсоюзов в Германии, в которое вошли 32 отраслевых профсоюза (110 тысяч членов).

Летом 1849 года Фридрих Вильгельм IV попытался утвердить гегемонию Пруссии во внутригерманских делах. Пруссия и Австрия оказались на грани войны, но Пруссия уступила, и конфликт завершился Ольмюцким соглашением в ноябре 1850 года. Спустя 2 года старый Германский союз был восстановлен во главе с Австрией. После поражения революции 1848-1849 годов в большинстве государств Германского союза политическое напряжение этих лет ослабло. В 1859 году Австрия потерпела поражение в войне с Францией и Сардинским королевством; потеряла некоторые итальянские владения и была вынуждена провести внутренние реформы, включая принятие конституции. События 1859 года повлияли и на другие германские государства, где сторонники национального объединения хотели бы следовать итальянскому образцу.

В Пруссии власть перешла от Фридриха Вильгельма IV к его брату принцу Вильгельму, ставшему регентом (1858), а затем и королем (1861). В Германии заговорили о наступлении «новой эры», т. к. Вильгельм считался прогрессивным монархом и патриотом германской нации. В 1861 году образовалась либеральная Прогрессивная партия, выступавшая за расширение гражданских свобод и достижение национального единства. Однако надежды партии на сотрудничество с королем Вильгельмом не оправдались. Когда король поддержал предложение военного министра А. фон Роона реорганизовать армию и тем самым укрепить позиции консервативно настроенных кадровых офицеров, либеральное большинство в прусском ландтаге отказалось одобрить государственный бюджет. Парламент был распущен, что спровоцировало конституционный кризис. Вновь избранный ландтаг, в котором большинство также составляли либералы, вторично отверг законопроект о военной реформе. В сентябре 1862 года Вильгельм I назначил главой правительства О. фон Бисмарка .

Благодаря объединительной политике Бисмарка, триумфом которой стала франко-прусская война (1870-1871 годы, согласно завершившему ее Версальскому миру, Франция уступила Германии Эльзас (за исключением Бельфора) и Восточную Лотарингию, а также соглашалась на оккупацию германской армией Северной Франции на период выплаты контрибуции в размере 5 млрд франков), было достигнуто несколько соглашений между Пруссией и южногерманскими государствами, в результате чего Северогерманский союз был преобразован в Германскую империю под эгидой протестантской Пруссии. В состав империи вошли все германские государства, за исключением Австрии. Титул императора в прусском правящем доме стал наследственным. 18 января 1871 года Вильгельм I был провозглашен германским императором (кайзером). Бисмарк как глава правительства (канцлер) в сотрудничестве с национально-либеральной партией и партией свободных консерваторов (крупные землевладельцы и промышленники) провел ряд законов, усиливавших центральные имперские институты.

В начале 70-х годов Бисмарк считал наиболее опасными противниками вновь созданного государства защитников местного самоуправления и прав имперских земель. Канцлер опасался также, что многие из тех, кто не хотели присоединиться к новой Германии, могут объединиться под властью католической Церкви (например, французы в аннексированных Эльзасе и Лотарингии, поляки в Восточной Пруссии и население в южногерманских государствах, в основном католическое). Бо́льшая часть либералов разделяла недоверие Бисмарка к католической Церкви, причем не только из-за расхождений по национальному вопросу, но и потому, что католичество представлялось им средневековым пережитком.

Антикатолическая кампания, развернутая Бисмарком, получила название «культуркампф» (Kulturkampf - борьба за [светскую] культуру). Поводом стал принятый Ватиканским I Cобором (1869-1870 годы) догмат о непогрешимости папы Римского в вероучительных вопросах, когда он выступает ex cathedra. Майнцский епископ В.Э. фон Кеттелер высказался против догмата и вместе с соратниками покинул Собор перед заключительным голосованием. Это привело к расколу среди католиков и образованию в Германии новой Церкви - Старокатолической. Ситуацией воспользовался Бисмарк, который провел серию законов (1871-1875 годы), направленных на подчинение католической Церкви государственным властям и уменьшение ее влияния. Под контроль было поставлено образование католических священников, запрещались монашеские ордена и конгрегации, за исключением тех, которые занимались призрением больных. Запрещались назначения священников без содействия государственных властей. За неподчинение полагался штраф, некоторые епископы лишились кафедр и вынуждены были эмигрировать. Однако действия Бисмарка натолкнулись на сопротивление со стороны епископата, духовенства и верующих. Канцлер вынужден был отступить, прибегнув к посредничеству папы Льва ХIII (1878-1903 годы).

В 1874 году в Пруссии вышел закон, отменявший обязательные церковные крещения, венчания и похороны. К концу того же года около 80% населения Германии отказалось от венчания, 40% - от крещения младенцев. Эта тенденция продолжалась до первой мировой войны. Для сдерживания процесса предлагались разные, даже карательные, меры. Так, советник Берлинской консистории Й.Ф. Бауманн предложил фабрикантам пригрозить увольнением всем рабочим, которые решили отказаться от крещения и венчания.

После завершения «культуркампф» Бисмарк выступил против социалистов, идеи которых приобретали все большую популярность в рабочей среде. В 1863 году Ф. Лассалем была создана 1-я социалистическая партия - Всеобщий германский рабочий союз; в 1869 году - Социал-демократическая рабочая партия (А. Бебель, В. Либкнехт); в 1875 году - Объединенная социалистическая рабочая партия Германии. В 1871 году представители социалистов впервые вошли в состав рейхстага. После покушения на Вильгельма I, в 1878 году, Бисмарк добивается принятия рейхстагом закона против социалистов («исключительного закона»), запретившего деятельность социал-демократических организаций. В результате были закрыты не только социалистические газеты и организации, но и мн. др. Кроме запретительных мер, которые не могли полностью отвратить рабочих от социал-демократов, Бисмарк инспирировал введение системы государственного страхования по болезни (1883), в случае увечья (1884) и пенсионного обеспечения по старости (1889).

Как во внутренней, так и во внешней политике Бисмарк стремился к укреплению положения империи. Первой его задачей было изолировать Францию, в которой он видел постоянного противника на европейской сцене. Для того чтобы избежать противостояния одновременно и на западе и на востоке, Бисмарк позаботился об установлении дружественных отношений с Австро-Венгрией и Россией. В 1872 и 1873 годах он подготовил договор о «Союзе трех императоров», подписанный германским императором Вильгельмом I, австрийским императором Францем Иосифом и русским царем Александром II. В 1875 году в Пруссии заговорили о необходимости начать превентивную войну против Франции до того, как завершится запланированная реорганизация французской армии, но Бисмарк пресек провокационные выступления и успокоил Австро-Венгрию и Россию. Однако попытки Бисмарка на Берлинском конгрессе (1878) сохранить баланс сил между этими 2 державами на Балканах навлекли на него недовольство России. Петербург с ревностью следил за усилением дружбы между Германией и Австро-Венгрией. В результате «Союз трех императоров» распался, и в 1879 году его заменил двусторонний союз между Германией и Австро-Венгрией. В 1882 году Италия, недовольная французской оккупацией Туниса, присоединилась к этой коалиции держав, образовав «Тройственный союз», к которому 1883 году к нему примкнула Румыния. В 1881 году Бисмарк смог возродить «Союз трех императоров», на сей раз в виде письменного соглашения о взаимном нейтралитете в случае нападения 4-й державы. Соглашение было возобновлено в 1884 году, а по истечении срока его действия (1887) Бисмарк заменил его тайным 3-летним русско-германским «Договором перестраховки», обеспечивавшим те же гарантии. В 1888 году умер Вильгельм I и его трон унаследовал Фридрих III, который правил 99 дней. После его смерти императором стал его сын Вильгельм II, правивший до 1918 года. Через 2 года, после вступления на престол, Вильгельм II отправил Бисмарка в отставку. После Бисмарка пост канцлера Германской империи занимали последовательно граф Л. фон Каприви (1890-1894 годы), князь Х. Гогенлоэ-Шиллингсфюрст (1894-1900 годы), князь Б. фон Бюлов (1900-1909 годы), Т. фон Бетман-Гольвег (1909-1917 годы), Г. Михаэлис (1917), Г. фон Хертлинг (1917-1918 годы) и принц Макс Баденский (1918). К 1900 году Германия вышла на одно из первых мест по промышленному производству, обогнав даже Великобританию. Население страны выросло с 41 млн человек в 1871 году до 68 млн - в 1914 году. Несмотря на постоянный экономический рост, Германии не удалось создать устойчивой политической системы. Социал-демократы постепенно стали самой крупной партией (впервые в рейхстаге созыва 1912 года - 110 мест). Германия установила контроль над полуостровом Шаньдун в Китае (1898), выкупила у Испании часть Каролинских и Марианских островов (1898), приобрела части архипелага Самоа (1898) и получила концессии на постройку железной дороги Берлин-Багдад (1903). Морские программы, принятые в 1898 и 1900 годах, предусматривали создание мощного военно-морского флота, и к 1913 году Германия стала 2-й морской державой, уступая только Великобритании. Германская армия после принятия рейхстагом нового военного закона считалась самой сильной в мире. В 1890 году Вильгельм отказался продлить русско-германский «Договор перестраховки» и таким образом открыл путь для сближения России и Франции. Хотя Германия и поддержала Россию в ходе русско-японской войны (1904-1905 годы), но в противоборстве на Балканах Германия заняла сторону Австро-Венгрии. «Тройственный союз» Германии, Австро-Венгрии и Италии, который укрепился за счет германского влияния на Турцию, был вскоре ослаблен столкновением интересов Австрии и Италии и итало-турецкой войной 1911-1912 годов. Марокканские кризисы 1905-1911 годов привели к перегруппировке сил и созданию новых политических блоков накануне первой мировой войны. По секретному «Договору перестраховки» с Францией (1902) Италия обещала сохранять нейтралитет в случае нападения Германии на Францию. Германии с союзниками противостоял «Тройственный союз» (Антанта), в который вошли Франция, Великобритания и Россия. Балканские войны 1912-1913 годов, затронувшие интересы всех великих держав, показали, что в международных отношениях царит состояние «вооруженного мира». В германском обществе укреплялась вера в то, что державы «Антанты» окружили страну «железным кольцом» и препятствуют жизненно важному для нее расширению колоний. Генеральный штаб и адмиралтейство тайно рассматривали возможности превентивной войны против Франции и России. 28 июня 1914 года в Сараеве серб Гаврила Принцип убил эрцгерцога Фердинанда, наследника австрийского престола. Правительство Австро-Венгрии, опираясь на дипломатическую поддержку Германии, решило наказать Сербию. Австро-сербский кризис усилил напряженность в отношениях между Германией и Россией. Когда 30 июля Россия ввела в стране всеобщую мобилизацию, Германия объявила двойной ультиматум России и Франции, а затем объявила войну обеим странам (России - 1 августа, Франции - 3 августа). Использовав план, разработанный за 10 лет до этого граф А. фон Шлиффеном, германская армия вторглась в Бельгию, стремясь обойти Париж с запада. Однако наступление было остановлено в сентябре в ходе 1-й битвы на Марне. К Рождеству 1914 года обе стороны - Германия, ее союзники (Австро-Венгрия и Турция) и страны Антанты (Великобритания, Франция, Россия) - закрепились на позициях, на которых они оставались в течение 3 последующих лет.

Евангелические церкви Г. приветствовали войну, называя ее справедливой - за Бога и Родину. Высший церковный совет Евангелической церкви Старопрусского союза в послании ко всем верующим заявлял, что «среди страданий навязанной нам войны... наш народ снова находит своего Бога и говорит с ним». Франкфуртский священник Й. Кюбель в проповеди говорил, что эта война - исполнение заповедей и что Лютер одобрил бы эту войну, т. к. ее ведет Бог, выступая на стороне Германии. Подобным же содержанием были наполнены пастырские послания Баварской Высшей консистории от 1916 года, послания Евангелическо-лютеранской земельной церкви в Саксонии от 1917 года и др. Большинство протестантов были солидарны с адресом, посланным кайзеру немецкими капелланами и профессорами теологии в 1917 году (под адресом стояло 200 подписей), в котором превозносилась сила немецкого оружия и провозглашалась война до победного конца. Иерархи католичнской Церкви также поддержали войну. Проповеди носили промонархический и прогосударственный характер. 1 ноября 1917 года появилось пастырское послание католических епископов, где они выступали «против мира как платы евреям за предательство кайзера».

В годы войны Германия, отрезанная от источников сырья, была вынуждена прибегнуть к строгой регламентации в выдаче продовольствия. Так, в 1917 году для жителей городов норма составляла 170 г муки, 18 г мяса и 7 г жира в день. С 1914 года правительство получило чрезвычайные полномочия по контролю над сырьем и топливом; в 1916 году власть в области экономического регулирования была передана военным - главнокомандующему П. Гинденбургу и генерал-квартирмейстеру Э. Людендорфу. В том же году был принят закон «О вспомогательной службе Отечеству», по которому вводилась обязательная трудовая повинность для мужчин от 16 до 60 лет.

В 1917 году недовольство населения усилилось из-за неурожая и снижения норм выдачи продуктов, а также под воздействием Февральской революции в России. В начале 1917 года правительство приняло решение использовать подводные лодки для блокады Великобритании, чтобы вывести ее из войны. Вступление США в войну, провал подводных операций и последнего наступления генерала Людендорфа (1918), а также общее отступление германских армий во Франции и внутриполитический крах привели к германской революции 1918 года. 4 октября 1918 года президенту США В. Вильсону было направлено предложение о перемирии; 26 октября Людендорф подал в отставку. На фоне правительственного кризиса 3 ноября в Киле вспыхнуло восстание военных моряков, которые отказывались воевать и создали советы рабочих и солдатских депутатов. 8 ноября в Мюнхене социал-демократическое Правительство Баварии провозгласило республику. В Берлине были организованы Советы по образцу российских, а делегация социал-демократов во главе с Ф. Эбертом и Ф. Шейдеманом потребовала от канцлера передать власть народным представителям. 9 ноября канцлер принц Макс Баденский самовольно объявил об отречении императора, сложил с себя полномочия и предложил Эберту, лидеру крупнейшей фракции рейхстага, возглавить правительство. По совету фельдмаршала Гинденбурга Вильгельм II, который с 29 октября 1918 года находился в ставке главнокомандующего, 9 ноября бежал в нейтральные Нидерланды. В стране была провозглашена республика, Эберт возглавил временное правительство в Берлине, т. н. Совет народных уполномоченных, состоявший из 3 социал-демократов «большинства» и 3 независимых социал-демократов. 11 ноября было заключено Компьенское перемирие с Антантой, были отменены все ограничения военного времени и принято «Соглашение о трудовом сотрудничестве», которое легализовало создание профсоюзов и их право на заключение коллективных трудовых договоров. Главными задачами республиканского режима Совет объявил завершение войны и подготовку выборов в Учредительное собрание, которые состоялись 19 января. В них приняли участие все мужчины и женщины старше 19 лет.

После I Всегерманского съезда Советов (Берлин, 16-21 декабря 1918 года), где было принято решение о поддержке выборов в Учредительное собрание и о передаче ему полномочий по подготовке новой конституции, левые радикалы - противники создания буржуазно-демократической республики - взяли курс на дальнейшую эскалацию вооруженной борьбы. 30 декабря 1918 года была создана Коммунистическая партия Германии (КПГ). Ситуация осложнилась, когда в Берлине начались стихийные выступления протеста после выхода членов Независимой социал-демократической партии Германии (НСДПГ) из коалиционного правительства. КПГ поддержала эти выступления, но 12 января, а затем в марте они были подавлены военными частями под командованием социал-демократа Г. Носке. В январе была провозглашена Бременская советская республика; в феврале вспыхнуло забастовочное движение в Рейнско-Вестфальской области; с 13 апреля до 1 мая просуществовала Баварская советская республика. Все эти движения были подавлены силами армии, полиции и добровольческими формированиями.

Социал-демократы оказались самой сильной партией, но не имели абсолютного большинства мест в Учредительном собрании (СДПГ - 163, НСДПГ - 22 места). Они образовали т. н. Веймарскую коалицию с католической партией «Центр» (73 места) и Германской демократической партией (ГДП) (75 мест), а их лидер Эберт стал временным президентом страны. Правое крыло рейхстага составляли Немецкая национальная народная партия (НННП) и Немецкая народная партия (ННП), активно поддерживаемая протестантскими кругами.

