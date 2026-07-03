ГЕРИЛЛ

ГЕРИЛЛ (др.-греч. Ἥριλλος) - древнегреческий философ-стоик.

Традиционно считается, что Герилл был родом из Карфагена , но фон Мюль предположил, что он происходил из Халкидики. Он c юных лет учился у Зенона Китионского , основателя стоической школы, но разошелся с ним в ряде принципиальных вопросов. К сожалению, от его сочинений (а, судя по названиям, их было не менее 13), практически ничего не сохранилось. Конечной целью Герилл, в отличие от остальных стоиков, считал знание. В этом видно влияние сократической, особенно платонической, традиции. Герилл не делил безразличное на желательное (здоровье, богатство и т.п.) и нежелательное (болезнь, бедность и т.п.), а кроме того, ввел понятие «вспомогательной цели», которая отличается от конечной. Ко вспомогательной цели стремятся и мудрецы, и немудрецы, а к конечной – только мудрецы. У Герилла проявляются те черты, что позже будут заметны у Диогена Вавилонского , Антипатра из Тарса, Панетия и Посидония . У Герилла были свои ученики, но этот кружок не пережил смерти основателя.

Сочинения :

Фрагменты ранних стоиков / Пер. А. А. Столярова. Т. I. М., 1998.