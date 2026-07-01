Герцог (афр. Hertzog), Джеймс Барри Мунник

Ге`рцог (афр. Hertzog), Джеймс Барри Мунник (03.04.1866, близ Веллингтона, Капская колония — 21.11.1942, Претория, Южно-Африканский Союз) — политический деятель, премьер-министр Южно-Африканского Союза (см. Южно-Африканская Республика) (1924—1939). Родился в семье потомков немецких эмигрантов. В 1892 получил степень доктора права Амстердамского университета. С 1895 — член Верховного суда Оранжевого Свободного Государства. В годы Англо-бурской войны 1899—1902 (см. Англо-бурские войны) был одним из организаторов партизанской борьбы против британских войск. Участвовал в подписании Феринихингского мирного договора, завершившего войну. Стал одним из лидеров африканеров британской Колонии Оранжевой реки (КОР). Участвовал в создании партии «Оранжия Юни» (1906). 1907 — министр образования КОР. 1910—1912 — министр юстиции и по делам туземцев ЮАС. Вышел из правительства из-за неприятия пробританского курса Л. Боты. В 1914 основал африканерскую Национальную партию. 1924—1939 — премьер-министр ЮАС. Не поддерживая вступление ЮАС во Вторую мировую войну 1939—1945, подал в отставку. Правительство Г. проводило политику ужесточения «цветного» барьера, исключения африканцев из политической жизни ЮАС. Г. выдвинул теорию «двух потоков» в развитии белой Южной Африки, считая, что англоязычные южноафриканцы в будущем будут считать ЮАС своей родиной, как и африканеры. Лит.: Вяткина Р. Р. Создание Южно-Африканского Союза (1901—1910). М., 1976; Giliomee H. The Afrikaners: Biography of People. Charlottesville, (Va.), 2004; Stultz M. Newell. Afrikaner Politics in South Africa, 1934—1948. Berkeley (Ca.)