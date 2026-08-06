ГЕРЦЕН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Российский мыслитель, писатель, общественный деятель, основатель идеологии народничества.

К революционным взглядам пришел вместе со своим другом Н. Огаревым под влиянием восстания декабристов . В 1929-1833 гг. учился на физико-математическом факультете Московского университета. Был лидером кружка, увлекавшегося учениями социалистов, прежде всего А. Сен-Симона. В июле 1834 г. кружок был разгромлен, Герцен до 1842 г. отправлен в ссылку в Пермь, Вятку и Владимир. В 1841 г. снова в ссылке в Новгороде. С 1842 г. жил в Москве. Участвовал в кружке Н. Станкевича. Гегельянец, склонялся к западничеству. В своих литературных произведениях («Кто виноват?» и др.) остро критиковал уклад российской жизни. В 1847 г. уехал из России. Став свидетелем подавления июньского восстания 1848 г. в Париже, разочаровался в западничестве («С того берега», 1850). В 1849 г. в статье «Россия» начал разрабатывать основы народничества, считая, что община может стать основой будущего общественного устройства, который обеспечит торжество свободы, народовластия и социальной солидарности. На взгляды Герцена оказали влияние А. Гакстгаузен и П.Ж. Прудон . В 1853 г. Герцен основал в Лондоне «Вольную русскую типографию», в 1855 г. стал выпускать альманах «Полярная звезда». Вместе с Н. Огаревым стал выпускать оппозиционный журнал «Колокол» (1857-1867,). Он тайно распространялся в России, пользовался большой популярностью среди вольномыслящей части общества. В нем публиковали корреспонденции из России. «Колокол» читали и при дворе. Газета выступала за отмену крепостного права и ликвидацию самодержавия, демократизацию, в поддержку программы народничества. Герцен поддержал начавшиеся реформы Александра II, предпочитая эволюционный путь к социализму разрушительной революции. Но в 60-е гг., по мере перехода царя к более консервативному курсу, выступал с республиканских позиций. Поддержал Польское восстание 1863-1864 гг . В 1865 г. Вольная русская типография переехала в Женеву.

Герцен считал, что по мере просвещения крестьянства и развития гражданских свобод общины станут основой местного самоуправления, а государство будет реорганизовано в союз общин. Герцен содействовал созданию «Земли и воли», тесно сотрудничал с М. Бакуниным, недоверчиво относился к С. Нечаеву, выступал против К. Маркса в международном социалистическом движении. Автор воспоминаний «Былое и думы».

Исторические источники:

Герцен в воспоминаниях современников. М., 1956; Огарев Н.П. Избранные произведения. М., 1956.

Сочинения:

Собрание сочинений. М., 1954-1966.

Автор статьи: Шубин А.В.