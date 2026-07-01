Гeрек (пол. Gierek), Эдвард (06[19].01.1913, с. Поромбка, Царство Польское, Российская империя ‒ 29.07.2001, Тешин, Польша)

Гéрек (пол. Gierek), Эдвард (06[19].01.1913, с. Поромбка, Цар­ство Польское, Российская империя — 29.07.2001, Тешин, Польша) — польский политик, первый секретарь ЦК Польской объединенной рабочей партии в 1970—1980. Родился в шахтерской семье. В 1917 потерял отца, погибшего в результате несчаст­ного случая на шахте. Отчим вывез семью во Францию. С 1926 Г. работал на французских шахтах. С 1931 — член профсоюза и польской секции Коммунистической партии Франции. В 1934 за участие в забастовке выслан французскими властями в Польшу. В 1934—1936 — на военной службе. В 1936 выехал на заработки в Бельгию, где продолжил работать шахтером и вступил Коммунистическую партию Бельгии. С 1943 — в движении Сопротивления, сражался в рядах польско-бельгийской партизанской бригады. Встал во главе Польского национального совета, подчинявшегося Союзу польских патриотов. С октября 1946 — один из руководителей организации Польской рабочей партии в Бельгии. В 1948 вернулся в Польшу. Прошел курсы Центральной партийной школы в Лодзи. В 1949—1954 — первый секретарь воеводского комитета ПОРП в Катовицах. С 1952 — депутат Сейма (переизбирался во все составы вплоть до 1980). С 1954 — член ЦК ПОРП (непрерывно до 1981). В июле 1956 назначен руководителем партийной комиссии по расследованию причин Познаньских событий (28—30 июня 1956). В июле — октябре 1956 и с марта 1959 — член Политбюро ЦК ПОРП. В 1957—1970 — вновь во главе парторганизации Катовицкого воевод­ства. Превратил свой регион в лидера по темпам экономического развития в стране.

20 декабря 1970 на волне рабочего восстания на Побережье сменил В. Гомулку на посту лидера партии. Взял курс на разрядку во внешней политике, открыл страну для ино­странных кредитов. Во внутренней политике осуществил слияние на местном уровне партийных и государственных органов, возродил единую молодежную структуру; в феврале 1976, невзирая на протесты епископата и части общества, добился введения в Конституцию пунктов о руководящей роли ПОРП и союзе с СССР. Летом 1976 столкнулся с рабочими выступлениями. На волне нарастающих экономических трудностей, спровоцированных растущим внешним долгом, способствовал развертыванию безудержной «пропаганды успеха». С осени 1976 вынужден был мириться с существованием неформальных оппозиционных организаций (Комитета защиты рабочих и Движения в защиту прав человека и гражданина).

Летом 1980 инициировал либерализацию цен на часть мясных товаров, что привело к массовым стачкам и возникновению независимого самоуправляемого профсоюза «Солидарность». 6 сентября 1980 смещен с поста первого секретаря, в декабре 1981 интернирован вместе с рядом своих соратников. В 1982 исключен из ПОРП. Последние 20 лет жизни провел в собственном доме в Устроне (Силезия), существуя на француз­скую и бельгийскую пенсии (в польской было отказано).

Лит.: Gajdziński P. Gierek. Człowiek z w ęgla. Poznań, 2013; Friszke A. Polska Gierka. Warszawa, 1995; Rolicki J. Edward Gierek. Przerwana dekada (wywiad — rzeka).Warszawa, 1990; Idem. Edward Gierek. Życie y cieinarodziny legendy. Warszawa, 2002; Бухарин Н. И., Яжборовская И. С. Эдвард Герек: от курса на социальную справедливость к экономическому кризису // Новая и новейшая история. 2012, № 1; Волобуев В. В. Польша — 1970: репетиция «Солидарности». М., 2009. В. В. Волобуев.