28 июня 1919 года Правительство Германии подписало Версальский мирный договор, который содержал статьи о создании Лиги Наций, Международного бюро труда, о репарациях, пункт о вине за развязывание войны (статья 231), статьи о ликвидации генерального штаба и об отмене всеобщей воинской повинности, о разоружении, об обвинении кайзера и других военных преступников в «попрании международных моральных норм и нерушимости договоров». В результате войны Германия потеряла 2 млн убитыми, 4 млн были ранены, более 1 млн человек оказались в плену. По договору Германия утратила 1/8 европейских территорий с населением около 6,5 млн человек (т. н. Данцигский коридор, Восточную Пруссию, Эльзас, Лотарингию, часть Силезии, районы, граничащие с Бельгией и Данией), все колониальные владения, лишилась зарубежных авуаров и инвестиций, 90% судов торгового флота и значительной части материальных ресурсов (Германия должна была поставлять странам-победительницам уголь, заводское оборудование, машиностроительную продукцию, скот и т. п.). Договор вынуждал Германию согласиться на репарации и оккупацию союзническими войсками левобережья Рейна. В ходе международных переговоров 1920-1921 годов была определена сумма репараций, составившая 132 млрд марок золотом, что означало ежегодную выплату суммы, втрое превышающей валовой национальный доход. Многие немцы так и не смогли простить Правительству Веймарской республики подписания этого унизительного для Германии договора, т. к. изначально переговоры велись на основе гораздо более мягких «14 пунктов» президента Вильсона, не предполагавших тотального уничтожения Вооруженных сил Германии и военной промышленности. Но для национального сознания было важно, что немецкая армия так и не потерпела окончательного поражения. Эти обстоятельства подготовили национальное сознание к постепенному принятию экстремистских, реваншистских и националистических идей.

31 июля 1919 года в Веймаре была принята новая конституция (вступила в силу с 11 августа). Германия стала федеративной президентско-парламентской республикой во главе с рейхспрезидентом, избираемым на 7 лет на всеобщих выборах (первым президентом стал Эберт). Бывшие «союзные государства» были преобразованы в федеральные земли с представительными органами - ландтагами и равными правовыми статусами. Парламент стал 2-палатным: верхняя палата - рейхсрат (совет представителей земельных правительств (ландтагов), основанный на пропорциональном представительстве) и нижняя палата - рейхстаг, куда входили депутаты, представлявшие немецкий народ, избиравшиеся 1 раз в 4 года прямым тайным голосованием. Конституция провозглашала гражданские свободы, равные права для женщин и мужчин, равенство «инакоязычных частей населения империи», неприкосновенность личности и жилища, тайну переписки, свободу слова и передвижения, свободу совести, всеобщее школьное образование и др. Церковь как «общественная корпорация» отделялась от государства.

Католическая Церковь Германии не приняла Веймарскую республику. Многие, как, например, кардинал Михаэль фон Фаульхабер, заявляли, что революция была предательством. В пастырском послании от 22 августа 1919 года, осуждающем отделение Церкви от государства, было заявлено, что это «сценарий, по которому разыгрывается гибель Германии»; в другом послании (от 23 октября 1920 года) говорилось, что республиканские идеи о свободе и равенстве всех людей угрожают не только католической вере, но и всему немецкому народу. Тем не менее в веймарский период католики стали значительной политической силой. Правительство республики заключило ряд конкордатов с Папским престолом Баварии (1924), Пруссии (1929), Бадена (1932). Создавались католические союзы и общества. Большую известность приобрело широкое социально-просветительское движение «Католическая акция». В полную силу развернула деятельность католическая партия «Центр», представители которой становились канцлерами (например, Г. Брюнинг, Ф. фон Папен).

Сложнее была ситуация в евангелической церкви. Революцию, республику и связанное с этим отделение церкви от гос-ва церковь не одобряла, поэтому большинство протестантов поддерживали консервативно-националистические партии. Но протестанты получили возможность создать единую Евангелическую церковь (с 1852 года проводились подготовительные координационные встречи на т. н. Айзенахской конференции). В 1922 году был учрежден Союз немецких евангелических церквей (Немецкий евангелический церковный союз), в который на момент создания входило 28 земельных церквей Германии: лютеранские, реформатские и т. н. союзные («unierten») земельные церкви, включавшие представителей обеих конфессий, но объединенные общим управлением. Самой большой являлась Евангелическая церковь Старопрусского союза. Однако союз так и остался координационным центром, земельные церкви по-прежнему были самостоятельными.

Против правящей Веймарской коалиции (СДПГ, ГДП и партия «Центр») организовалась коалиция правых партий и организаций, выступавших против Версальского мира (поддержку коалиции оказали промышленники, наиболее пострадавшие от демилитаризации Германии,- Стиннес, Тиссен, Кирдорф). Правую оппозицию возглавил «Круг Людендорфа» - организация, объединившая представителей рейхсвера, НННП, «Немецкой партии Отечества» В. Каппа, солидаристов под руководством Э. Штадлера и влиятельной оккультной организации «Германский орден». В марте 1920 года была предпринята попытка военного переворота ( Капповский путч ). 10 марта командующий 1-й армейской группой В. фон Лютвиц потребовал от президента Эберта распустить рейхстаг и передать власть Каппу. Эберт отказался, и Лютвиц ввел в Берлин добровольческие военизированные формирования ветеранов войны (т. н. фрайкоры); правительство бежало. Было объявлено о создании правительства Каппа и о ликвидации Веймарской Конституции.

Против путчистов выступили верные правительству войска и вооруженные рабочие дружины, и вскоре путч был подавлен. Положение Германии становилось все более тяжелым, государственный долг увеличился с 50 млрд марок в 1918 году до 1200 биллионов марок в 1923 году. В стране началась гиперинфляция. Коммунисты призвали к акциям гражданского неповиновения и всеобщей забастовке; в Саксонии, Тюрингии и Гамбурге правительство подавило вооруженные восстания с помощью армии и в ноябре 1923 года запретило коммунистическую партию в Германии.

В период после Версальского мира О. Шпенглер разработал концепцию «прусского», или «немецкого, социализма». Э. Юнгер предложил теории «нового национализма» и «тотальной мобилизации» - особого состояния общества, позволявшего добиться растворения личности в общем движении нации. К. Шмитт выступил с теоретическим обоснованием «истинно демократического государственного устройства», основанного на прямом волеизъявлении народа-суверена, а не на диктатуре политического меньшинства в условиях либерального парламентаризма. Для обозначения такого типа государства он использовал термин «тоталитарное государство», предложенный итальянскими фашистами.

Правые политические круги учли опыт Капповского путча и начали работу по консолидации националистических организаций, способных противостоять влиянию идей «еврейского социализма» (марксизма) в среде рабочего класса. Организации правоэкстремистского толка быстро оказались под патронатом ряда финансовых и промышленных магнатов (например, Г. Стиннеса). В январе 1919 года в Мюнхене была создана Немецкая рабочая партия, во главе которой стояли слесарь А. Дрекслер и журналист К. Харер, в феврале 1920 года партия была переименована в Национал-социалистическую рабочую партию Германии (НСДАП; аббревиатура принята по немецкому названию National-Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP), а уже в июне 1921 года председателем партии был избран А. Гитлер (Дрекслер получил должность почетного председателя). Гитлер написал программу партии, состоявшую из 25 пунктов. В первых 3 пунктах содержались требования отмены Версальского договора и полного «самоопределения» для всех немцев, под которым подразумевалось создание «Великой Германии», в т. ч. и за счет присоединения т. н. потерянных земель. Были выдвинуты требования полной конфискации военных прибылей (пункт 12), проведения аграрной реформы (пункт 7), национализации трестов (пункт 13), участия народа в прибылях крупных предприятий (пункт 14), замены римского права «немецким народным правом» (пункт 19), подчеркивалось превосходство немецкой расы как «носительницы высоких моральных чувств», а одной из приоритетных задач партии называлась борьба против «еврейско-материалистического духа».

При поддержке немецких промышленников и оккультного «Общества Туле» (Thule Gesellschaft, членами которого были Д. Эккарт и А. Розенберг) партия отличалась от других политических организаций Баварии. «Общество Туле», созданное в Мюнхене после первой мировой войны Р. фон Зеботтендорфом, официальной целью объявило изучение и популяризацию древнегерманской литературы и культуры. В действительности его идеология базировалась на концепции германского расового превосходства, антисемитизме и мечте о новом германском рейхе. Организация широко использовала мистические символы, в частности свастику, и сложные, тщательно разработанные магические ритуалы. Девизом общества стало изречение: «Помни, что ты немец. Держи свою кровь в чистоте!» (Gedenke, dass Du ein Deutscher bist. Halte dein Blut rein!). Гитлер воспринял идеологию и символику Туле, полностью отвечавшую его взглядам. Свастика стала главным символом национал-социалистов и, с их точки зрения, выражала творческое начало и превосходство над другими народами, присущее арийцам. Для нацистской символики были использованы также и древние руны, магическая сила которых должна была противостоять магии «низших рас». Позднее в символический ряд Третьего рейха вошли, например, 2 руны (соулу, зиг), символизирующие солнечный диск в движении, а также гром и молнию, позднее составившие знак СС (Schutzstaffel); орел и дуб (точнее, дубовые листья), апеллирующие к имперскому началу; «Мертвая голова», ставшая эмблемой эсэсовской дивизии того же названия (заимствованная у розенкрейцеров), и др. Покровители НСДАП помогли партии создать собственную газету - «Фёлькише беобахтер» (Völkische Beobachter), редактором которой в течение 5 лет был Розенберг. Материалы газеты носили националистический и антисемитский характер, касались расовой доктрины, в ней печатались «Протоколы сионских мудрецов», антиеврейская поэзия Й. Черны и т. п. С 1921 года стали создаваться военизированные формирования НСДАП - СА (Sturmabteilung - SA).

У некоторых представителей правой оппозиции приобрела популярность идея национал-большевизма, заключавшаяся в соединении идей немецкой национальной революции с опытом государственного строительства в Советской России. Российский большевизм рассматривался как национальная идеология русского народа, обладающая антикапиталистической и антилиберальной направленностью. Постепенно национал-социализм приобрел сторонников и среди коммунистов, что привело к расколу в партии. В 1923 году, во время заседания Исполкома Коммунистического Интернационала (Коминтерна), К. Радек заявил о поддержке Коминтерном борьбы немецких националистов против международного капитала, после чего последовал всплеск контактов между НСДАП и КПГ.

8 ноября 1923 года в Мюнхене произошел т. н. пивной путч НСДАП. 600 штурмовиков с пулеметами оцепили здание мюнхенской пивной «Бюргербраукеллер», где выступали члены баварского правительства и Гитлер объявил начало национальной революции, а также низложил баварское правительство и Правительство Веймарской республики. Хотя утром и стало ясно, что путч никто не поддержал, нацисты вышли на улицу и колонной во главе с Гитлером и Людендорфом направились к центру города, где после перестрелки были рассеяны полицией. Гитлер и его соратники оказались в суде, который фюрер, взяв на себя функции адвоката, превратил в пропагандистский спектакль. После вынесения приговора Гитлер провел в тюрьме 9 месяцев; он посвятил их созданию книги «Mein Kampf» (Моя борьба), которую с его слов записывал Р. Гесс.

В 20-х годах националистические, антисемитские и расистские идеи стали проникать и в Церковь. Особенно выделялись протестантские теологи Э. Хирш, Ф. Гогартен, В. Штапель, П. Альтхаус и др. В 1921 году Й.К. Нидлих основал «Союз за немецкую церковь» (Union für Deutsche Kirche), целью которого было создание движения немецкого христианства и освобождение Церкви от «еврейских оков». В 1927 году А. Динтер стал создателем «Немецкой народной церкви» (Deutsche Volkskirche), отвергавшей ВЗ и проповедовавшей учение об «арийском Иисусе». В 1931 году З. Лёффлер и Ю. Лойтхойзер возглавили Тюрингское церковное движение «Немецкие христиане» (Thüringer Kirchenbewegung «Deutsche Christen»), провозгласившее принципы единой немецкой церкви, фюрерства и исключение из церковных общин всех неарийцев. Кульминацией стало создание в 1932 году внутри протестантской церкви религиозного движения «Немецкие христиане» (Glaubensbewegung «Deutsche Christen») во главе с Й. Хоссенфельдером, которое объединило почти все вышеназванные группировки. Целью движения стало создание единой немецкой церкви, состоящей исключительно из представителей немецкой крови, со Священным Писанием, очищенным от «семитских наслоений», с Христом арийцем. Немецкая евангелическая церковь (такое официальное название она получила по новой конституции от 11 июля 1933 года) находилась в состоянии раскола в течение всего периода правления фашистов в Германии «Немецкие христиане» составляли большинство в церкви и занимали руководящие посты в церковном управлении.

В конце 1923 года в Германии был предотвращен коллапс национальной валюты искусственной стабилизацией марки на уровне 4200 млрд марок за доллар. Обесценившиеся деньги обменивались из расчета 1 триллион бумажных марок за 1 рентную марку, которая была выпущена как временная валюта. В 1924 году рентные марки были заменены рейхсмарками, частично обеспеченными золотовалютными запасами. Инфляция уничтожила сбережения населения и разорила многие страховые компании, промышленные корпорации и небольшие фирмы. Она подорвала экономическую основу германского среднего класса. Пережив кризис 1919-1923 годов, республика вошла в период значительных политических, экономических и культурных достижений. В 1924 году, после стабилизации марки, был осуществлен план Ч.Г. Дауэса, упорядочившего процесс выплаты репараций. Германия получила значительный кредит и возобновила репарационные выплаты, в результате чего франко-бельгийские оккупационные войска были выведены из Рурского промышленного района. В 1923-1929 годах министр иностранных дел Веймарской республики Г. Штреземан форсировал процесс примирения Германии с бывшими противниками. В 1925 году он и министр иностранных дел Франции А. Бриан начали подготовку Локарнских договоров, которые должны были стабилизировать послевоенные границы.

В 1926 году Германия вступила в Лигу Наций. Германская промышленность восстанавливалась, процветали крупные картели (особенно химический концерн «ИГ Фарбениндустри»). Политическая напряженность в обществе постепенно шла на убыль, радикальные партии теряли народную поддержку, хотя многие немцы так и не смогли полностью принять Веймарскую республику. После смерти президента Эберта в 1925 году его пост занял фельдмаршал П. фон Гинденбург, воплощавший ценности старой Германии. На выборах 1928 года большинство избирателей голосовали за партии, поддерживавшие республику, а нацистская партия Гитлера получила менее 3% голосов (12 мест).

Мировой экономический кризис, начавшийся в октябре 1929 года, тяжело ударил по Германии. После падения умеренного правительства Г. Мюллера, сформированного в 1928 году, Гинденбург назначил канцлером Брюнинга, лидера партии «Центр». Он распустил рейхстаг и объявил новые выборы, которые состоялись в сентябре 1930 года в атмосфере экономического кризиса и политической нестабильности. Число голосов, поданных за НСДАП, выросло с 3 до 18,3%, а число занятых ими мест в рейхстаге с 12 до 107. Вслед за социал-демократами нацисты образовали 2-ю по численности фракцию. Кризис дал Гитлеру реальную возможность обрести массовую поддержку. Выступая перед народом, он обещал оживить экономику, укрепить страну, восстановить закон и порядок. Программа и организация нацистов привлекали множество людей, особенно молодежь. За 7 лет, прошедших после выхода Гитлера из тюрьмы, окончательно сформировалась идеология национал-социализма. Главной задачей партии провозглашалось создание Третьего рейха - государства, построенного по расовому принципу, с арийской расой во главе. Немецкая нация должна очиститься в тотальной войне и вернуть себе право высшей расы на мировое господство. Для осуществления этих целей была проведена организационная перестройка НСДАП, которая постепенно приобретала черты государства в государстве. Кроме подразделений СА были созданы и отряды СС - личная гвардия фюрера (1925).

Экономическая программа Брюнинга не была поддержана, и он был вынужден управлять страной, добившись от президента предоставления чрезвычайных полномочий. В 1932 году 82-летний Гинденбург был переизбран на 2-й срок. Гитлер получил 13,4 млн голосов, набрав на 6 млн меньше, чем Гинденбург. На выборах в рейхстаг в июле 1932 года нацисты получили 230 мест (37,4%) и стали самой крупной политической партией в Германии, хотя и не обладали парламентским большинством. После выборов в ноябре 1932 года представительство НСДАП в рейхстаге уменьшилось до 196 мест. Тем не менее Гитлер пришел к власти: Гинденбург, убежденный рядом политических деятелей, что НСДАП можно использовать для создания традиционного авторитарного режима, назначил Гитлера рейхсканцлером в кабинете министров (30 января 1933 года).

Третий рейх.

