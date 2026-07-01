Гeрман из Райхенaу (Герман Калека, лат. Hermannus Contractus, нем. Hermann von Reichenau, Hermann (Heriman) der Lahme) (18.07.1013, Зульгау, Швабия ‒ 24.09.1054, Райхенау)

Гéрман из Райхенáу (Герман Калека, лат. Hermannus Contractus, нем. Hermann von Reichenau, Hermann (Heriman) der Lahme) (18.07.1013, Зульгау, Швабия — 24.09.1054, Райхенау) — один из ярчайших представителей средневекового монашества; историк, математик, астроном, музыкальный теоретик, композитор и поэт. Сын графа Вольфрада II Альтсхаузена. Парализованный с детства, Г. и. Р. не мог ходить и с трудом говорил, но отличался большими способностями. Семилетнего мальчика отдали в школу при бенедиктинском монастыре на о. Райхенау (Боден­ское оз.) к аббату Берно (1008–1048), который был его учителем, а в 1043 постриг в монахи. Несмотря на болезнь, Г. и. Р. стал одним из образованнейших людей своего времени и благодаря научному авторитету и личному обаянию собрал вокруг себя много учеников. Получил известность как создатель компилятивной «Хроники» (Chronicon) — одной из первых всемирных историй. Расположенные в хронологической последовательности сведения, почерпнутые из многих источников, хранившихся в библиотеках монастырей Райхенау и Санкт-Галлен (среди них могла быть и утраченная ныне «Хроника Швабии» — «Chronicon Universale Suevicum», или «Epitome Sangallensis»), охватывают период от Рождества Христова до 1054. Бесспорной самостоятельностью обладают заключительные части Хроники, в которых освещены события 1040—1054, история герцогства Швабия, а также Бургундии. Это бесценный источник для европейской истории данного периода, особенно времени правления императоров Конрада II (1027—1039) и Генриха III (1046—1056). Бертольд, ученик Г. и. Р., оставил жизнеописание своего учителя и продолжил его Хронику до 1080.

Соч.: Patrologiae Latinae/ Ed. J. P. Migne. Paris, 1853. Vol. 143 S. 9—458.

Лит.: Robinson I. S. Die Chronik Hermanns von Reichenau und die Reichenauer Klosterchronik // Deutsches Archiv für Erforschung. 1980. Bd. 36. S. 84—106; Schmale F. J. Die Reichenauer Weltchronik // Die Abtei Reichenau / Hg. H. Mauer. München, 1974. S. 125—158; Wattenbach W. Hermann von Reichenau // Allgemeine deutsche Biographie. Leipzig, 1880. Bd. 12. S. 164—165. В. И. Матузова.