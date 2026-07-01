ГЕРД ЛОРА АЛЕКСАНДРОВНА

Российский историк. Доктор исторических наук (2006), ведущий научный сотрудник отдела всеобщей истории Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родилась 16 ноября 1970 года в Ленинграде. В 1992 году окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета.

В 1992–1994 годах – обучалась в аспирантуре Санкт-Петербургского филиала Института Российской истории РАН. В 1994 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Вопросы церковного права в „Тактиконе“ византийского канониста XI в. Никона Черногорца».

С 1994 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (с 1992 по 2000 год – Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). С 2007 года – ведущий научный сотрудник.

С 1999 года – доцент кафедры библеистики филологического факультета СПбГУ.

В 2006 году защитила докторскую диссертацию на тему «Константинополь и Петербург: Церковная политика России на православном востоке (1878—1898)».

С 2009 года преподает в Санкт-Петербургской духовной академии.

С 2013 года – член Диссертационного совета СПбИИ РАН.

Автор более 60 научных публикаций. В область научных интересов входят история Византии, греческая палеография, каноническое право, история византийских исследований, история византийского наследия в России Нового времени, внешняя политика России на христианском Востоке (Османская империя и Балканы), вопросы конфессиональной политики и национализма в Восточно-Средиземноморском регионе XIX – начала XX века.

Сочинения

Греческая палеография. Учебное пособие. СПб., 2008;

Константинополь и Петербург: церковная политика России на православном Востоке (1878—1898). М., 2006;

Константинопольский патриархат и Россия. 1901—1914 гг. М., 2013;

Россия и Православный Восток. Х—начало ХХ вв. Учебное пособие. СПб., 2014;

Русский Афон 1878—1914. Очерки церковно-политической истории. М., 2010;

Англиканская и русская православная миссии к несторианам Персии и Турции в конце XIX в. (по материалам донесений британских дипломатов) // Христианское чтение. 2015. № 2. С. 137-157;

Восточный вопрос в русской политике в XVI-начале ХХ вв. //История русского православного зарубежья. Т. I. Русское православное зарубежье до 1917 г. книга 1. Русское православное присутствие на христианском Востоке. Х-начало ХХ в. М., Издательство Московской Патриархии, 2016. С. 118-184;

Константинопольская патриархия и Русская церковь перед революцией // Государство, религия и церковь в России и за рубежом. М., институт гос. Службы и управления, 2016. № 1 (34).С. 280-307;

Опити за вдигане на българската схизма по време на Балканската война и Русия // Русия, Европа и светът. Сборник с материали от международна научна конференция. София, 28—29 септември 2009. София, 2012;

Письма к архимандриту Антонину (Капустину) из Петербургского филиала архива РАН (1850-60-е годы) // Церковь в истории России. Сб.11. К 70-летию Н.Н. Лисового. М.: Ин-т российской истории РАН, 2016. С. 124-142;

Покаянные главы в поствизантийских номоканонах (некоторые предварительные замечания) // Современные проблемы археографии. Сборник статей по материалам конференции, проходившей в Библиотеке РАН 25—27 мая 2010 г. СПб., 2012;

Русские проекты будущего Палестину после окончания Первой мировой войны // Религии мира. История и современность. 2006—2010. М.; СПб., 2012;

Секуляризация имений восточных монастырей и церквей в Валахии и Молдавии в начале 1860-х годов и Россия //Вестник православного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета. 2014. Серия II история. Вып. 6 (61). С. 7-34;

Церковная политика России в Константинопольском патриархате и на Балканах в 1850—1860-е годы. Основные проблемы // Х Плехановские чтения. Россия: средоточие народов и перекресток цивилизаций. Материалы конференции. Санкт-Петербург, Дом Плеханова, 30 мая—1 июня 2012 г. СПб., 2012;

Церковно-политическая деятельность архимандрита Антонина Капустина в Афинах (1850-1860) // Христианское Чтение. 2015. № 6. С. 62-95;

Sergey A. Ivanov, Lora Gerd. An unknown post-byzantine journey to the other world //Byzantine and Modern Greek Studies. 2016. Vol. 39 No. 2. P. 227-248.