Гeрберштейн (Херберштейн, нем. Herberstein), Сигизмунд (Зигмунд) фон (23.08.1486, Випава, Словения ‒ 28.03.1566, Вена)

Гéрберштейн (Херберштейн, нем. Herberstein), Сигизмунд (Зигмунд) фон (23.08.1486, Випава, Словения — 28.03.1566, Вена) — австрийский государственный деятель и дипломат, автор труда «Записки о Московии». Из знатной немецкой семьи, владевшей своим замком в Штирии. В детстве учил словен­ский (виндский) язык. Изучал философию и право в Венском университете (1499—1506). Затем оставил университет и занялся военной карь­ерой при дворе императора Максимилиана I Габ­сбурга (1506—1516). Принимал участие в войнах с Венгрией и Венецией (1508—1514), по совокупности военных заслуг император Максимилиан I посвятил Г. в рыцари (1508). Член Имперского совета (1515). В 1516 выполнил первое дипломатическое поручение императора в Дании. В течение 1516—1553 служил дипломатом, неоднократно посещал различные страны Европы, ездил в Османскую империю.

Дважды ездил по делам службы в Россию. Весной-осенью 1517 был посредником в мирных переговорах между Москвой и Великим княжеством Литовским. Миссия не увенчалась успехом, т. к. литовцы, поддерживаемые посольством Г., настаивали на возвращении Смоленска, а Василий III категорически отказал. В итоге было достигнуто только перемирие между сторонами (договор о временном перемирии был подписан в 1522). Второе посольство состоялось летом-осенью 1526. Одной из целей визита была пролонгация договора от 1522, также Г. добивался поддержки Василия III в борьбе Габсбургов с Ягеллонами за Венгрию и участия России в антитурецкой коалиции европейских держав. Одной из самых важных дипломатических миссий было посольство Г. к Сулейману Великолепному, султану Османской империи (1541). В память об этих посольствах Г. пополнил родовой герб изображением «московита» и «турка».

Всего Г. принял участие в 69 дипломатических миссиях и посольствах и прослыл одним из самых опытных и деятельных дипломатов империи. За свои заслуги был возведен в звание барона (1532). Г., помимо государственной службы, представлял интересы Штирии. В начале 1521 он стал членом Высшего Государ­ственного совета Штирии, в 1527 — членом Нижнеав­стрийской камеры, в 1537 — членом Высшего военного совета, в 1539 — президентом Нижнеавстрийской камеры.

Г. известен своими литературными трудами. Находясь в Москве, вел дневник, включенный в так называемую «Автобиографию» (впервые издана в Вене в 1855), а также собирал сведения о светских и церковных обычаях жителей Русского государства. В 1548 издал генеалогическую таблицу государей Священной Римской империи, Польши, Великого княжества Литовского и Русского государства. Главное сочинение Г. — «Записки о Московии» (лат. Rerum Moscoviticarum commentarii) — фактически открыло Русское государство для западноевропейского читателя. В нем содержатся сведения о политическом устройстве Русского государства, его истории и географии (в том числе описание пути через бассейн р. Печора и Зауралье — так называемый Угорский дорожник; маршрут плавания по Северному Ледовитому океану в Норвегию). Г. описал также хозяйственную жизнь Русского государства (рынки, цены, монеты), организацию почтовой службы, быт и обычаи знати и народа, различные обряды (например, возведение на престол великого князя московского), православные церковные таинства, праздники и др. При написании «Записок» использовал сведения, полученные в личных беседах с великим князем московским Василием III, его ближайшим окружением, а также от торговцев, поденщиков-землекопов, немцев-артиллеристов на русской службе и др. Широко цитировал русские источники, в том числе выписки в латинском переводе из церковных правил митрополита Иоанна II, «Вопрошания» Кирика Новгородца, Судебника 1497 и русских летописей. «Записки о Московии» стали источником для картографической и космографической литературы, а также европейских карт того времени.

Первое издание латинского текста «Записок о Московии» вышло в 1549 в Вене. Пополняясь новыми материалами, оно переиздавалось при жизни автора в 1551 и 1556; в 1550 переведено на итальянский язык. Самостоятельное значение имеет издание 1557 на немецком языке, рассчитанное на широкий круг читателей, в котором были опущены многие политические рассуждения, добавлен ряд бытовых деталей и сюжетов. В 1563 вышел еще один немецкий перевод «Записок». Иллюстрации, карта Русского государства и другие карты, подготовленные для этих изданий, являются важными изобразительными источниками по истории Русского государства 1-й трети XVI в. На русский язык «Записки» впервые переведены в 1748 К. А. Кондратовичем, новый перевод выполнен А. И. Малеиным (1908), последний перевод с учетом разночтений издания 1557 принадлежит А. В. Назаренко (1988).

Соч.: Записки о Московии. М., 1988.

Лит.: Adelung F. Siegmund, Freiherr von Herberstein. Sankt Petersburg, 1818; Krones F. S. von Herberstein. Ein Lebensbild // Mitteilungen des historischen Vereines fur Steiermark. 1871. Н. 19; Замысловский Е. Е. Гербер­штейн и его историко-географические известия о России. СПб., 1884; S. von Herberstein: kaiserlicher Gesandter und Begrunder der Rußandkunde und die europäische Diplomatie. Graz, 1989; Кampfer F. Das Rußlandsbuch S. von Herberstein «Rerum Moscoviticarum commentarii»: 1549—1999. Hamburg, 1999. А. В. Назаренко.