1 февраля 1933 года рейхсканцлер Гитлер выступил по радио с обращением к немецкому народу, в котором заявил, что 14 лет марксистского господства (т. е. Веймарская республика) обратили Германию в руины, а 1 год «большевизма» уничтожит страну. Он пообещал за 4 года канцлерства разобраться с прошлым и «построить новый рейх». В начальный период Гитлер и его кабинет были вынуждены считаться с традиционными центрами власти в Германии. Президент и его окружение приняли сторону канцлера, предприниматели были готовы поддержать любую власть, способную обеспечить стабильность, аристократия, офицеры рейхсвера и дипломатический корпус сохраняли нейтралитет. При помощи генералитета летом 1932 года удалось добиться отмены запрета СА. В событиях весны 1933 года армия активной роли не играла, но ее нейтралитета, опиравшегося на общность «национальных целей», оказалось достаточно.

Противники национал-социалистов не смогли создать коалицию. После получения Гитлером поста канцлера и роспуска рейхстага КПГ призвала сторонников к проведению всеобщей забастовки, но влияние коммунистов распространялось на незначительную часть рабочих, большинство которых входили в социал-демократические профсоюзы или поддерживали нацистов (в рядах НСДАП насчитывалось около 28% квалифицированных рабочих). 4 февраля было издано правительственное распоряжение о запрете враждебной прессы и уличных демонстраций. 21 февраля нацисты захватили здание ЦК КПГ. 27 феврпля 1933 года голландский анархист-одиночка М. ван дер Любе совершил поджог рейхстага, что было представлено нацистами как попытка вооруженного выступления коммунистов против власти, как якобы сигнал для начала революции. На следующий день президент Гинденбург под давлением Гитлера ввел в стране чрезвычайное положение. Начиная с этого момента по всей стране стали появляться концлагеря, первоначально предназначенные для временной изоляции политических противников и их «перевоспитания», через которые к началу второй мировой войны прошло уже около 1 млн немцев.

На выборах 5 марта за НСДАП проголосовало 17,5 млн немцев. Торжественное заседание нового рейхстага прошло в Потсдаме, в гарнизонной церкви, у могилы короля Фридриха II Великого, что должно было символизировать национальное возрождение. Мандаты коммунистов и некоторых социал-демократов были аннулированы (по закону от 28 февраля). На первом рабочем заседании рейхстага, 23 марта 1933 года, были приняты Законы о предоставлении правительству чрезвычайных полномочий - «Об устранении бедственного положения народа и государства» и «О защите правительства национального возрождения от коварных посягательств», предполагавший уголовную ответственность за «грубое искажение действительности, за суждения, способные причинить тяжелый ущерб благополучию империи». В соответствии с ним была запрещена КПГ, спустя месяц распущены все профсоюзы, в июне вне закона была объявлена СДПГ, а остальные политические партии Германии вскоре заявили о самороспуске. 14 июля 1933 года вышел Закон «Об образовании новых партий», в котором говорилось о том, что НСДАП является единственным выразителем «государственной идеи». Все профсоюзные организации впоследствии были объединены в т. н. Германский трудовой фронт - наиболее массовую из общественных нацистских организаций (в 1942 году ее численность достигла 25 млн).

Изменилось государственное устройство Германии. 31 марта по Закону «Об унификации земель» ландтаги отстранялись от формирования правительства земель. По Закону от 7 апреля 1933 года «О слиянии областей с империей» во главе земельной администрации были поставлены штатгальтеры, назначаемые в Берлине. 30 января 1934 года ландтаги вообще были ликвидированы, а штатгальтеры перешли в подчинение имперского правительства; позднее был ликвидирован и рейхсрат. В это же время началась чистка государственного аппарата в соответствии с Законом «О восстановлении профессионального чиновничества» (7 апреля 1933 года). После смерти Гинденбурга (2 августа 1934 года) в руках Гитлера сосредоточились полномочия рейхсканцлера, рейхспрезидента и главнокомандующего.

Постепенно начала формироваться доктрина «арийского народного государства», 15 сентября 1935 года были приняты т. н. Нюрнбергские законы (2 закона), определившие статус евреев в Германии. По Закону «О гражданстве» устанавливалось различие между «гражданами» и «принадлежащими к государству, т. е. подданными». Гражданами рейха могли быть только лица немецкой или родственной им национальности (т. н. фольксдойче), которые обладали всей полнотой политических и социальных прав; «подданные» лишались политических прав и ограничивались в ряде гражданских, например не могли быть государственными служащими (в т. ч. и преподавателями), иметь оружие, владеть многими типами частной собственности. По Закону «Об охране немецкой крови и немецкой чести» запрещались браки между евреями и немцами, а также внебрачные сексуальные отношения между ними. Вводились понятия «еврей» и «мишлиниг» (представитель «смешанной расы»).

В 1937 году Гражданское уложение 1896 года (основной свод германского права) было заменено совокупностью законов, переработанных в соответствии с «законами крови», в 1939 году началась подготовка нового кодекса гражданского права, «Народного уложения», девизом которого стала формула: «Право - это то, что полезно народу и рейху». Так, для вступления в брак требовалось специальное разрешение т. н. судов здоровья, дававших заключение о расовой чистоте, физическом и психическом здоровье жениха и невесты. Новые редакции Гражданско-процессуального (1934) и Уголовного (1935) кодексов вывели на 1-е место преступления против государства, а не против личности. К государственным преступлениям стали причисляться нарушения расового законодательства, проявления инакомыслия (к этой категории можно было причислить всех несогласных с НСДАП). Преступления против членов НСДАП и должностных лиц карались смертной казнью или заключением более чем на 15 лет. Еще в 1933 ггоду была введена новая форма смертной казни, через повешение. Система судопроизводства максимально упростилась: судьям рекомендовалось (постановление от 1935 года) при разбирательстве дела следовать национальному правосознанию и идеям национал-социализма, были созданы специальные суды из 3 членов НСДАП (без присяжных) для рассмотрения антиправительственных выступлений (1933). В 1936 году начал работу Народный суд, состоявший из назначаемых пожизненно судей, присяжных заседателей и советников. На протяжении всей истории Третьего рейха сохранялась и система партийных судов для членов НСДАП.

Гитлер предпринял решительные шаги по реформированию НСДАП. После провала пивного путча левым крылом партии, во главе которого стояли братья О. и Г. Штрассер, была создана автономная организация «Рабочее содружество северо- и западногерманского гау». Штрассеры и их сторонники призывали к объединению всех здоровых сил общества независимо от их партийной принадлежности и созданию нового государства, более жесткой позиции в отношении налогообложения крупных корпораций, широкой национализации. Гитлер добился ликвидации «Рабочего содружества», Г. Штрассер остался в НСДАП («человек № 2 в партии»), а его брат Отто создал национал-большевистскую партию «Боевое содружество революционных национал-социалистов» (с 1931 года «Черный фронт»). Кроме того, отряды СА, численность которых достигла к этому времени 3 млн человек, и их командир Э. Рем вызывали опасения не только у Гитлера, но и у руководства рейхсвера. В ночь на 30 июня 1934 года («ночь длинных ножей») под предлогом пресечения попытки государственного переворота силами СС было ликвидировано практически все руководство СА. Для того чтобы придать этой бойне легитимный характер, Гитлер задним числом подписал закон о защите государства, в котором говорилось, что меры, принятые 30 июня, 1 и 2 июля 1934 года для пресечения действий заговорщиков и предателей, являются вынужденной защитой государства и носят характер «национальной обороны».

Надежды консервативных политиков, поддерживавших Гитлера, на то, что антисемитизм является просто пропагандистским ходом, не оправдались. В начале 30-х годов в Германии насчитывалось более 500 тысяч евреев. Нацистам нужен был новый образ врага, который оправдывал бы их режим террора. 1 апреля 1933 года была развернута кампания по бойкоту еврейских магазинов. Гитлеровская пропаганда предлагала образ еврея, бесчестного финансового воротилы, разбогатевшего на бедах немецкого народа. Антисемитизм в Германии имел глубокие исторические корни, но если раньше неприемлемым был иудаизм как религия, то теперь антисемитизм опирался на «генетически-мистическое» понятие крови. Массовые репрессии еврейского населения начались в 1938 году. Поводом для них стало убийство в Париже 7 ноября 1938 года секретаря немецкого посольства Э. фон Рата 17-летним евреем Г. Грюншпаном. В ночь с 9 на 10 ноября по Германии прокатилась волна еврейских погромов («хрустальная ночь»). Было сожжено 267 синагог и 815 магазинов и предприятий, принадлежавших евреям, 20 тысяч евреев было арестовано и отправлено в концлагеря. Общий ущерб составил 25 млн рейхсмарок. На еврейское население была наложена расовая контрибуция в размере 1,2 млрд рейхсмарок. Невыплата этой контрибуции стала формальным основанием для массовых конфискаций предприятий, принадлежащих евреям, а также для изъятия личных ценностей. Был принят Закон «Об аренде помещений», по которому все евреи должны были проживать компактно в «еврейских домах» (т. е. были созданы гетто), вводился комендантский час для евреев, с 6 лет они были обязаны носить на одежде особый знак желтого цвета - «звезду Давида». Позднее верхушкой НСДАП был разработан план тотального вывоза евреев из Европы на остров Мадагаскар для создания их автономного поселения, однако на совещании в Ваннзе (20 января 1942 года) было принято решение «об окончательном разрешении еврейского вопроса», т. е. о начале планомерного уничтожения евреев в концлагерях.

Ни евангелические, ни католические Церкви не выступили открыто с осуждением «хрустальной ночи». Более того, значительная часть евангелических земельных церквей одобрила действия правительства. Но в Берлине и других местах Германии в 1939-1941 годах действовало т. н. Бюро Грубера (от Исповедующей церкви), занимавшееся оказанием помощи евреям. С 1935 года преследованиям стали подвергаться цыгане. Кроме того, в 1933 году вышел декрет «О защите здоровья нации», на основе которого было принято решение о «предупреждении появления потомства, больного наследственными болезнями». В рамках этой программы проводилась массовая насильственная стерилизация неизлечимо больных, а также лиц с психическими расстройствами (к 1937 - 168 тысяч человек). После начала второй мировой войны появилось постановление о принудительном умерщвлении людей с такими заболеваниями. Летом 1940 года для этих целей было создано Имперское общество лечебных и попечительских учреждений. За годы войны в них было уничтожено от 60 до 75 тысяч немцев.

Нацистская политика экономического регулирования привела к постепенному уменьшению безработицы и полному исчезновению ее к 1936 году. По Закону о регулировании труда (январь 1934 года) предприниматели и рабочие орг-ции сохраняли формальное равенство, в случае их конфликтов роль арбитра принимали на себя специальные государственные учреждения (Treuhand der Arbeit). Закон «О подготовке органического строения германской экономики» (27 февраля 1934 года) ставил союзы предпринимателей под контроль соответствующего министерства. Нацистское руководство увеличило объемы строительства социального жилья, преимущество в получении которого имели многодетные семьи. Постепенно осуществлялась программа «моторизации немецкого народа» - строительство 4 тысяч км скоростных дорог и массовое производство «народных автомобилей» (Volkswagen). Крестьяне, т. н. продовольственное сословие, получали госзаказ на производство сельскохозяйственной продукции, а государство гарантировало ее закупку по твердым ценам. Принятый 29 сентября 1933 года Закон о наследовании крестьянских хозяйств (Reichserbhofgesetzt) запретил их дробление и освободил от уплаты налогов. Крестьянство рассматривалось руководством Германии как источник «расово чистой крови для немецкого народа» и пополнения партийно-государственного аппарата. Лица интеллектуальных профессий оказались перед выбором: карьера под контролем НСДАП или «внутренняя эмиграция», связанная с потерей работы и социального статуса. Подавляющее большинство интеллигенции предпочло конфронтации сохранение «личной порядочности» и достижение компромисса с властью. Молодежь в основном быстро впитала идеологию национал-социализма. В рамках политики унификации Союз национал-социалистской молодежи - гитлерюгенд, который возглавлял Б. фон Ширах, насчитывал к концу 1932 года 100 тысяч членов, к концу 1934 года - 3,5 млн юношей. Девушки входили в «Союз немецких девушек». Дети от 10 до 14 лет объединялись в особые группы, находившиеся под покровительством гитлерюгенда. Фон Ширах успешно объединил туристические походы, факельные шествия, спортивные состязания, благотворительные кампании (например, Winterhilfe - зимняя помощь) с нацистской идеологией.

16 марта 1935 года была введена всеобщая воинская повинность, трактовавшаяся как «почетный долг», к исполнению которого допускались только чистокровные арийцы. До призыва в вермахт каждый юноша (и девушка) должен был полгода отработать на «трудовом фронте». По мнению немецких историков, к началу второй мировой войны массовую базу Вооруженных сил Германии составляло уже «нацистское поколение», прошедшее полный курс «перевоспитания». Одновременно с политической унификацией развернулся процесс огосударствления германского хозяйства - был создан Генеральный совет немецкого хозяйства (15 июля 1933 года), куда наряду с высшими чиновниками вошел ряд крупнейших предпринимателей. Летом 1936 года Гитлер посчитал первый этап унификации германской экономики законченным. Осенью 1936 года был разработан 4-летний план, успешное завершение которого подразумевало готовность Германии к тотальной войне.

28 марта 1933 года евангелическая и католическая Церкви заявили о поддержке нового правительства. В Риме с апреля 1933 года проходили переговоры между представителями Римского престола и немецким правительством. От Германии в переговорах участвовали Л. Каас, лидер партии «Центр», и вице-канцлер нового правительства Ф. фон Папен, основатель профашистской католической организации «Крест и Орел» (в начале второй мировой войны при его участии была создана еще одна пронацистская католическая организация - «Чрезвычайный союз католических священников»). Переговоры закончились подписанием 20 июля 1933 года конкордата, определившего положение католической Церкви. В обмен на отказ от политической активности католики получили право на свободу вероисповедания, на конфессиональное обучение и воспитание, на свободу религиозных союзов и т. д. Гитлер и его правительство восприняли конкордат как признание нацистского режима католической Церковью. В настоящее время Ватикан оспаривает такую трактовку, подчеркивая, что речь шла лишь о достижении спокойного, автономного существования Церкви. К концу 1935 года нацисты предприняли серию акций, направленных против Церкви: закрывались приходские школы и церковные учебные заведения, запрещались церковные мероприятия и миссионерская деятельность, ограничивалась деятельность монашеских орденов и конгрегаций на территории Германии. С 1935 года начались процессы против католических священников по обвинению в хищениях или прелюбодеяниях, а также в неповиновении властям. Всего за годы правления нацистов было проведено более 4500 судебных процессов против католиков, более 2 тысяч священников было арестовано, около 400 отправлено в концлагеря, более 100 приговорено к смерти. Одним из громких стал процесс 1937 года над священником-иезуитом Р. Майером.

14 марта 1937 года, после визита немецких епископов в Ватикан (январь 1937 года), появилась папская энциклика «Mit brennender Sorge», написанная по-немецки. В ней на власти Германии возлагалась ответственность за систематическое нарушение конкордата 1933 года. Папа Римский Пий ХI заявил также, что «если представители определенных кругов не хотят быть христианами, то им не следует пользоваться христианскими понятиями и терминологией, а тем более переиначивать их на свой лад». Документ выражал солидарность с преследуемыми христианами и осуждал режим, который «отбросил такие понятия, как грех, стыд и милосердие», что рано или поздно приведет его к нравственному крушению.

С 1937 года начались нападения на монастыри, с 1941 года стал происходить их захват. В 40-х годах постоянной стала конфронтация между властями и монашескими орденами, особенно с иезуитами, представители которых А. Рёш, А. Дельп, Л. Кёниг сделали все возможное для спасения монастырей. Они же принимали участие в деятельности антифашистского Крайзауского кружка, который вырабатывал концепции послевоенного социально-христианского миропорядка. Особый вклад в разработку этих программ внес Дельп. Рёш и возглавляемый им Комитет по делам ордена разработали проект пастырского послания от 15 ноября 1941 года, где не только не ставилась под сомнение справедливость войны и ее страшных жертв, но и содержались заверения, что католическая Церковь была и остается мощной силой в борьбе с большевизмом. Однако подчеркивалось, что епископы не могут согласиться с политикой, которая по отношению к Церкви напоминает все тот же большевизм. В проекте немецкие католические круги впервые открыто выразили протест против нарушения гражданских прав и свобод личности. Пастырское послание, однако, было отклонено высшими иерархами католической Церкви в Германии. На основе документа был создан лишь смягченный вариант, который в качестве меморандума был отослан в рейхсканцелярию. После того как ответа не поступило, многие священники прочли пастырское послание без разрешения (22 марта 1942 года). Было написано еще несколько посланий, в т. ч. и в сентябре 1943 года. Рёш с соратниками настаивали на прояснении позиции Папского престола, на немедленных акциях по спасению евреев, поддержке смешанных браков и т. д. Он был уверен, что после решения «еврейского вопроса» настанет очередь Церкви. Антинацистские проповеди в годы войны читали Берлинский епископ В. Прайсинг, архиепископ Фрайбургский Конрад Грёбер; епископ Мюнстерский Клеменс Август фон Гален (1878-1946 годы; беатифицирован католической Церковью 9 октября 2005 года) в одной из проповедей заявил, что «дело Гитлера - дело диавола, а он сам его слуга, его орудие. У нацистов Бог на устах, а черт в сердцах». Гитлер, говорил Гален, давно обманывал католическую Церковь и издевался над ней, а конкордат был ему нужен для того, чтобы втереться в доверие к народу и Церкви. В проповедях от 14, 21 июля, 3 августа Гален обрушился на притеснения в отношении Церкви и монастырей, выступал против эвтаназии и других нарушений прав человека.

