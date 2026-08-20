ГЕРЦОГ (др.-верхненем. herizogo, нововерхненем. Herzog, предводитель войска)

В Средние века титул, присваивавшийся крупной аристократии.

В феодальной иерархии выше герцогов находились только короли . Слово «герцог» имеет германское происхождение. У древних германцев оно обозначало военного предводителя, избравшегося из среды родоплеменной знати. Во Франкском королевстве герцоги были превращены в племенных князей, назначаемых королями и стоящих во главе герцогств, сохранявших еще значительное этническое и культурное своеобразие. Герцогам подчинялись правители более мелких областей, графы. Герцоги осуществляли военное командование и правосудие.

В период заката династии Меровингов герцогская власть стала источником регионального сепаратизма в Баварии, Тюрингии, Аквитании и других областях. По этой причине Карл Великий упразднил герцогскую власть. Однако, она была восстановлена во второй половине IX в. Герцогствами теперь становились и просто наиболее крупные территориальные владения. Впоследствии, титул герцогов приобретали и более мелкие землевладельцы.

С укреплением центральной власти герцогство стало высшим дворянским титулом. В странах, где племенных герцогств никогда не существовало (Испания, Англия, скандинавские страны), титул герцога присваивался только членам королевской семьи и ее ближайшим родственникам.

Иллюстрации:

Портрет герцога Бекингема.

Автор статьи: Г. А. Шмидт