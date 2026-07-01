Герхардсен
Ге`рхардсен (нор. Gerhardsen), Эйнар (10.05.1897, Аскер — 19.09.1987, Осло) — видный норвежский государственный и политический деятель, социал-демократ, лидер Норвежской рабочей партии (НРП). В 1919—1923 — секретарь Коммунистического союза молодежи Норвегии, делегат II конгресса Коммунистического интернационала (1920). В 1923—1925 и 1936—1939 — секретарь НРП. После оккупации Норвегии в 1940 в Сопротивления движении, арестован нацистами, находился в концлагерях Грини и Заксенхаузен. Председатель НРП (до 1965) и премьер-министр (1945—1951, 1955—1965 с коротким перерывом). Руководитель фракции НРП в стортинге и председатель стортинга в 1954—1955. Под руководством Г. в Норвегии были проведены структурные экономические и социальные реформы, которые привели к формированию «государства всеобщего благополучия». Во внешней политике активно способствовал вступлению Норвегии в НАТО, в то же время выступал за развитие отношений с СССР. Соч.: Unge ar: Erindringer fra arhundreskiftet fram til 1940. Oslo, 1974; Felleskap i krig og fred. Oslo, 1982; Samarbeid og strid: Erindringer 1945—1955. Oslo, 1971; I medgang og motgang: Erindringer 1955—1965. Oslo, 1972; Mennesker og politikk: Erindringer 1965—1978. Oslo, 1978. Лит.: Nyhamar J. Einar Gerhardsen. B. 1—2. Oslo. 1982—1983; Ostad F. Einar Gerhardsen — en politisk biografie. Oslo. 1999