В евангелической церкви в начале апреля 1933 года был образован специальный комитет во главе с председателем Союза немецких евангелических церквей Д. Каплером для выработки новой церковной конституции и создания единой Евангелической церкви. Это не противоречило планам гитлеровского руководства и движения «Немецких христиан» по созданию единой имперской Евангелической церкви. В результате была достигнута договоренность о создании службы рейхсепископа - «фюрера» церкви. В мае 1933 года на совместном заседании глав земельных церквей рейхсепископом Евангелической церкви был избран Фридрих фон Бодельшвинг, отвергавший безусловный диктат государства и выступавший за сохранение истинно христианского учения, с чем не были согласны ни правительство, ни «Немецкие христиане». Для контроля за деятельностью нового рейхсепископа была учреждена должность государственного комиссара по делам Евангелической церкви Старопрусского союза. Этот пост занял нацист А. Йегер, который последовательно блокировал все инициативы рейхсепископа. В результате Бодельшвинг был вынужден уйти в отставку. Об отставке «по состоянию здоровья» вскоре объявил и Каплер. Союз немецких евангелических церквей перестал существовать 27 сентября 1933 года. На новом Национальном синоде Немецкой евангелической церкви, делегатами которого были преимущественно представители движения «Немецких христиан», был избран новый рейхсепископ - Л. Мюллер, уполномоченный Гитлера по делам Евангелической церкви, и провозглашена новая Единая имперская церковь (рейхскирхе). Однако до конца войны Немецкая евангелическая церковь так и не вышла из состояния организационной и идейной раздробленности. Разногласия начались уже на проходившем 5 сентября 1933 года. Прусском генеральном синоде, позднее названном «коричневым», т. к. почти все его участники были одеты в униформу СА. Большинство делегатов проголосовали за применение т. н. закона о служащих (в т. ч. в церкви), принятого в апреле 1933 года и предусматривавшего увольнение со службы (в данном случае увольнение пасторов) за неарийское происхождение. Противники этого решения образовали в сентябре 1933 года. Чрезвычайную пасторскую лигу, центральной фигурой которой стал М. Нимёллер , пастор из аристократического района Берлина - Далема.

13 ноября 1933 года руководитель движения «Немецких христиан» Б. Берлина Р. Краузе на митинге во Дворце спорта выступил за исключение из церкви «семитских элементов» и за утверждение в церкви принципов «крови и расы». Это вызвало отрицательную реакцию как в Германии, так и за рубежом, причем настолько сильную, что Мюллер вынужден был сместить Краузе. Лидером движения «Немецких христиан» стал более умеренный Х. Киндер. Он, так же как и Мюллер, был склонен вести переговоры с оппозицией и сконцентрировался преимущественно на создании единой Евангелической церкви. 1933 год стал пиком популярности «Немецких христиан», впоследствии, хотя движение продолжало существовать, они не смогли целиком подчинить себе Евангелическую церковь. Постепенно из движения вышли и наиболее умеренные, и наиболее радикальные элементы, прежде всего группа тюрингцев под руководством Лёффлера и Лойтхойзера. Они с 1936 года стали называться Союзом за немецкое христианство (Bund für Deutsches Christentum), а позднее - Национальной церковью (Nationalkirchliche Bewegung «Deutsche Christen» - Национально-церковное движение «Немецких христиан»). Тюрингцы хотели провозгласить Христа «национальным Богом» и утверждали, что НСДАП есть «новое тело Христово».

Вышедший из движения Краузе основал собственную церковь - Немецкую народную церковь (Deutsche Volkskirche), в 1935 году переименованную в Немецкий религиозный фронт (Deutsche Glaubensfront). Краузе, подобно Розенбергу, утверждал, что религия немецких христиан должна быть расовой, «нордической». В том же году он присоединился к созданному в июле 1933 года на основе объединения всех т. н. немецковерующих Немецкому религиозному движению (Deutsche Glaubensbewegung). Руководил организацией (с января 1934 года) ученый-индолог из Тюбингенского университета Я.В. Хауэр. Немецкое религиозное движение выступало против христианства, за «народную, нордическую религию» и издавало журнал «Немецкая вера» (Deutscher Glaube).

К концу 1933 года вокруг Чрезвычайной пасторской лиги сложился широкий Исповеднический фронт (Bekenntnisfront) - движение сторонников «истинного» христианства. Он действовал практически на всей территории Германии, в качестве руководящих органов выступали Братские советы. 29-31 мая 1934 года представители земельных Братских советов собрались в Бармене на первый общенациональный синод, где была учреждена Исповедующая церковь (Bekennende Kirche) с центральным Братским советом (правда, пока временным). Окончательное конституирование Исповедующей церкви произошло осенью 1934 года, когда было избрано 1-е Временное руководство. Во главе Исповедующей церкви стали Нимёллер, К. Барт, Д. Бонхёффер и др. В мае 1934 года на Барменском синоде была принята Барменская декларация, написанная Бартом и Х. Асмуссеном, в которой развенчивалось учение «Немецких христиан». В декларации говорилось, что Иисус Христос является единственным главой Церкви, а Священное Писание - единственным источником ее учения. Поэтому Церковь не может выполнять никаких другихфункций, кроме данных ей Христом, и проповедовать учение, отличное от евангельского. Принципы «фюрерства» и «крови и расы» неприемлемы для христиан. На 2-м синоде Исповедующей церкви в Далеме (19-20 октября 1934 года) был заявлен протест против попыток насильственной унификации Немецкой евангелической церкви (в частности, против включения в состав Имперской церкви земельных церквей Баварии и Вюртемберга). Выступившие с протестом епископы Д. Вурм и Х. Майзер были заключены под домашний арест. Синод призвал всех своих сторонников прекратить сотрудничество с Мюллером и «Немецкими христианами» и выступил в защиту независимости Церкви от государства во внутренних делах. В заявлении Далемского синода говорилось: «Мы призываем христианские общины, их священников и старейшин не принимать никаких указаний от теперешнего церковного руководства рейха и его инстанций и отказываться от сотрудничества с теми, кто хочет повиноваться этому режиму и дальше». Далемский синод избрал расширенный состав Братского совета во главе с К. Кохом. 22 ноября 1934 года на специальном заседании было принято решение о создании 1-го временного руководства Исповедующей церкви во главе с епископом Ганновера А. Мараренсом. Новому руководству подчинялись Братские советы земель и т. н. интактные (intakten) лютеранские церкви Ганновера, Баварии, Вюртемберга (интактные, т. е. целые, незахваченные, в отличие от разрушенных (zerstorten) «немецкими христианами» церквей). 21 февраля 1935 года вышло пастырское послание временного руководства Исповедующей церкви против терпимого отношения со стороны государства к распространению нового язычества. В дальнейшем не все сторонники Исповедующей церкви смогли остаться на последовательно антифашистских позициях. Представители высшего епископата, Мараренс, Майзер, Вурм, часто шли на компромисс в обмен на сохранение статуса церкви. Самой твердой и последовательной позиции в борьбе с нацизмом придерживались члены Чрезвычайной пасторской лиги во главе с Нимёллером (т. н. далемцы), составлявшие радикальное крыло Исповедующей церкви.

С 1935 года начинается новый этап противостояния Исповедующей церкви и НСДАП, продолжавшей политику деконфессионализации и унификации. 10 апреля 1935 года появилось послание временного руководства, в котором оно требовало защиты чести и достоинства христиан Германии, на протяжении ряда лет подвергавшихся унижению и презрению только за то, что они «оставались верными Евангелию, оставались христианами». 16 июля 1935 года было образовано Имперское министерство по делам церкви во главе с Г. Керлем, наделенное всей полнотой власти над церквами. 8 октября 1935 года был создан Имперский комитет по делам Евангелической церкви во главе с суперинтендантом В. Цёльнером, а также соответствующие местные, земельные церковные комитеты, просуществовавшие до 1937 года, когда Цёльнер подал в отставку.

Внутри Исповедующей церкви нарастали противоречия, в результате на 4-м синоде в Бад-Энхаузене (17-19 февраля 1936 года) произошел раскол, связанный с обсуждением вопроса о возможности сотрудничества с ведомствами Керля и Цёльнера. Противники компромиссов образовали 12 марта 1936 года 2-е временное руководство во главе с Ф. Мюллером, в состав которого вошли Нимёллер, Асмуссен, Ф. Миддендорф, М. Альберц и др. Лютеранские епископы, вышедшие из состава руководства Исповедующей церкви, основали 18 марта 1936 года в Лейпциге Совет Евангелическо-Лютеранских Церквей Германии, опиравшийся на церкви Ганновера, Вюртемберга и Баварии.

В конце мая 1936 года новым временным руководством был подготовлен и направлен Гитлеру и руководству рейха меморандум о том, что в последнее время многие представители власти открыто нападают на христианскую веру. Исповедующая церковь прямо задавала фюреру вопрос, «является ли попытка дехристианизировать немецкий народ официальным курсом правительства, или этим грешат лишь отдельные должностные лица?» Исповедующая церковь выступила против употребляемого нацистами понятия «позитивное христианство»: фактически произошла подмена понятий, истинное христианство стали называть «негативным», а «немецкое христианство» и «мистику крови» - «позитивным». В документе критиковались вмешательство в дела церкви и ограничение ее свободы, насаждение ложных учений, деконфессионализация школ, антисемитизм и изъятие из программ обучения ВЗ и т. д. В меморандуме подчеркивалось, что евангелический христианин не разделяет мировоззрение, которое прославляет арийца как человека высшей расы, поскольку Слово Господне указывает на греховность всех людей на земле. В этом же документе Исповедующая церковь впервые указала на факт наличия концлагерей и государственной тайной полиции (гестапо). Ответа на меморандум не последовало. На его основе было подготовлено Кафедральное послание, которое решено было зачитать 23 августа 1936 года. Лютеранский совет пошел на компромисс, разрешив земельным церквам разработать собственные варианты посланий в приемлемые для них сроки.

Сокращение территории Германии после первой мировой войны обострило проблему «иностранных немцев». Используя ситуацию, Гитлер провозгласил немцев «изгоями Версаля», считая Австрию и Чехию частями первого рейха, возвращение которых в Третий рейх было, по его мнению, лишь вопросом времени. Территориальные претензии выдвигались также Польше, Литве, Бельгии и Франции. 14 октября 1933 года Германия вышла из Лиги Наций. В январе 1934 года был заключен германо-польский акт о ненападении, который превращал территорию Польши в плацдарм возможной агрессии против СССР. В январе 1935 года на плебисците в земле Саар, находившемся под контролем Лиги Наций, более 90% проголосовавших высказались за возвращение в Германию. Рейх оказывал тайную поддержку нацистскому движению в Австрии и немецким националистам в Судетской области Чехословакии, где проживало около 3 млн немцев. В июле 1934 года в Австрии местными нацистами был убит канцлер Э. Дольфус и предпринята попытка государственного переворота. 7 марта 1936 года, введя войска в Рейнскую демилитаризованную зону, Германия пошла на разрыв Локарнских соглашений. Помощь Италии и Германии войскам генерала Ф. Франко в гражданской войне в Испании ускорила формирование оси Берлин-Рим, скрепленной тайным соглашением от 25 октября 1936 года. Через месяц был подписан Антикоминтерновский пакт с Японией, Италия присоединилась к нему в ноябре 1938 года.

В марте 1938 года произошли 2 события: оккупация и присоединение Австрии (Anschluss), которые геббельсовская пропаганда назвала «маршем цветов». Большинство австрийцев действительно благожелательно встретили присоединение к империи. Затем в стране начались террор против социалистов (например, в Вене гестапо арестовало около 70 тысяч человек) и конфискация еврейской собственности. Австрия вошла в состав Германии в качестве провинции Остмарк. В Чехословакии в ответ на ультиматум партии судетских немцев правительство провело 20 мая 1938 года мобилизацию, а западные державы подтвердили готовность обеспечить ее территориальную целостность, Гитлер временно отступил. 29-30 сентября в Мюнхене руководителями Германии, Франции, Италии и Великобритании было подписано соглашение, фактически означавшее раздел Чехословакии. Через день немецкие войска пересекли чешско-германскую границу. В марте 1939 года вермахт оккупировал Чехию, на территории которой был образован протекторат Богемии и Моравии. Словацкое государство получило формальную независимость. 22 мая 1939 года Гитлер подписал «Стальной пакт» с Б. Муссолини, уже захватившим Албанию. Следующей целью Германии становилась Польша - государство, воссозданное после первой мировой войны, где также жили этнические немцы. Гитлер потребовал предоставления экстерриториального коридора в Восточную Пруссию и возвращения Данцига, находящегося под контролем Лиги Наций . План «Вайс», содержавший детали военной операции против Польши, был подписан Гитлером 11 апреля 1939 года. После того как западные державы отказались от заключения антигитлеровского пакта с участием СССР, Сталин, поняв, что без Гитлера он окажется в изоляции, 23 августа 1939 года подписал советско-германский пакт о взаимном ненападении. Согласно секретному приложению, Гитлер отказывался от претензий на территории к востоку от Карпатских гор, рек Буга и Немана.

1 сентября 1939 года соединения вермахта перешли границу Польши. Предлогом послужила провокация - нападение на радиостанцию в немецком пограничном городе Глайвиц (современный Гливице, Польша), совершенное переодетыми в польскую форму немцами. Правительства Великобритании и Франции ультимативно потребовали от Германии вывести войска с территории Польши. 3 сентября срок ультиматумов истек, а 6 октября Польша была полностью захвачена. Западная часть страны вошла в состав Третьего рейха и стала активно заселяться немцами. На остальной ее части, куда отправлялось славянское и еврейское население, было создано генерал-губернаторство, введена трудовая повинность и развязан массовый террор. В 1940 году на территории генерал-губернаторства появились первые концлагеря, предназначенные уже не для «перевоспитания», а для уничтожения местного населения.

9 апреля 1940 года под предлогом защиты морских коммуникаций были оккупированы Дания и Норвегия. 10 мая соединения вермахта перешли границы Франции, Бельгии, Люксембурга и Нидерландов и 10 дней спустя вышли к Ла-Маншу. 28 мая капитулировала бельгийская армия. 14 июня немецкие войска вошли в Париж, объявленный открытым городом. 22 июня Франция подписала акт о капитуляции (т. н. Компьенское перемирие). Подготовленный к осени 1940 года план высадки германских войск в Великобритании (операция «Морской лев») так и не был реализован.

Война с СССР должна была обеспечить завоевание ресурсов и жизненного пространства для «германской нации». Министерство пропаганды Геббельса представляло эту войну как новый крестовый поход против «варваров», 2-ю волну колонизации вост. земель (Drang nach Osten), а также как борьбу с «еврейско-большевистским мировым заговором». План военной операции «Барбаросса» был подписан Гитлером 18 декабря 1940 года. Начало африканской кампании (11 февраля 1941 года) и захват Югославии (апрель-май 1941 года) на некоторое время отвлекли Гитлера от нападения на СССР. 13 мая 1941 года специальным декретом была провозглашена амнистия участникам предстоявшей войны против СССР за любые военные преступления (Kriegsgerichtsbarkeitserlass).

