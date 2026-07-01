ГЁРГЕЙ АРТУР

ГЁРГЕЙ АРТУР - венгерский военачальник, деятель Революции 1848-1849 годов в Венгрии.

Из дво­рян­ской се­мьи. На австрийской во­енной служ­бе с 1837 года. В 1845 году уво­лил­ся из ар­мии и по­сту­пил в Праж­ский университет . Во вре­мя ре­во­лю­ции стал ка­пи­та­ном (1848), за­тем май­о­ром венгерской нацональнойи ар­мии. С октября 1848 года ко­ман­до­вал венгерской Ду­най­ской ар­ми­ей, про­явил му­же­ст­во и стра­те­гический та­лант. С мар­та 1849 года глав­но­ко­мандующий всей венгерской национальной ар­ми­ей. 6.4.1849 года на­нёс по­ра­же­ние австрийским вой­скам под ко­мандованием фельдмаршала А. Вин­диш­гре­ца при Иша­сен­ге, 19 апреля раз­бил час­ти генерала Воль­ге­му­та у Надь-Шар­ло, 22 апреля ос­во­бо­дил от бло­ка­ды кре­пость Ко­морн. С мая 1849 года од­но­вре­мен­но во­енный министр ре­во­люционного пра­ви­тель­ст­ва Л. Ко­шу­та , с 11.8.1849 года гла­ва пра­ви­тель­ст­ва.

По­сле всту­п­ле­ния русских войск под ко­манд.ованием генерал-фельдмаршала И.Ф. Пас­ке­ви­ча в Венг­рию (смотри Вен­гер­ский по­ход 1849 года) от­ка­зал­ся под­чи­нять­ся не­ком­пе­тент­ным, по его мне­нию, при­ка­зам во­енного со­ве­та, за что был от­стра­нён от долж­но­сти глав­ноко­ман­дую­ще­го, но ос­тал­ся ко­ман­ди­ром Северной ар­мии. Пы­тал­ся ма­нев­ри­ро­вать, что­бы из­бе­жать столк­но­ве­ния с главными си­ла­ми русской ар­мии. По­лу­чив со­об­ще­ние о по­ра­же­нии венгерской Южнойар­мии, Гёрей ка­пи­ту­ли­ро­вал при Ви­ла­го­ше пе­ред русским кор­пу­сом генерала Ф.В. Ри­ди­ге­ра (13.8.1849 года). По хо­да­тай­ст­ву це­са­ре­ви­ча Алек­сан­д­ра Ни­ко­лае­ви­ча был по­ми­ло­ван австрийским императором Фран­цем Ио­си­фом I и ин­тер­ни­ро­ван в Ав­ст­рии, в город Кла­ген­фурт. В 1867 году Гёрею бы­ло раз­ре­ше­но вер­нуть­ся в Венг­рию. На ро­ди­не пер­во­на­чаль­но об­ви­нял­ся в из­ме­не; в 1883 году это об­ви­не­ние с не­го бы­ло сня­то. Ра­бо­тал не­ко­то­рое вре­мя ин­же­не­ром на же­лез­ной до­ро­ге, уча­стия в по­ли­тической жиз­ни не при­ни­мал.

На­пи­сал ме­муа­ры.