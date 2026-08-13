ГЕРАТ
ГЕРАТ - город на западе Афганистана, административный центр вилаята Герат.
Население 278,2 тысяч человек (2006 год). Расположен в долине реки Герируд, на высоте около 925 м, на кольцевой автотрассе Кабул - Кандагар - Герат - Мазари-Шариф - Хульм - Кабул, соединяющей важнейшие города страны.
Во 2-1-м тысячелетии до нашей эры территория современного Гератского оазиса была центром крупной культурной областью Арейя (Ария), с VI века до нашей эры входившей в состав Ахеменидов государства. Основание Герата приписывается Александру Македонскому (в греческих источниках Герат назван Александрия-Ариана). Был значительным городом при Сасанидах. Взят арабскими завоевателями в 652 году нашей эры (по древним данным, в 660 году). При Саманидах один из главных городов Хорасана. В 1221 году захвачен и почти полностью разрушен монголами (к 1236 году восстановлен). Наибольшего расцвета достиг в XV века при Тимуридах, когда стал крупнейшим торгово-ремесленным и культурным центром на Среднем Востоке. В XVI веке Герат подчинён Сефевидами. В 1716 году в результате антисефевидского восстания образовалось самостоятельное Гератское княжество. В 1732 году возвращён Надир-шахом в состав Ирана, в 1747 году стал частью Дурранийского государства. После его распада в начале XIX века с претензией на владение Гератом выступали Иран, Афганистан и Великобритания. В 1863 году окончательно вошёл в состав Афганистана.
Над замкнутым в квадрат стен Старым городом с традиционной застройкой из сырцового кирпича возвышается полуразрушенная цитадель (основана Александром Македонским, перестроена в XV веке). Многочисленные архитектурные памятники средневекового Герата (в том числе Соборная мечеть, основана в 1201 году, заново построена в стиле тимуридского зодчества в 1498-1500 годах) значительно пострадали от военных конфликтов в конце XX века. За пределами средневекового Герата - постройки тимуридского зодчего Кавам ад-Дина Ширази: мавзолей Гаухаршад и минареты несохранившегося грандиозного мемориально-культового ансамбля Мусалла (1417-1438 годы), мавзолей Абдуллы Ансари (1428-1429 годы); также мавзолей Алишера Навои. В XV - начале XVI веков Герат был крупным центром зодчества, живописи (см. Гератская школа миниатюры), декоративного искусства. Музей. Предприятия пищевой, текстильной промышленности. Кустарное производство ковров, тканей. Электроподстанция (ЛЭП из Туркмении Серхетабат - Герат).
Иллюстрации:
Герат. Соборная мечеть. 1498-1500 годы. Архив БРЭ.