22 июня немецкиевойска перешли границу Советского Союза. 4 июля Гитлер посчитал войну с СССР фактически завершенной и наметил следующей целью захват Гибралтара, Суэцкого канала и всего Ближнего Востока. Высадка на Британские острова не предусматривалась, ставка была сделана на их блокаду и методичное уничтожение Англии немецкой авиацией. Контрнаступление Красной Армии под Москвой, начавшееся 5 декабря 1941 года, перечеркнуло надежды на «блицкриг» в «русской кампании» и имело серьезный психологический эффект - впервые вермахту пришлось отступать. В Сталинградской битве (19 ноября 1942 - 2 февраля 1943 годов) погибло более 300 тысяч солдат вермахта. В Германии масштабы катастрофы, постигшей армию генерала Ф.В. Паулюса, старательно замалчивались. После того как вермахт потерял стратегическую инициативу, конечной целью его боевых действий стало продление жизни нацистского режима. Кроме того, если в Западной и Северной Европе немецкая оккупация подразумевала некое соглашение военных властей и местного населения, то на Балканах, в Польше и России не было места компромиссу или пассивному принятию «нового порядка». Движение Сопротивления и партизанская война стали естественным ответом народов на угрозу их существованию, а не «нарушением международных норм ведения войны», как пытаются это представить некоторые современные историки. Именно на Востоке широко использовалась практика карательных отрядов (Einsatzkommandos), состоявших из эсэсовцев и полицаев, которая включала планомерное уничтожение «диверсантов», «комиссаров» (под это понятие подходил любой партийный или советский работник вплоть до библиотекаря), интеллигенции, лиц еврейской национальности, цыган и т. д.

С весны 1942 года начались регулярные бомбардировки англо-американской авиацией немецких городов. Под бомбами и руинами зданий погибло около 500 тысяч немцев, ежемесячно разрушалось около 25 тысяч жилых домов. Смертная казнь за различные проявления неповиновения (например, «распространение враждебных слухов») усиливала атмосферу террора в тылу. Была введена должность офицера по национал-социалистскому воспитанию, но эта мера не могла остановить падение боевого духа солдат. Затягивание военных действий на всех фронтах и дефицит людских ресурсов заставили нацистское руководство изменить подход к «неарийским нациям». К лету 1944 года на предприятиях Третьего рейха трудилось около 8 млн иностранцев из военнопленных и вывезенного гражданского населения, в т. ч. 3 млн советских граждан.

Движение Сопротивления действовало и в Германии, например мюнхенская подпольная группа «Белая роза», распространявшая среди студентов антифашистские листовки, «Красная капелла» в Берлине, связанная с советской разведкой. Современные немецкие историки причисляют также к актам сопротивления неподчинение приказам властей, помощь жертвам нацизма и военнопленным, открытое осуждение внутренней и внешней политики режима (например, в церковной проповеди). 20 июля 1944 года после ряда неудачных попыток полковнику К. фон Штауфенбергу удалось взорвать бомбу в ставке Гитлера. Гитлер не пострадал, заговор был раскрыт в течение нескольких часов. Около 7 тысяч человек было арестовано, среди них - 700 генералов и высших офицеров, более 200 - казнено. Члены семей заговорщиков были отправлены в специальные лагеря (Sippenhaft), дети - на воспитание в школы СС.

25 сентября 1944 года Гитлер отдал приказ о формировании народного ополчения, «фольксштурма», куда полупринудительно записывали всех мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. После того как союзнические войска форсировали реки Одер на востоке и реки Рейн на западе Германии, местным отделениям НСДАП был отдан приказ о создании сети партизанских отрядов «Оборотень» («Вервольф»). 19 марта 1945 года появился приказ Гитлера о «тактике выжженной земли», предписывавший воинским частям и гражданской администрации при отступлении уничтожать все, что возможно. 30 апреля Гитлер покончил жизнь самоубийством, назначив своим преемником адмирала К. Дёница.

2 мая битва за Берлин, стоившая жизни 300 тысяч советских солдат и офицеров, была закончена. В тот же день вступила в силу капитуляция германских войск в Италии. Державы антигитлеровской коалиции отказывались иметь дело с политическими наследниками нацизма, поэтому в подписании акта о капитуляции германской армии (7 мая в Реймсе, а 8 мая в Берлине) участвовали только военные. 23 мая был арестован адмирал Дёниц, правительство которого занималось переправкой частей вермахта на запад, чтобы те смогли избежать советского плена. 5 июня союзники официально объявили о переходе всей власти на территории Германии в руки военных администраций стран - участниц антигитлеровской коалиции (СССР, Великобритания, США и Франция).

Оккупационные зоны.

Великобритания, США и Советский Союз еще в ходе войны начали разрабатывать планы послевоенного устройства Германии. Состоялось несколько встреч в верхах, главной из которых стала Ялтинская конференция (4-11 февраля 1945 года). В ней участвовали президент США Ф.Д. Рузвельт, премьер-министр Великобритании У. Черчилль и председатель Совнаркома СССР И.В. Сталин. Было принято решение, что каждая страна - член Большой тройки, а также Франция получат в управление отдельную оккупационную зону в Германии; Берлин также предполагалось разделить на 4 сектора. Союзные державы заявили о готовности осуществить меры, получившие впоследствии название «пяти Д»: денацификацию, демилитаризацию, демократизацию, децентрализацию и демонтирование определенных отраслей промышленности. Было одобрено присоединение ряда территорий Восточной Германии к Польше и СССР, а также выплата Германией репараций странам, пострадавшим от нацистской агрессии.

Потсдамская конференция (17 июля - 2 августа 1945 года) утвердила Декларацию о поражении Германии и коммюнике о принципах политики в отношении Германии. Подтверждались принцип сохранения экономического единства Германии и право немецкого народа на создание единого демократического государства. Для координации действий был организован Совет министров иностранных дел пяти держав (СМИД) (СССР, США, Франция, Великобритания, Китай). Была установлена новая граница Германии: Восточная Пруссия отошла СССР, территория до Одера и Нейсе - Польше, Судетская область возвращена Чехословакии; восстановлен суверенитет Австрии. Немцы, проживавшие в Польше, Чехословакии и Венгрии, подлежали депортации в Германию. По предложению американской делегации репарации должны были взиматься каждым правительством в своей зоне, а также из германских активов, находящихся за границей (в Болгарии, Венгрии, Румынии, Финляндии и Австрии). СССР отказался от изъятого в Германии золота, но получил право на 10% промышленного оборудования из западных зон оккупации. Германский флот был поделен между СССР, Великобританией и США. Однако окончательная сумма репараций не была определена. В июне 1945 года был создан Союзный контрольный совет (СКС), составленный из главнокомандующих войсками СССР, США, Великобритании и Франции. В первые месяцы работы СКС принял следующие постановления: «О ликвидации вермахта», «О роспуске немецких полувоенных организаций», «О запрещении военного строительства в Германии». СКС получил всю полноту власти на территории Германии. Решения совета принимались на основе консенсуса; каждая из сторон имела право вето.

После войны Германия оказалась в крайне тяжелом положении. Потери вермахта составили около 13,5 млн, всего во время войны страна потеряла 1/10 населения. Многие города, а также системы энергоснабжения и транспорта были разрушены; экономика испытывала нехватку рабочих рук; появился черный рынок, особенно процветавший в американской зоне. Немецкое общество было деморализовано и в основном аполитично. Особенно сложной задачей стало формирование органов местного самоуправления. Большинство прежних чиновников и политиков были тесно связаны с нацизмом, а отсутствие массового движения Сопротивления, которое стало «кузницей кадров» для нового госаппарата во Франции и в Италии, создавало трудности для организации самоуправления в Германии. Местные немецкие комиссии по денацификации вместе с трибуналами союзников определяли степень виновности подозреваемых. Было введено 5 категорий дел: главные виновники, обремененные виной, менее обремененные, попутчики и незатронутые. Уголовное наказание предполагалось преимущественно для 1-й категории, поэтому 95% обвиняемых были оправданы или лишь частично поражены в правах. 24 ноября 1945 года начался Нюрнбергский процесс. Перед судом предстали военные преступники, в т. ч. Г. Геринг, А. Розенберг, В. Кейтель, Г. Крупп и др. Всем им было предъявлено обвинение в развязывании войны и совершении преступлений перед человечеством. 1 октября 1946 года Международный военный трибунал приговорил 12 обвиняемых (М. Борман - заочно) к смертной казни, троих к пожизненному тюремному заключению и двоих к тюремному заключению от 10 до 20 лет. Судебные процессы над нацистскими преступниками продолжались до 1950 года.

В июле-августе 1945 года Советская военная администрация в Германии (СВАГ) сформировала т. н. немецкие центральные управления, занимавшиеся широким спектром управленческих и экономических вопросов: 5 управлений возглавлялись коммунистами, 3 - социал-демократами, 2 - членами партий среднего класса и 1 - беспартийным техническим специалистом. С конца 1945 года в советской зоне были предприняты активные шаги по проведению экономической реформы. Прошла конфискация промышленных предприятий у лиц, признанных военными и нацистскими преступниками. СВАГ провела референдум о судьбе конфискованных предприятий, в результате чего они были объявлены народной собственностью. В государственный сектор перешло 60% восточногерм. промышленности, которая стала функционировать на плановой основе. Из восточной зоны вывозилось преимущественно промышленное оборудование (демонтаж произошел на 3474 объектах), из западной - сырье и оборудование научных центров. На востоке демонтаж был прекращен в январе 1947 года, а на базе крупных предприятий были созданы акционерные общества, продукция которых поставлялась в СССР в счет репараций. В 1945-1946 годах была проведена аграрная реформа: 3,2 млн га земли (32% сельскохозяйственных площадей) было передано 560 тысяч безземельных и малоземельных крестьян. В 1949 году все участки, переданные крестьянам в ходе реформы, были объявлены народной собственностью и стали основой для создания т. н. народных имений.

Летом 1945 года СВАГ первой из союзников разрешила деятельность 4 партий - Коммунистической (КПГ) , Социал-демократической (СДПГ), Христианско-демократической (ХДС) и Либерально-демократической (ЛДПГ). В 1948 году при поддержке СВАГ были созданы также Национально-демократическая партия (НДП) и Демократическая крестьянская партия (ДКП). Леворадикальное крыло КПГ было представлено В. Ульбрихтом, отстаивавшим необходимость построения в Германии социализма; лидер партии В. Пик заявил в 1946 году об ориентации на создание парламентской республики. СДПГ также была расколота. Леворадикальное крыло во главе с О. Гротеволем (Берлинский ЦК) настаивало на объединении с коммунистами, а руководитель ганноверского бюро К. Шумахер, которого поддерживала британская администрация, выступал против. В апреле на объединительном съезде КПГ и СДПГ была создана новая Социалистическая единая партия Германии (СЕПГ), главными задачами которой были провозглашены решение насущных экономических проблем, а в будущем социалистическое строительство в Германии. Сопредседателями партии стали Пик и Гротеволь. В мае 1946 года, на съезде в Ганновере, правые социал-демократы создали новую СДПГ и перенесли ее деятельность на западные земли. Западные оккупационные власти запретили создание на своей территории объединенных коммунистических и социал-демократических организаций под эгидой СЕПГ. В апреле 1948 года конференция западногерманских коммунистов избрала собственное руководство в лице М. Реймана; 3 января 1949 года произошло окончательное отделение КПГ от СЕПГ.

После войны началась консолидация христианско-демократического движения на основе идеологии «третьего пути развития». Партия Христианско-демократический союз (ХДС) отказалась от клерикализма и стала рассматривать христианство как нравственно-этическую основу политики. Выступая за консервативные ценности - порядок, стабильность, государство, семью, нацию,-христианские демократы заполнили духовный вакуум, который образовался в стране после войны. Общегерманская организация ХДС сформировалась в Берлине в июне 1945 года под руководством А. Гермеса, которого сменил (под давлением СВАГ) Я. Кайзер. В октябре 1947 года он заявил, что партия должна стать «волнорезом против догматического марксизма и его тоталитарных тенденций». Преследования СВАГ вынудили Кайзера и ряд его сторонников переехать в Западную Германию; оставшихся на востоке христианских демократов возглавил О. Нушке. На западе в это время уже существовала местная христианско-демократическая организация - Христианско-демократический союз западных земель, созданный 2 сентября 1945 года в Кёльне католиком-антифашистом К. Аденауэром. С точки зрения Аденауэра, ХДС должен был стать объединенным союзом всех христиан и сословий, т. е. выражать интересы всех социальных групп и христианских конфессий. В то же время Аденауэр занимал жесткую антикоммунистическую позицию. В 1946 году в Баварии возникла католическая партия Христианский социальный союз (ХСС) во главе с Ф.Й. Штраусом (позднее ставшая межконфессиональной). В декабре 1948 года на западных землях была образована Свободная демократическая партия (СвДП) во главе с Т. Хёйсом, которая заняла промежуточную позицию между СДПГ и ХДС.

Уже на ранних этапах послевоенного существования Германии стали заметны различия в политической жизни страны, связанные не только с вмешательством тех или иных оккупационных властей, но и с разницей региональных менталитетов. Север и восток Германии находились под влиянием коммунистов; здесь преобладала лютеранская политическая культура, ориентированная на общественную жизнь, на сильную роль государства, т. н. прусский психологический комплекс - склонность к централизованным формам политической и социальной деятельности, уважение к военной и государственной службе и т. д. Запад и юг Германии исторически являлись зонами сепаратистских движений и значительного влияния католицизма. Массовое перемещение беженцев после войны также внесло коррективы в поляризацию немецкого общества. Многие восточные немцы стремились уйти подальше на запад, в то время как возвращавшиеся из лагерей коммунисты и левые социалисты хотели попасть на восток.

В марте-апреле 1947 года на Московской сессии СМИД советская делегация выдвинула требования по организации поставок текущей продукции в счет репараций, но союзники были против. Следующая, Лондонская сессия СМИД, состоявшаяся в ноябре-декабре того же года, завершилась также безрезультатно. Ситуация в стране еще более осложнилась с принятием США «доктрины Трумэна» (1947), положившей начало холодной войне. США стали рассматривать Европу в контексте блоковой стратегии, начало которой положила разработка программы «восстановления и развития Европы» (план Маршалла, утвержден конгрессом в апреле 1948 года). В январе 1948 года на совещании министров т. н. Бизонии (объединенной англо-американской зоны) было принято решение о подготовке экономической реформы в этих зонах: о создании Верховного суда, Центрального банка и т. д. После того как под управлением Франции в залог репарационных выплат была передана Саарская область, она согласилась на присоединение своей зоны к англо-американской. В феврале 1948 года была образована Тризония. Саар оставался под контролем Франции до возвращения в состав ФРГ в 1957 году.

В июне 1948 году состоялась Лондонская конференция по германскому вопросу (без участия СССР). Конференция приняла решение о созыве Учредительного собрания для выработки конституции нового германского государства; в это же время американская администрация приняла решение о распространении плана Маршалла на Тризонию. 20 июня 1948 ода денежная реформа началась в западных зонах, а 24 июня - в советской зоне. Войска блокировали Западный Берлин, чтобы не допустить проникновения обесцененной денежной массы в Восточный Берлин. США организовали воздушный мост для снабжения Западного Берлина. После переговоров 30 августа 1948 года была достигнута 4-сторонняя договоренность об изъятии западной марки из Берлина. В разгар берлинского кризиса в Рюдесхайме 15-22 июля 1948 года состоялось совещание министров - президентов западных земель. Из представителей ландтагов был сформирован Парламентский совет, получивший полномочия по разработке временной конституции. В апреле 1949 года Парламентскому совету был передан разработанный 3 державами «Оккупационный статут», закреплявший контроль США, Великобритании и Франции над внешней политикой Западной Германии, ее внешней торговлей и зарубежными активами, системой безопасности, а также конституционный контроль. 8 мая 1949 года Парламентский совет принял Основной закон (Конституцию) Федеративной Республики Германия, одобренный военными губернаторами 12 мая (в тот же день вступило в силу соглашение о прекращении «блокады» Берлина и западной «контрблокады»); 23 мая 1949 года Основной закон был обнародован.

