ГЁРГЕЙ АРТУР
ГЁРГЕЙ АРТУР - венгерский военачальник, деятель Революции 1848-1849 годов в Венгрии.
Из дворянской семьи. На австрийской военной службе с 1837 года. В 1845 году уволился из армии и поступил в Пражский университет. Во время революции стал капитаном (1848), затем майором венгерской нацональнойи армии. С октября 1848 года командовал венгерской Дунайской армией, проявил мужество и стратегический талант. С марта 1849 года главнокомандующий всей венгерской национальной армией. 6.4.1849 года нанёс поражение австрийским войскам под командованием фельдмаршала А. Виндишгреца при Ишасенге, 19 апреля разбил части генерала Вольгемута у Надь-Шарло, 22 апреля освободил от блокады крепость Коморн. С мая 1849 года одновременно военный министр революционного правительства Л. Кошута, с 11.8.1849 года глава правительства.
После вступления русских войск под команд.ованием генерал-фельдмаршала И.Ф. Паскевича в Венгрию (смотри Венгерский поход 1849 года) отказался подчиняться некомпетентным, по его мнению, приказам военного совета, за что был отстранён от должности главнокомандующего, но остался командиром Северной армии. Пытался маневрировать, чтобы избежать столкновения с главными силами русской армии. Получив сообщение о поражении венгерской Южнойармии, Гёрей капитулировал при Вилагоше перед русским корпусом генерала Ф.В. Ридигера (13.8.1849 года). По ходатайству цесаревича Александра Николаевича был помилован австрийским императором Францем Иосифом I и интернирован в Австрии, в город Клагенфурт. В 1867 году Гёрею было разрешено вернуться в Венгрию. На родине первоначально обвинялся в измене; в 1883 году это обвинение с него было снято. Работал некоторое время инженером на железной дороге, участия в политической жизни не принимал.
Написал мемуары.