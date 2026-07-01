ГЕРМА (др.-греч. ἑρμῆς, мн. ч. ἑρμαῖ, лат. hermes, herma, мн. ч. hermae)

Мраморный или бронзовый четырехгранный столб, который завершался скульптурной головой (первоначально бога Гермеса ) или бюстом.

Происхождение герм связывают с древним обычаем обозначать камнями границы и дороги, гермы в исторические времена служили путевыми и межевыми знаками (Plat. Hipparch., 228d-229a; Paus., II. 38, 7). По свидетельству Павсания , изобрели эту скульптурную форму афиняне, которые первыми стали сооружать гермы (I, 24, 3). В Афинах гермы встречались особенно часто, их устанавливали на перекрестках, на агоре, у входа в Акрополь, в святилищах и при входе в частные дома (одна из ипостасей Гермеса – Пропилей, т.е. «Привратный»). Такие изображения Гермеса рассматривались как защитники дома и города. Повреждение герм считалось святотатством, обвинение в осквернении герм (дело гермокопидов) в 415 г. до н.э. привело к ссылке Алкивиада (Thuc., VI, 27 sqq.).

В виде герм представлялись и другие божества, в том числе и женские (например, об Афродите см: Paus., I, 19, 2); на мужских гермах изображался фалл. Со временем на гермах появляются портретные головы или бюсты политиков, философов, поэтов; римляне при копировании греческих портретных статуй превращали некоторые из них в гермы. С XVI в. гермы – вид декоративной и парковой скульптуры.

Иллюстрации :

1. Герма с изображением Гермеса. Римская копия. 50-100-е гг. Лос-Анджелес, Вилла Гетти.

2. Резчик герм. Аттическая краснофигурная ваза. Ок. 480 г. до н.э. Копенгаген, Национальный музей Дании.

Автор статьи: О.В. Кулишова