После окончания войны по всей стране началось возрождение церковной жизни. В августе 1945 года по инициативе Вюртембергского епископа Вурма была созвана церковная конференция в Трейзе (ныне Швальмштадт, Гессен). На ней было объявлено о создании Евангелической Церкви Германии (ЕЦГ). На конференцию были приглашены представители земельных церквей и Братские советы. В новом церковном союзе на федеративной основе объединились 23 лютеранские, реформатские и объединенные (unierten) земельные церкви с центром в Ганновере. 19 октября 1945 года вышло Заявление Совета ЕЦГ к представителям Экуменического совета церквей (т. н. Штутгартское покаяние - Stuttgarter Schulderklärung), в котором говорилось об ответственности немецких протестантов за злодеяния фашистов, они признавали, что «не были достаточно мужественными, не молились достаточно усердно, недостаточно верили и любили». Штутгартское покаяние вызвало разноречивые отклики: одни считали его туманным и ничего не говорящим о конкретной вине церкви, другие были возмущены неоправданным признанием «коллективной вины немцев». В апреле 1948 года Братский совет ЕЦГ издал Слово по еврейскому вопросу (Darmstädter Wort), где говорилось о вине по отношению к еврейскому народу. Католики лишь в ходе визита папы Иоанна Павла II в ФРГ в 1987 году (по случаю беатификации монахини-кармелитки еврейского происхождения Терезы Бенедикты Кресты (Э. Штайн (1891-1942 годы); канонизирована 11 октября 1998 года), погибшей в Освенциме) признали и свою долю вины. 13 июля 1948 года в Айзенахе были избраны руководящие органы ЕЦГ - Синод, Совет и Церковная конференция. В состав Совета вошли Вурм, Отто Дибелиус, Х. Лилье, Майзер, Нимёллер, Асмуссен, Хайнеман и другие пасторы, известные по работе в Исповедующей церкви. Председателем Совета был избран Вурм (1945-1948 годы). У католиков возобновила работу Фульдская конференция епископов. После создания Парламентского совета обе Церкви приняли активное участие в разработке конституции. Католики в Пастырском послании 1948 года настаивали на том, что новое государство должно быть основано на христианских заповедях, соблюдать права личности, защищать права детей и т. д. Совет Евангелической церкви в предложениях, сформулированных Нимёллером, также настаивал на христианских основах нового государства, выступал за соблюдение прав человека и право церкви свободно осуществлять пастырскую деятельность. Вурм в обращении к Парламентскому совету настаивал на участии церквей в разработке основных положений конституции и поставил вопрос о праве человека на жизнь и сохранение достоинства при проведении научных, в т. ч. и медицинских, экспериментов, а также выступил за запрет абортов и стерилизации. Конституция ФРГ провозгласила отделение Церкви от государства и свободу религиозных объединений и союзов. Религиозное обучение в школах оставалось под контролем государства, но его содержание определялось Церковью. Государство принимало на себя обязательства по организации свободного доступа священнослужителей в армию, общественные больницы и пенитенциарные учреждения. Церкви отдельных земель Германии должны были заключать договоры с правительствами этих земель. Практику таких договоров, по типу конкордатов, открыл Локкумский договор 1955 года между Нижней Саксонией и ее Церковью.

Федеративная Республика Германия (ФРГ).

Объединила 9 земель (Зап. Берлин сохранил автономию, но был представлен в парламенте; Саар стал 10-й землей в 1957 году) с населением 44 млн человек. Каждая из земель получила право на свою конституцию, представительные и административные органы и законодательство. Высшим государственным органом стал парламент, определявшийся Конституцией ФРГ как однопалатный, но фактически представлявший систему из 2 органов: бундестага (федеральный съезд), избираемого гражданами ФРГ, и бундесрата (федеральный совет), назначаемого земельными правительствами (оба на 4 года). Бундесрат, формально не являющийся частью парламента, фактически стал выполнять функции верхней палаты. Президент республики избирался особым органом (Федеральным собранием), состоящим из членов бундестага и равного количества избираемых ландтагами депутатов. Канцлера избирал бундестаг. Т. к. по Конституции ФРГ Федеральному канцлеру принадлежит вся полнота исполнительной власти, то государственная модель ФРГ получила название «канцлерская республика». Первые выборы в бундестаг состоялись 14 aвгуста 1949 года, на них определились ведущие политические течения. ХДС получил 25,2% голосов (115 мандатов), составив парламентское большинство вместе с ХСС (5,8% голосов, 24 мандата). Оппозиционную СДПГ поддержали 29,2% избирателей (131 мандат). СвДП (11,2% голосов, 52 мандата) стала «третьей силой», хотя и вошла в правительственную коалицию. 12 сентября 1949 года президентом страны был избран лидер СвДП Т. Хейс. Пост Федерального канцлера занял К. Аденауэр, котоый сосредоточил усилия на внешнеполитических делах, хотя популярностью у избирателей он обязан в первую очередь «немецкому экономическому чуду». В 1957 году, при министре экономики Л. Эрхарде, ФРГ заняла место в ряду ведущих промышленных держав мира. К началу 60-х годов Западная Германия вынуждена была пойти на массовое привлечение иностранных рабочих (гастарбайтеров) из Южной Европы, Турции и Северной Африки. В области внешней политики Аденауэр стремился к восстановлению полного суверенитета Западной Германии и интеграции страны в европейское сообщество. Важным шагом в этом направлении было вступление страны в 1952 году в Европейское объединение угля и стали (ЕОУС). В 1963 году был заключен франко-германский договор о сотрудничестве, ставший результатом переговоров Аденауэра с Президентом Франции Ш. де Голлем. В 1951 году западные союзники согласились изменить оккупационный статус ФРГ, а 26 мая 1952 года представители США, Великобритании и Франции вместе с канцлером подписали Боннское соглашение, по которому прекращалась оккупация и восстанавливался суверенитет страны. Практически все государства, не входившие в советский блок, признали Западную Германию как независимое государство. Несмотря на то что многие в ФРГ выступали против ремилитаризации страны, правительство Аденауэра одобрило американские планы по превращению ФРГ в своего военного партнера. После начала в 1950 году корейской войны американские военачальники убедили немецкое правительство, что только в союзе с западногерманской армией Европу можно будет защитить от возможной советской агрессии. Пытаясь предотвратить военную интеграцию ФРГ со странами Запада, Сталин в 1952 году предложил подписать мирный договор с объединенной нейтральной Германией, и советское правительство неоднократно повторяло это предложение до вступления ФРГ в Организацию Североатлантического союза (НАТО) (1955). Аденауэр, отвергавший нейтралитет, не отреагировал на это предложение и таким образом не поддержал реальную возможность создания единого немецкого государства. Когда стало ясно, что США не намерены выводить войска из ФРГ, СССР стал активнее проводить курс на укрепление и расширение своего влияния в Восточной Германии. В 1954 году французский парламент отверг план создания объединенной европейской армии (Европейского оборонительного сообщества), после чего ФРГ создала собственные вооруженные силы - бундесвер, а затем стала 15-м членом НАТО. Правительство Аденауэра постоянно предпринимало попытки изолировать ГДР в международных делах и отказывалось признать Восточную Германию как независимое государство, именуя его «так называемая ГДР» и «советская зона». В соответствии с «доктриной Хальштейна» (по имени В. Хальштейна, советника Аденауэра по внешней политике) Западная Германия шла на разрыв дипломатических отношений с любой страной, признавшей ГДР. Рост престижа ФРГ на Западе и благосостояния внутри страны, а также страх перед коммунистической угрозой способствовали победам ХДС на выборах. Блок ХДС-ХСС был ведущей политической силой на всех выборах в бундестаг в 1949-1969 годах. В сентябре 1950 года было принято постановление о праве администрации увольнять с государственных и коммунальных предприятий коммунистов и правых радикалов. В 1951 году был принят закон о судебном преследовании за антигосударственные политические действия; год спустя Конституционный суд запретил неонацистскую Социалистическую имперскую партию; в 1956 году как неконституционная организация была запрещена КПГ.

В 1955 году Правительство ФРГ сделало шаг к нормализации отношений с СССР. Между 2 странами были установлены дипломатические отношения; в сентябре состоялся официальный визит Аденауэра в Москву. Однако уже в декабре была принята «доктрина Хальштейна», в соответствии с которой ФРГ призывала государства, имеющие с ней дипломатические отношения, отказаться от признания ГДР. В 1957 году ФРГ разорвала отношения с Югославией, в 1963 году - с Кубой. Берлинский кризис 1961 года, который привел к созданию Берлинской стены, серьезно осложнил отношения между ФРГ и СССР. К началу 60-х годов политический рейтинг Аденауэра начал быстро снижаться. 23 апреля 1963 года на заседании депутатской фракции ХДС было принято решение о назначении Эрхарда преемником 87-летнего канцлера; 15 октября, после 14 лет пребывания у власти, Аденауэр подал в отставку; 16 октября Эрхард был избран Федеральным канцлером. Он провозгласил целью своего правительства обеспечение социального мира и партнерства, проведение «политики центра и взаимопонимания»; призвал к консолидации всех политических сил во имя реализации общенациональных интересов, к поиску сбалансированных решений и отказу от конфронтации. Пост вице-канцлера получил председатель СвДП Э. Менде. На партийном съезде в марте 1965 года Эрхард, предчувствуя грядущий кризис «общества потребления», подробно изложил основы концепции «сформированного общества». Он настаивал на «очеловечивании» всех сфер общественной жизни и призывал немцев «больше думать об интересах всего общества, а не только о своих собственных», помнить, что критерии общественного благополучия не сводятся к показателям экономического роста. Лейтмотивом концепции стала идея «благосостояния для всех» - поиск разумного равновесия между социальной стабильностью и экономическим ростом во имя справедливого удовлетворения интересов всех слоев общества. Нарастающий кризис христианско-демократического движения показали выборы 1965 года Лидером стала СДПГ, которая в 1959 году на съезде в Бад-Годесберге приняла программу, провозгласившую поддержку частной инициативы и ориентацию на скандинавскую модель государства всеобщего благосостояния («скандинавский социализм»).

В 1966 году Эрхард подвергся критике за попустительство коррупции, дезорганизованность парламентской фракции, отказ от активной работы в партии и т. д. В период обсуждения бюджета на 1967 год возникла дискуссия о методах предотвращения бюджетного дефицита. Предложение канцлера о повышении налогов было отвергнуто представителями СвДП. Это спровоцировало правительственный кризис, и 1 декабря 1966 года Эрхард подал в отставку. Его преемником стал новый лидер христианских демократов К.Г. Кизингер . В состав правительства впервые вошли представители всех ведущих политических сил ФРГ. Вице-канцлером и министром иностранных дел стал председатель СДПГ В. Брандт, а его заместитель Г. Венер занял пост министра по общегерманским вопросам. Социал-демократ К. Шиллер, разделявший многие экономические идеи Эрхарда, возглавил министерство экономики, а лидер ХСС Штраус стал министром финансов. Правительственный блок получил название «большая коалиция». Некоторые избиратели восприняли факт объединения самых крупных партий и неспособность СвДП сыграть роль эффективной оппозиционной партии как показатель того, что господствующая политическая верхушка объединилась против «простого народа». В результате избиратели поддержали новые политические группировки, не имевшие ранее депутатов в бундестаге. К праворадикальному крылу относилась Национал-демократическая партия Германии (НДПГ), образованная в 1964 году. Ее программа имела некоторое сходство с программой НСДАП, нацистами в прошлом были и многие ее лидеры. Нарастали противоречия и между партиями «большой коалиции», чему немало способствовал скандал вокруг фигуры канцлера - Кизингер в годы нацистского режима работал в отделе политической пропаганды министерства иностранных дел.

В 1967-1968 годах по университетам ФРГ прокатилась волна студенческих акций протеста против косности академической системы образования, навязывания бюргерских потребительских идеалов, консерватизма политического истеблишмента. Вскоре студенческое движение стало приобретать политизированные формы. Под эгидой Социалистического студенческого движения проходили демонстрации, выражающие протест против войны во Вьетнаме, контактов боннского правительства с африканскими и ближневосточными диктаторскими режимами. В студенческой среде начинало формироваться движение защитников окружающей среды - будущих «зеленых». Большую популярность приобрели идеи «новых левых» (в т. ч. философов франкфуртской школы Т. Адорно, Г. Маркузе, Ю. Хабермаса, А. Шмидта), а также теории маоистского, троцкистского, анархистского толка. В среде молодежных леворадикальных движений в конце 60-х годов начали формироваться первые террористические группировки. Наиболее известной из них стала «Фракция Красной Армии» (РАФ - сокращение немецкого названия), образованная в 1968 году А. Баадером. РАФ провозгласила своей целью развязывание в стране пролетарской коммунистической революции. Идеологом РАФ стала журналистка Ульрика Майнхоф, написавшая книгу «Концепция городской герильи», в которой призывала использовать методы террора, чтобы заставить правящий режим проявить его «фашистскую сущность» и вывести трудящихся «из политической спячки». Еще одна известная левая террористическая группа была образована Ф. Тойфелем в знак протеста против убийства полицейскими во время демонстрации 2 июня 1967 года студента Б. Онезорга. Группа получила соответствующее название - «Движение 2 июня» (Д-2). Тойфель пытался позиционировать свою группу представителями «трудового народа» и организовывал террористические акты и диверсии на производстве. В конце 60-х годов в ФРГ возникает также праворадикальное движение, преимущественно националистического и неонацистского толка, первоначально избегавшее террористических методов. Легальные методы борьбы избрала и созданная в 1968 году Германская коммунистическая партия (ГКП) под руководством Г. Миса. Несмотря на небольшую численность (чуть более 20 тысяч человек), ГКП рассчитывала на союз с левыми молодежными группировками и политизацию профсоюзного движения.

Правительство пыталось противостоять подъему политического радикализма. Полиция жестко пресекала акции протеста, а в 1969 году Кизингер внес на рассмотрение бундестага Закон «О чрезвычайном положении». В 1969 году радикалы переживали спад популярности. Многие студенты приветствовали начало реформ университетского образования, другие выступали за то, чтобы дать возможность социал-демократам проявить себя в управлении страной. На выборах в бундестаг 1969 года блок ХДС-ХСС, как и прежде, образовал самую многочисленную фракцию (242 депутата), однако коалиционное правительство сформировали СДПГ (224 депутата) и СвДП (30 депутатов). Канцлером стал Брандт, многолетний лидер западногерманской и европейской социал-демократии, в прошлом журналист, эмигрировавший из Германии в период правления нацистов и ставший после войны бургомистром Западного Берлина. В период правления Брандта была проведена избирательная реформа, предоставившая право участия в выборах молодежи с 18 лет, началась реформа системы высшего образования. В 1971 году было принято федеральное законодательство о стипендиальном обеспечении и бесплатном обучении, о защите академических степеней. В соответствии с принятым в 1972 году. Положением об отношении к антиконституционным силам на государственной службе лицам с экстремистскими (левыми или правыми) убеждениями запрещалось работать в учебных заведениях, равно как и занимать иные общественные посты (т. н. запреты на профессию). Правительство Брандта существенно расширило социальные бюджетные программы. В 1970 году были приняты законы, увеличившие пособия на детей, дотации для малообеспеченных групп на приобретение жилья, в 1971 году - Закон «О системе социального страхования», распространивший практику обязательного страхования на детей и студентов, в 1972 году - Закон «О пенсионной реформе», согласно которому вводилась гибкая возрастная граница для выхода на пенсию. Правительство отказалось от «доктрины Хальштейна», следуя которой Западная Германия пыталась изолировать ГДР, и отказывалась признать границу с Польшей по Одеру-Нейсе, а также недействительность Мюнхенского соглашения (1938) в отношении Чехословакии. Правительство Брандта начало интенсивные переговоры с СССР, Польшей и Чехословакией, завершившиеся подписанием «восточных договоров» (Московский договор 12 августа 1970 года, Варшавский договор 7 декабря 1970 года, Пражский договор 11 декабря 1973 года). Участники этих соглашений признавали нерушимость послевоенных границ, в т. ч. по Одеру-Нейсе, подтвердили отказ от территориальных претензий и применения силы в международных отношениях. В сентябре 1971 года было подписано 4-стороннее соглашение между США, Францией, Великобританией и СССР по Западному Берлину, вступившее в силу в 1972 году, которое предусматривало отказ от применения силы в решении вопроса о Западном Берлине, подтверждало, что Западный Берлин не является частью территории ФРГ, и устанавливало тройной механизм взаимоотношений между компетентными органами ГДР, Западного Берлина и ФРГ по вопросам регулирования транзитных перемещений граждан и т. д. На Западный Берлин были распространены международные соглашения и договоренности, заключенные ФРГ. Западная Германия получила право представлять жителей Западного Берлина в международных организациях по вопросам, не касающимся безопасности и статуса города. В остальных случаях полномочия по представительству Западного Берлина на международном уровне сохранили США, Великобритания и Франция. Заключение компромиссного соглашения о статусе Западного Берлина послужило толчком для подписания Договора об основах отношений между ГДР и ФРГ (21 декабря 1972 года). ГДР была признана боннскими властями как суверенное государство. Договор зафиксировал, что ни одно из немецких государств не может представлять другое на международной арене или действовать от его имени. Произошел обмен дипломатическими представительствами. Вскоре последовало вступление ФРГ и ГДР в ООН. Инициативы Брандта были одобрены большинством западных немцев, что укрепило положение СДПГ.

