Гeрма

Гéрма — четырехгранный столб, увенчанный головой; первоначально изображал покровителя путешественников бога Гермеса (см. Греции Древней мифология и религия) и устанавливался на дорогах и перекрестках, обычно с указанием расстояний и морализирующими изречениями. В V в. до н. э. форму Г. начали придавать портретным изображениям государственных деятелей и философов; нередко встречались двойные изваяния. Г. часто украшали частные дома и библиотеки. Возрождение интереса к Г. происходит в эпоху классицизма, когда они становятся видом декоративной и садово-парковой скульптуры.

Лит.: Holzapfel О. Lexikon der abendländischen Mythologie. Freiburg, 2002. В. С. Ленская.