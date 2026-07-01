Гeрек (пол. Gierek), Эдвард (06[19].01.1913, с. Поромбка, Царство Польское, Российская империя ‒ 29.07.2001, Тешин, Польша)
Гéрек (пол. Gierek), Эдвард (06[19].01.1913, с. Поромбка, Царство Польское, Российская империя — 29.07.2001, Тешин, Польша) — польский политик, первый секретарь ЦК Польской объединенной рабочей партии в 1970—1980. Родился в шахтерской семье. В 1917 потерял отца, погибшего в результате несчастного случая на шахте. Отчим вывез семью во Францию. С 1926 Г. работал на французских шахтах. С 1931 — член профсоюза и польской секции Коммунистической партии Франции. В 1934 за участие в забастовке выслан французскими властями в Польшу. В 1934—1936 — на военной службе. В 1936 выехал на заработки в Бельгию, где продолжил работать шахтером и вступил Коммунистическую партию Бельгии. С 1943 — в движении Сопротивления, сражался в рядах польско-бельгийской партизанской бригады. Встал во главе Польского национального совета, подчинявшегося Союзу польских патриотов. С октября 1946 — один из руководителей организации Польской рабочей партии в Бельгии. В 1948 вернулся в Польшу. Прошел курсы Центральной партийной школы в Лодзи. В 1949—1954 — первый секретарь воеводского комитета ПОРП в Катовицах. С 1952 — депутат Сейма (переизбирался во все составы вплоть до 1980). С 1954 — член ЦК ПОРП (непрерывно до 1981). В июле 1956 назначен руководителем партийной комиссии по расследованию причин Познаньских событий (28—30 июня 1956). В июле — октябре 1956 и с марта 1959 — член Политбюро ЦК ПОРП. В 1957—1970 — вновь во главе парторганизации Катовицкого воеводства. Превратил свой регион в лидера по темпам экономического развития в стране.
20 декабря 1970 на волне рабочего восстания на Побережье сменил В. Гомулку на посту лидера партии. Взял курс на разрядку во внешней политике, открыл страну для иностранных кредитов. Во внутренней политике осуществил слияние на местном уровне партийных и государственных органов, возродил единую молодежную структуру; в феврале 1976, невзирая на протесты епископата и части общества, добился введения в Конституцию пунктов о руководящей роли ПОРП и союзе с СССР. Летом 1976 столкнулся с рабочими выступлениями. На волне нарастающих экономических трудностей, спровоцированных растущим внешним долгом, способствовал развертыванию безудержной «пропаганды успеха». С осени 1976 вынужден был мириться с существованием неформальных оппозиционных организаций (Комитета защиты рабочих и Движения в защиту прав человека и гражданина).
Летом 1980 инициировал либерализацию цен на часть мясных товаров, что привело к массовым стачкам и возникновению независимого самоуправляемого профсоюза «Солидарность». 6 сентября 1980 смещен с поста первого секретаря, в декабре 1981 интернирован вместе с рядом своих соратников. В 1982 исключен из ПОРП. Последние 20 лет жизни провел в собственном доме в Устроне (Силезия), существуя на французскую и бельгийскую пенсии (в польской было отказано).
Лит.: Gajdziński P. Gierek. Człowiek z w ęgla. Poznań, 2013; Friszke A. Polska Gierka. Warszawa, 1995; Rolicki J. Edward Gierek. Przerwana dekada (wywiad — rzeka).Warszawa, 1990; Idem. Edward Gierek. Życie y cieinarodziny legendy. Warszawa, 2002; Бухарин Н. И., Яжборовская И. С. Эдвард Герек: от курса на социальную справедливость к экономическому кризису // Новая и новейшая история. 2012, № 1; Волобуев В. В. Польша — 1970: репетиция «Солидарности». М., 2009. В. В. Волобуев.