Зимой 1974 года Германия ощутила на себе последствия мирового нефтяного кризиса. В стране усилилась инфляция, выросло число безработных. Социал-демократы проигрывали коммунальные и земельные выборы. В мае Брандт был вынужден подать в отставку из-за «дела Гийома». Личный секретарь канцлера Г. Гийом оказался агентом «Штази». Новым федеральным канцлером стал Г. Шмидт, министр экономики в правительстве Брандта. К 1975 году Западная Германия преодолела кризис, добившись солидного активного сальдо платежного баланса и относительно низких темпов инфляции. В вопросах мировой политики правительство Шмидта попыталось следовать «стратегии равновесия». В 1975 году ФРГ присоединилась к решениям Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 1978 году Бонн с официальным визитом посетил Л.И. Брежнев, а спустя 2 года ответный визит в Москву правительственной делегации ФРГ привел к подписанию долгосрочного договора о сотрудничестве. Одновременно Шмидт предпринял шаги по сближению с США. Поворотным моментом стало принятие Брюссельской сессией НАТО в июне 1974 года новой Декларации об атлантических отношениях, предполагающей достижение более равноправного партнерства в блоке. В 1976 году ФРГ удалось добиться прекращения выплат на содержание американских войск, размещенных на ее территории. В том же году именно ФРГ выступила инициатором принятия концепции «обороны на передовых рубежах», предусматривавшей размещение ядерного оружия на территории европейских стран альянса. По предложению США на Брюссельской сессии НАТО в 1979 году было принято решение о размещении в Западной Германии 108 «Першингов-2» и 96 крылатых ракет. Шмидт сумел лишь настоять на «двойном решении» - размещении ракет при продолжении переговоров о разоружении с СССР. Правительству Шмидта удавалось сохранять политическую стабильность в стране во 2-й половине 70-х годов. Парламентские выборы 1976-1980 годов продемонстрировали явное преобладание социал-либеральной коалиции. СДПГ оставалась наиболее популярной партией, получив в 1976 году 42,6% голосов и 214 мандатов, а в 1980 году - 42,9% голосов и 218 мандатов. Брандт, занимавший пост ее председателя, стал в 1976 году президентом Социалистического интернационала.

Блок ХДС-ХСС по-прежнему образовывал наибольшую партийную фракцию в парламенте, но пока не мог бороться за создание своего правительства. Непростыми оставались и взаимоотношения 2 демократических христианских партий. После поражения на выборах 1976 года (ХДС получил тогда 38% голосов и 190 мандатов, а ХСС - 10,6% голосов и 53 мандата) коалиция пережила серьезный кризис, и новый председатель ХДС Г. Коль, избранный на съезде в Гамбурге в ноябре 1973 года, начал модернизацию идеологической платформы партии. Глубокая организационная и идеологическая перестройка в ХДС стала сигналом к началу решительной борьбы Штрауса за пост лидера всей коалиции. В программе ХСС 1976 года предпочтение было отдано традиционным идеям христианской демократии. ХСС рассматривался как «народная партия», верная идеалам порядка, стабильности, ответственности. Внешнеполитическая доктрина по-прежнему носила конфронтационный характер и исходила из противопоставления Запада и Востока в мировой политике. Под угрозой разрыва коалиции Штраус добился летом 1979 года своего выдвижения кандидатом от ХДС-ХСС на пост канцлера, но проиграл. Отличительной чертой внутриполитической ситуации в ФРГ в конце 70-х годоа оставалась активность «внепарламентской оппозиции». Все больший размах приобретало антивоенное движение, спровоцированное размещением в стране ядерного оружия. Серьезной оставалась угроза терроризма. Активизировались действия боевиков из РАФ и Б-2 (например, в октябре 1977 года РАФ похитила, а затем и убила Х.М. Шлейера, президента западногерманского союза предпринимателей). В 1974 году возникла первая праворадикальная террористическая организация «Военно-спортивная группа Гофмана», а в 1979 году - феминистская террористическая группа «Революционные ячейки», объявившая своей целью борьбу с господством мужчин над женщинами.

Первая партия «зеленых» появилась в Нижней Саксонии в мае 1977 года, затем в 1978-1979 годах они были созданы в Баварии, Бремене, Гамбурге, Баден-Вюртемберге и Гессене. В июне 1979 года западногерманские «зеленые» сформировали союз «Особое политическое объединение - зеленые» и выставили единых кандидатов на выборах в Европейский парламент (получив поддержку 3,2% избирателей). В январе 1980 года в Карлсруэ состоялся учредительный съезд федеральной партии «зеленых». Ее задачей было объявлено преодоление общественных условий, при которых ориентация на экономический рост имеет преимущество перед экологическими, социальными и демократическими потребностями жизни человечества. Критикуя «экономику прибылей» и «индустриальное общество», «зеленые» выступили за децентрализацию производства, внедрение самоуправления на предприятиях, обеспечение полной занятости, равноправие мужчин и женщин, немцев и иностранцев, живущих в ФРГ, демократизацию системы образования. Особый упор делался на необходимости решения экологических проблем. Включаясь в парламентскую борьбу, «зеленые» добивались демократизации государственного аппарата и расширения прав местного самоуправления. Важнейшим принципом деятельности партии стал отказ от насилия. «Зеленые» выступили и против применения силы в международных отношениях, за ликвидацию военных блоков, против гонки ядерных вооружений. В 1980 году «зеленые» впервые приняли участие в парламентских выборах, но добились скромных результатов и оказались на грани раскола.

В 1980-1982 годах начался новый циклический кризис перепроизводства, поразивший экономику всех ведущих стран Запада. В ФРГ существенно увеличилась безработица, превысив 9% работающих по найму (2,5 млн человек). В 2 раза вырос дефицит бюджета, прошла волна банкротств промышленных и финансовых кампаний. Попытки правительства проводить жесткие антикризисные меры спровоцировали дальнейший раскол в коалиции и прежде всего в рядах СвДП. Многие социал-демократы и левые группировки в СвДП были недовольны сворачиванием государственной системы социального обеспечения и переходом правительства к монетарной политике. Правое крыло СвДП, напротив, поддерживало подобную политику, но считало, что ответственность за ее проведение должна взять коалиция свободных демократов и блока ХДС-ХСС. 17 сентября 1982 года СвДП объявила о разрыве коалиции с социал-демократами, а 1 октября поддержала при голосовании в парламенте конструктивный вотум недоверия Шмидту. Новым канцлером стал лидер ХДС Коль. Стремясь укрепить свои позиции в парламенте, Коль инициировал роспуск бундестага и проведение внеочередных выборов. Они состоялись 6 марта 1983 года и принесли убедительную победу новой правящей коалиции. В 1984 году Президентом ФРГ был избран также член ХДС Р. фон Вайцзеккер. Главной неожиданностью выборов 1983 года стал успех «зеленых». Они получили поддержку 5,6% избирателей и впервые создали фракцию в бундестаге (27 депутатов). На выборах «зеленые» выступали с новой партийной программой, принятой на V съезде в январе 1983 года. Лозунгом ее стали слова: «Осмысленно трудиться - солидарно жить. Против безработицы и сокращения социальных прав». В качестве стратегической цели «зеленые» рассматривали построение нового «экологического строя», солидарного и демократического общества, исключающего эксплуатацию как человека, так и природы. Руководству партии «зеленых» удалось консолидировать деятельность различных группировок из «внепарламентской оппозиции» - радикалов-экологов, членов организации «Гринпис», антивоенных и антифашистских групп, студенческих организаций - и таким образом создать механизм интеграции «новых социальных движений» в политическую систему страны. Исключение составили лишь праворадикальные группировки, крупнейшей из которых стала образованная в 1983 году Партия республиканцев. В области социально-экономической политики правительство Коля придерживалось курса на строгую бюджетную экономию, ограничение расходов на социальные программы, за исключением системы образования и профессионального переобучения, что позволило снизить бюджетный дефицит. Правящая коалиция провела через парламент более 250 поправок, ограничивших права профсоюзов, расширение полномочий работодателей при заключении трудовых договоров, дифференциацию системы оплаты труда. Новым компонентом экономической политики стало осуществление приватизации (в основном малых и средних предприятий), за счет которой в течение 1982-1992 годов правительство Коля получило в бюджет 10 млрд марок. Была проведена налогово-финансовая реформа, обеспечившая беспрецедентные льготы предпринимателям. Налогообложение физических лиц, напротив, было увеличено. В области сельскохозяйственного развития правительство Коля стимулировало уменьшение доли занятых в сельском хозяйстве (она упала к концу 80-х годов до 4,5% экономически активного населения) и концентрацию земельной собственности. Сократилась площадь используемых в сельском хозяйстве земель. К 1983 году начался выход из кризиса перепроизводства, и в течение последующих 8 лет объем производства постоянно возрастал. Пик подъема пришелся на 1990 год, когда увеличение ВВП составило 4,5%, а уровень безработицы опустился ниже 2 млн человек.

В качестве приоритетов во внешней политике Коль рассматривал установление равноправных отношений между членами НАТО, развитие европейской интеграции и развитие отношений с ГДР . В 1984 году были отменены последние ограничения в области военного производства и развития Вооруженных сил, закрепленные в Парижских соглашениях 1954 года. Правительство соблюдало все договоренности по размещению на территории ФРГ ракет средней и малой дальности и присоединилось к американской программе Стратегической оборонной инициативы (СОИ). В рамках реализации «плана Геншера-Коломбо» Коль принял участие в Штутгартской встрече лидеров Европейских экономических сообществ и подписании «Торжественной декларации о Европейском союзе» (1983). С 1984 года активизировались франко-западногерманские связи, что стало одним из важнейших факторов успеха принятия «Единого европейского акта» (1986). С изменением характера международных отношений в середине 80-х годов в международную политику ФРГ были внесены коррективы. Коль активно поддержал советско-американский диалог на высшем уровне. Посещение Колем Москвы в октябре 1988 года и ответный визит в Бонн М.С. Горбачёва в июне 1989 года положили начало продуктивной работе руководства стран. Одним из наиболее важных вопросов советско-западногерманского сотрудничества стало решение вопроса о выезде на историческую родину немцев, проживавших на территории СССР.

Германская Демократическая Республика (ГДР).

В 1947 году в советской зоне был создан Немецкий народный конгресс (ННК), который в марте 1948 году предложил провести общенациональный референдум по принятию Закона о единстве Германии. Однако позднее, ориентируясь на события в Западной Германии, Немецкий народный совет (ННС) начал подготовку проекта конституции восточногерманского государства. Проект был подготовлен представителями СЕПГ и принят на заседании ННС 19 марта 1949 года ННК, состоявшийся 29-30 мая 1949 года, утвердил Конституцию ГДР и назвал межпартийный Национальный фронт демократической Германии ведущей политической силой. 7 октября, день образования временной Народной палаты, стал официальной датой образования ГДР. 10 октября СВАГ была преобразована в Советскую контрольную комиссию (СКК). 11 октября Пик был избран президентом республики, а 12 октября Народная палата утвердила Правительство ГДР во главе с Гроттеволем. ГДР занимала 30% площади довоенной Германии (в настоящее время Берлин, Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия) с населением около 17 млн человек. 15 октября 1949 года были установлены дипломатические отношения между ГДР и СССР. Избираемая в ходе прямых всеобщих выборов Народная палата являлась, по Конституции ГДР 1949 года, верховным государственным органом. Первоначально на основе пропорционального представительства земель была сформирована и верхняя палата парламента - палата земель. Но после административной реформы 1952 года, по которой территориальное деление Восточной Германии на 5 земель заменялось созданием на их базе 14 округов (районов), палата земель была упразднена (окончательно в 1958 году), и парламент ГДР стал однопалатным. В 1960 году, после смерти Пика, был отменен пост президента. Впоследствии был образован особый орган, выполнявший функции главы государства на коллегиальной основе,- Государственный совет. Исполнительная власть принадлежала правительству - Совету министров, который, так же как и Государственный совет, избирался Народным собранием. В июле 1950 года на III съезде СЕПГ Генеральным секретарем ЦК был избран В. Ульбрихт и партия встала на путь копирования методов ВКП(б). В том же году было создано Министерство государственной безопасности ГДР (Staatssicherheit, «Staasi» - «Штази»). Для поддержки ГДР в 1950 году Правительство СССР сократило вдвое репарационные платежи. В 1952 году руководство СЕПГ официально объявило о начале построения в ГДР социалистического государства. 10 июня 1953 года ЦК СЕПГ опубликовал постановление о начале «нового курса» и об исправлении «допущенных ошибок». Последовали меры по смягчению налоговой политики в отношении крестьян и ремесленников. Это спровоцировало выступления берлинских рабочих (16 июня 1953 года), потребовавших увеличения расценок и отмены завышенных планов. 17 июня волнения охватили другие города Восточной Германии уже под более широкими лозунгами, выражавшими недовольство политикой СЕПГ, низким уровнем жизни и др. Выступления были подавлены с помощью Советской Армии. После этих событий руководство СЕПГ внесло коррективы в ход реформ и, используя кредиты и помощь СССР, снизило цены на розничные товары и повысило заработную плату рабочим и служащим. Более 3 тысяч конфискованных частных магазинов было возвращено их владельцам. Впоследствии в ГДР так и не произошло тотального огосударствления экономической системы, хотя приоритет общенародной собственности и планового развития народного хозяйства сомнениям не подвергался.

26 мая 1954 года Правительство ГДР объявило о решении создать «запретную зону» на всем протяжении границы с ФРГ. Срыв переговоров между СССР и западными странами по проблеме Германии в 1953-1955 годах способствовал окончательной интеграции ГДР в советский блок. В 1954 году СССР отказался от получения оставшейся части репараций, ГДР были предоставлены дополнительные кредиты на реализацию экономических программ и сокращены ее выплаты на содержание советского военного контингента. В марте 1954 года между СССР и ГДР было заключено соглашение о предоставлении ГДР государственного суверенитета. СССР сохранил обязательства по контролю над безопасностью и внешней политикой ГДР, предусмотренные соглашениями 4 держав. В 1955 году ГДР стала членом Организации Варшавского договора (ОВД).

В конце 50-х годов политическая ситуация вокруг ГДР вновь обострилась. 10 ноября 1958 года Н.С. Хрущёв высказался о целесообразности отказа от «остатков оккупационного режима в Берлине». В нотах правительствам США, Великобритании и Франции, а также ГДР и ФРГ от 27 ноября было выдвинуто предложение о превращении Западного Берлина в «демилитаризованный вольный город». СССР объявил о намерении пересмотреть порядок транспортного сообщения между Западным Берлином и ФРГ. В января 1959 года советское правительство выступило с требованиями ускорить разработку мирного договора с Германией и окончательного решения вопроса о статусе обоих германских государств и Западного Берлина, однако Женевское совещание министров иностранных дел 4 держав, обсуждавших эту проблему, завершилось безрезультатно. После срыва Парижского совещания в верхах и провала переговоров Хрущёва и американского президента Дж. Кеннеди в июне 1961 года ситуация вокруг ГДР стала взрывоопасной. Летом 1961 года из ГДР начался массовый исход населения через открытую границу в Берлине. В ночь с 13 на 14 августа была возведена стена между восточным и западным секторами Берлина. Эти меры Правительство ГДР объяснило необходимостью укрепления государственной границы и пресечения действий «западных агентов».

В 1963 году началось осуществление экономической реформы, призванной создать модель «социалистического рынка». ГДР достигла высоких темпов развития и превратилась в одно из лидирующих государств социалистического содружества. В резолюции VII съезда СЕПГ в 1967 году было заявлено о переходе к построению «развитой общественной системы социализма». Новая Конституция ГДР, принятая в 1968 году., объявила ГДР «социалистическим государством немецкой нации». В 1968 году восточногерманский военный контингент принял участие в подавлении восстания в Чехословакии. Весной 1971 года Первым секретарем ЦК СЕПГ стал Э. Хонеккер. Был взят курс на ужесточение идеологического контроля над обществом при сохранении активной экономической и социальной политики. Хонеккер пытался добиться социального спокойствия в обществе и за счет повышения уровня жизни. В 70-х годах в ГДР периодически происходило повышение заработной платы и увеличение пенсионных выплат при сохранении стабильных цен, осуществлялось форсированное жилищное строительство. Несмотря на неблагоприятную мировую экономическую конъюнктуру, национальный доход в 1-й половине 70-х годов вырос на 1/3. В это же время был взят курс на «отмежевание» (нем. Abgrenzung). В новой редакции Конституции ГДР (1974) о восстановлении единства Германии как о цели государственной политики уже не упоминалось. Взамен было внесено положение о том, что ГДР - «неотъемлемая часть социалистического содружества», а союзнические отношения с СССР «вечны и нерушимы». Официально была принята концепция «социалистической немецкой нации»; из названий учреждений и оргнизаций изымались слова «Германия» и «германский». Были ограничены контакты населения 2 германских государств. На границе с ФРГ участились случаи расстрела перебежчиков. Членам СЕПГ запрещалось поддерживать официальные «западные связи».

В 80-х годах в официальных кругах ГДР все чаще стали говорить об «общем культурном наследии»; изменилось отношение к таким историческим фигурам, как Фридрих II и Бисмарк. Хонеккер заявил о возможности объединения Германии после победы «демократических сил» в ФРГ. На встрече Хонеккера и Шмидта в 1981 году впервые была зафиксирована формула об «общей ответственности» ФРГ и ГДР при обеспечении безопасности в Европе. Правительство Коля предприняло шаги по экономической поддержке ГДР. В 1983-1984 годах было заключено соглашение о предоставлении кредитов на общую сумму 1,9 млрд марок; устанавливались прямые связи между университетами и городскими общинами 2 стран. В 1987 году состоялся 1-й визит Хонеккера в Бонн. После начала перестройки в СССР руководство ГДР отказалось следовать реформаторскому примеру Горбачёва, но ситуация в стране становилась все более сложной. Если в 1971 году долг ГДР западным странам составлял 3,5 млрд марок, то к 1989 году он увеличился в 10 раз. Реальной стала угроза финансового краха. Нарастающий внутриполитический кризис заставил правительство Хонеккера прибегнуть к откровенной демагогии и террору. При численности населения ГДР 8,4 млн человек личный состав Министерства государственной безопасности насчитывал в эти годы более 100 тысяч человек и еще столько же было вовлечено в агентурную сеть «Штази» (при этом более 2 млн человек были членами СЕПГ).

18 октября 1989 года на IX пленуме СЕПГ место Хонеккера занял Э. Кренц, однако новое руководство СЕПГ быстро теряло контроль над страной, где ежедневно проходили массовые митинги и демонстрации. 7 ноября в отставку ушел Совет министров во главе с В. Штофом; 8 ноября произошла радикальная смена состава Политбюро ЦК СЕПГ. 9 ноября 1989 года граница была открыта, и впервые после 1961 года жители города получили возможность беспрепятственно перемещаться по всему Берлину. Население обеих частей Берлина избрало правящего бургомистра всего города, им стал Э. Дипген (ХДС), бывший правящий бургомистр Западного Берлина. В середины 1991 года бундестаг постановил перенести столицу Германии из Бонна в Берлин. 13 ноября Народная палата избрала новым председателем Совета министров известного партийного оппозиционера Х. Модрова, 1-го секретаря Дрезденского окружного комитета СЕПГ, подготовившего план объединения с ФРГ. Модров предполагал поэтапное формирование экономического, валютного и транспортного союза 2 германских государств, образование конфедерации, а позднее - федерации. Этот план был поддержан канцлером Колем. 1 декабря 1989 года из Конституции ГДР была исключена статья о руководящей роли СЕПГ. XII пленум ЦК СЕПГ принял решение о выводе из состава партии группы бывших высших руководителей во главе с Хонеккером. 8 декабря на Чрезвычайном съезде СЕПГ был освобожден от своих обязанностей и Кренц, а председателем партии стал Г. Гизи. СЕПГ была преобразована в Партию демократического социализма (ПДС). С ноября 1989 года в ГДР происходил быстрый процесс трансформации существовавших и образования новых политических партий. Наиболее влиятельными в этот период были «Новый форум», «Демократический прорыв», «Зеленая партия», «Демократию сейчас», «Инициатива за мир и права человека». При поддержке западногерманской СДПГ была создана Социал-демократическая партия (СДП). В январе 1990 года был учрежден Немецкий социальный союз (НСС), по программе близкий к баварскому ХСС. Вскоре между НСС и ХСС установились прочные связи, тем более что НСС развивал деятельность преимущественно в южных районах ГДР. 5 февраля по предложению Коля восточногерманские ХДС, НСС и «Демократический прорыв» объединились в «Альянс за Германию». Коалиция фактически получила официальную поддержку руководства ФРГ и выступила с наиболее радикальной программой объединения. На выборах 18 марта 1990 года «Альянс за Германию» поддержали 48,14% избирателей. 23 марта было достигнуто решение об образовании «большой коалиции» с участием «Альянса за Германию», СДП и «Союза свободных демократов» (к которому присоединилась и Национально-демократическая партия). Конструктивную оппозицию составила совместная фракция гражданских движений, непримиримую - депутаты от ПДС. Правительство «большой коалиции» возглавил Л. де Мезьер.

Объединение Германии обсуждалось на переговорах в мае 1990 года по формуле «2+4» (ФРГ, ГДР и держав-победительниц второй мировой войны - США, СССР, Великобритании, Франции). Важную роль сыграло решение Президента СССР Горбачёва передать на усмотрение руководства объединенной Германии вопрос о принадлежности страны к военным и экономическим блокам, а также ускорить вывод советской группы войск из ГДР. 12 сентября 1990 года участниками переговоров был подписан «Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии», который устанавливал незыблемость послевоенных границ Германии, запрет производства оружия массового уничтожения и владения им ФРГ. Регулировались также численность немецкой армии, вопросы пребывания советских войск на территории Восточной Германии до 1994 года и порядок их вывода.

В мае 1990 года Правительствами ГДР и ФРГ был подписан договор об экономическом, валютном и социальном союзе. 22 августа Народная палата ГДР приняла Закон о проведении общегерманских выборов в соответствии с избирательным правом ФРГ (включая положение о 5%-ном барьере). ГДР присоединилась к сфере действия Конституции ФРГ в соответствии со статьей 23, что означало ликвидацию государственного устройства ГДР и распространение на ее территории законодательства Западной Германии 1990 года. 24 августа бундестаг ФРГ поддержал решение Народной палаты о присоединении ГДР к ФРГ и одобрил Закон об общегерманских выборах. Они были назначены на 2 декабря 1990 года. Все эти положения были закреплены в «Договоре об объединении Германии», подписанном 31 августа и вступившем в силу 3 октября 1990 года. Система административного деления в Восточной Германии была унифицирована с западногерманской: вместо окружного деления было восстановлено прежнее деление на 5 земель.

Отношения между Церковью и государством в ГДР прошли несколько этапов. В первые послевоенные годы велась относительно мягкая церковная политика, базировавшаяся со стороны СЕПГ на решениях VII конгресса Коминтерна (1935), подчеркнувших роль христианских Церквей в создании нового, антифашистского, демократического государства. Право на свободу совести признавалось одним из основных прав личности. Уже перед концом войны христиане и коммунисты сотрудничали (на территории СССР) в Национальном комитете «Свободная Германия», разрабатывая социально-христ. концепции для нового германского государства. В 1946 году ЦК СЕПГ провозгласил свободу вероисповедания для всех конфессий. Религия объявлялась частным делом, в основу отношений был положен принцип терпимости к различным вероисповеданиям. В 1946 году руководители государства Пик и Гротеволь неоднократно говорили о том, что различие в мировоззрениях не должны мешать сотрудничеству, что прежнее отношение коммунистов к Церкви касалось не христианской веры, а исключительно самого института Церкви как инструмента господствовавшего класса. Подчеркивалось, что новая «культуркампф» невозможна, т. к. повредила бы строительству социализма в Германии. Было заявлено, что учителя, воспитатели и священники должны работать вместе, в одном направлении - воспитании нового человека для построения нового, более нравственного общества.

В 1949 году, после образования ГДР, противоречия между Церковью и государством постепенно усилились. Конституция ГДР провозгласила отделение Церкви от государства. Деятельность Церквей ограничивалась областью культа. В сфере образования и воспитания монополию получило государство. Частные конфессиональные школы были ликвидированы, в государственных школах вместо религиозного образования введены «уроки социалистической морали». Институт Церкви был полностью исключен из процесса воспитания молодого поколения. Религиозное образование объявлялось делом религиозных сообществ. Велась антирелигиозная пропаганда. Считалось, что по мере развития социализма все религии и культы постепенно исчезнут за ненадобностью. На протяжении 50-х годов государство предприняло ряд шагов по ослаблению влияния Церкви на население, постепенно взяв на себя некоторые функции, традиционно принадлежавшие Церкви. Были запрещены церковные молодежные и детские группы, а в качестве их заменителя созданы объединения под руководством Федерации немецкой молодежи. Светские ритуалы были призваны заменить религиозные обряды и таинства. Так, гражданская церемония имянаречения заменила собой традиционные имянаречение при крещении младенцев, специально разработанные брачная и похоронная церемонии - венчание и христианское погребение. Одним из наиболее популярных новых обрядов был т. н. праздник совершеннолетия (Jugendweihe), с 1954 года ставший официальной церемонией, обозначавший вступление молодого человека во взрослую жизнь, отмечавшийся по достижении 14-летнего возраста. Он был призван заменить собой христианскую конфирмацию. Молодой человек получал политические и идеологические инструкции перед его формальной инициацией, включавшей принесение клятвы в лояльности социалистическому государству. Церкви безуспешно пытались противостоять проведению этого праздника. В конце 70-х годов более 95% всех восточногерманских молодых людей приняли участие в празднике совершеннолетия. Несмотря на то что в 50-х годов по отношению к Церкви были приняты достаточно жесткие меры, они никогда не доходили до полномасштабных репрессий. Большинство церковных лидеров были антифашистами и во время войны находились в лагерях вместе с коммунистами и социал-демократами. В какой-то мере между ними сохранялось взаимное уважение, которое позволяло вести диалог. Хотя некоторые члены Церкви и были подвергнуты кратковременному заключению, никто из руководителей Церквей арестован не был. Позднее Ульбрихт начал постепенное сближение с лютеранской церковью. Гуманистические аспекты христианства и его стремление к миру вполне согласовывались с социалистической философией и кампанией по борьбе за мир.

Строительство в 1961 году Берлинской стены привело к большим организационным трудностям в ЕЦГ. В 1969 году евангелические церкви в Восточной Германии создали независимый Союз евангелических церквей ГДР (Bund der Evangelischen Kirchen in der Deutschen Demokratischen Republik). Евангелическо-лютеранская церковь постепенно стала адаптироваться к своему статусу церкви, существующей внутри социалистического государства, и разработала политику т. н. критической солидарности с режимом. В 1971 году ГДР официально признала Союз и всячески способствовала его международной активности. 6 марта 1978 года состоялась встреча Хонеккера с президентом Церковного союза А. Шёнхерром и членами правления Союза. Началась новая фаза отношений с государством. Церкви было отведено время в средствах массовой информации - на радио и телевидении, в 1980 году было напечатано 44 тысячи экземпляров Библии. В середине 80-х годов клирики и миряне, члены евангелических церквей, приняли активное участие в кампании по борьбе за мир, которая была провозглашена на государственном уровне. В 1982 году руководство евангелической церкви выступило за разоружение, за введение альтернативной военной службы для тех, кто не могут служить в армии по религиозным убеждениям.

В середине 80-х годов число протестантов в ГДР достигало 7,7 млн (около 50%), 1,2 млн человек (около 7%) были католиками. Другие религиозные группы составляли менее 1% населения. В соответствии с Конституцией ГДР всем была обещана свобода вероисповедания и церковных собраний. Из 8 земельных церквей, существовавших в это время, 3 вошли в Объединенную Евангелическо-Лютеранскую Церковь ГДР (ОЕЛЦ), 5 - в Евангелическую Церковь Союза (ЕЦС). В 1984 году земельные церкви имели около 7 тысяч приходов (в которых служило около 4 тысяч пасторов), им принадлежали 50 госпиталей, 89 домов инвалидов и других социальных организаций. В начале 80-х годов крупнейшими были Евангелическо-Лютеранская Церковь Саксонии (член ЕЦС) - около 1200 приходов, 1000 пасторов и около 2,3 млн верующих - и Евангелическая Лютеранская Церковь Тюрингии (член ОЕЛЦ) - 1587 приходов, 750 пасторов и около 1 млн членов. Протестантские церкви финансировались из пожертвований и добровольной (в отличие от обязательного церковного налога в ФРГ) десятины прихожан. Земельным церквам принадлежало около 202,4 га земли и 50 сельскохозяйственных кооперативов. Правительство ГДР предоставляло финансирование для содержания церковных госпиталей, домов престарелых, инвалидов и детских домов.

Ватикан и Немецкая епископская конференция не признавали разделения католической Церкви, существовавшей в 2 немецких государствах. Однако после возведения Берлинской стены, разделившей церковные провинции и епископства Оснабрюк, Падерборн, Фульда, Вюрцбург и Берлин между 2 государствами, пришлось организовать новую структуру. В 1960 году в ГДР были созданы 4 епархии, которые управлялись Берлинской ординарной конференцией, с 1976 года - Берлинской епископской конференцией. В середины 80-х годов Римско-католическая Церковь насчитывала 1,2 млн членов, большинство которых проживало на юге ГДР, и 830 приходов, где служило около 14 тысяч священников. Многие католики были выходцами из Восточной Европы. По сравнению с другими странами Восточной Европы восточногерманский режим относился к католической Церкви достаточно терпимо. Церковь не подвергалась серьезным репрессиям. В отличие от протестантских церквей католическая Церковь сохранила структурные связи с Западом, потому что большинство церковно-административных районов были частью больших диоцезов, которые включали Западную Германию и Польшу. В середине 80-х годов у Церкви было 34 госпиталя, более 100 детских домов, домов престарелых, клиник для душевнобольных. В середине 80-х годов менее 1% населения называли своей религией не католицизм и не лютеранство. Около 150 тысяч человек были членами других протестантских деноминаций или т. н. свободных церквей.

В 80-х годах в ГДР стало расти массовое недовольство режимом, появились разнообразные светские и религиозные независимые группы и движения, выступавшие за права женщин, ремилитаризацию ГДР, защиту окружающей среды, демократические реформы в обществе, независимость Церкви от государства и т. д. В 1990-1991 годах, после распада ГДР, Союз евангелических церквей ГДР стал частью единой ЕЦГ. Католическая Берлинская епископская конференция сложила свои полномочия и в 1991 году стала членом Немецкой епископской конференции. Епископства Эрфурт и Магдебург вошли в состав церковной провинции Падерборн, а все остальные епископства Восточной Германии образовали церковную провинцию Берлин (1994).

Иллюстрации:

Гравюра Лукаса Кранаха Старшего. Мартин Лютер. 1521. Архив ПЭ;

«Крещение Христа и предстоящие курфюрст Фридрих Великодушный и Мартин Лютер». Гравюра Лукаса Кранаха Младшего. Около 1548 года. Архив ПЭ;

Фридрих Мудрый, курфюрст Саксонии. Худож. Лукас Кранах Старший. 1536. Архив ПЭ;

Дом в замке Вартбург, где в 1521-1522 годах жил М. Лютер. Архив ПЭ;

Титульный лист Библии Мартина Лютера (Аугсбург, 1535). Архив ПЭ;

Карта. Архив ПЭ;

Курфюст Фридрих Вильгельм. Скульптор А. Шлютер. 1689-1703 годы (дворец Шарлоттенбург, Берлин). Архив ПЭ;

Собор в Кёнигсберге (совр. Калининград). 1333-1382 годы. Фотография. 1912. Архив ПЭ;

Кор. Фридрих II. Портрет. Худож. А. Пен. Около 1745 года. Архив ПЭ;

Бранденбургские ворота. Гравюра П. Хааса. 1793. Архив ПЭ;

Актовый зал Вартбургского замка. Архив ПЭ;

Церковь свт. иколая в Потсдаме. 1830-1837 годы. Архитектор К.Ф. Шинкель. Архив ПЭ;

Рейхсканцлер Отто фон Бисмарк. Литография по ориг. В. Петерсена. Конец XIX века. Архив ПЭ;

Кард. Клеменс Август фон Гален. Архив ПЭ;

«Один народ, один рейх, один фюрер». Национал-социалистская демонстрация в Гамбурге. Июнь 1938. Фотограф Г. Гронефельд. Архив ПЭ;

Распределение по жеребьевке новых крестьянских наделов. Имение Фрауэнмарк в Мекленбурге. 1945. Фотограф Г. Гронефельд. Архив ПЭ;

Берлин весной 1949. Восточно- и западно-берлинская полиция на границе секторов на улице Бернау. Фотограф Г. Гронефельд. Архив ПЭ;

Собор Санкт-Мартин в Бонне. 1166-1224 годы. Фотография. Начало XX века. Архив ПЭ;

Канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. 50-е годы ХХ века. Фотограф. Г. Гронефельд. Архив ПЭ;

Берлинская стена. Фотография. 1961. Архив ПЭ.

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