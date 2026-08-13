ГЕРАТ

ГЕРАТ - город на западе Афганистана, административный центр ви­лая­та Ге­рат.

Население 278,2 тысяч человек (2006 год). Рас­по­ло­жен в до­ли­не реки Ге­ри­руд, на высоте около 925 м, на коль­це­вой ав­то­трас­се Ка­бул - Кан­да­гар - Ге­рат - Ма­за­ри-Ша­риф - Хульм - Ка­бул, со­еди­няю­щей важ­ней­шие го­ро­да стра­ны.

Во 2-1-м тысячелетии до нашей эры тер­ри­то­рия современного Ге­рат­ско­го оа­зи­са бы­ла цен­тром круп­ной куль­тур­ной областью Арейя (Ария), с VI века до нашей эры вхо­див­шей в со­став Ахе­ме­ни­дов го­су­дар­ст­ва . Ос­но­ва­ние Герата при­пи­сы­ва­ет­ся Алек­сан­д­ру Ма­ке­дон­ско­му (в греческих ис­точ­ни­ках Герат на­зван Алек­санд­рия-Ариа­на). Был зна­чительным го­ро­дом при Са­са­ни­дах. Взят арабскими за­вое­ва­те­ля­ми в 652 году нашей эры (по древним дан­ным, в 660 году). При Са­ма­ни­дах один из главных го­ро­дов Хо­ра­са­на. В 1221 году за­хва­чен и поч­ти пол­но­стью раз­ру­шен мон­го­ла­ми (к 1236 году вос­ста­нов­лен). Наи­боль­ше­го рас­цве­та дос­тиг в XV века при Ти­му­ри­дах, ко­гда стал круп­ней­шим тор­го­во-ре­мес­лен­ным и куль­тур­ным цен­тром на Среднем Вос­то­ке. В XVI веке Герат под­чи­нён Се­фе­ви­да­ми. В 1716 году в ре­зуль­та­те ан­ти­се­фе­вид­ско­го вос­ста­ния об­ра­зо­ва­лось са­мо­сто­ятельное Ге­рат­ское княжество. В 1732 году воз­вра­щён На­дир-ша­хом в со­став Ира­на, в 1747 году стал ча­стью Дур­ра­ний­ско­го государства. По­сле его рас­па­да в начале XIX века с пре­тен­зи­ей на вла­де­ние Гератом вы­сту­па­ли Иран, Аф­га­ни­стан и Ве­ли­ко­бри­тания. В 1863 году окон­ча­тель­но во­шёл в со­став Аф­га­ни­ста­на.

Над замк­ну­тым в квад­рат стен Ста­рым го­ро­дом с тра­диционной за­строй­кой из сыр­цо­во­го кир­пи­ча воз­вы­ша­ет­ся по­лу­раз­ру­шен­ная ци­та­дель (ос­но­ва­на Алек­сан­дром Ма­ке­дон­ским, пе­ре­строе­на в XV веке). Мно­го­численные ар­хитектурные па­мят­ни­ки средневекового Герата (в том числе Со­бор­ная ме­четь, ос­но­ва­на в 1201 году, за­но­во по­строе­на в сти­ле ти­му­рид­ско­го зод­че­ст­ва в 1498-1500 годах) зна­чи­тель­но по­стра­да­ли от во­енных кон­ф­лик­тов в конце XX века. За пре­де­ла­ми средневекового Герата - по­строй­ки ти­му­рид­ско­го зод­че­го Ка­вам ад-Ди­на Ши­ра­зи: мав­зо­лей Гау­хар­шад и ми­на­ре­ты не­со­хра­нив­ше­го­ся гран­ди­оз­но­го ме­мо­ри­аль­но-куль­то­во­го ан­самб­ля Му­сал­ла (1417-1438 годы), мав­зо­лей Аб­дул­лы Ан­са­ри (1428-1429 годы); так­же мав­зо­лей Али­ше­ра На­вои. В XV - начале XVI веков Герат был круп­ным цен­тром зод­че­ст­ва, жи­во­пи­си (см. Ге­рат­ская шко­ла ми­ниа­тю­ры ), де­ко­ра­тив­но­го искусства. Му­зей. Пред­при­ятия пи­ще­вой, тек­стиль­ной промышленности. Кус­тар­ное про­изводство ков­ров, тка­ней. Элек­тро­под­стан­ция (ЛЭП из Турк­ме­нии Сер­хе­та­бат - Ге­рат).

Иллюстрации:

Ге­рат. Со­бор­ная ме­четь. 1498-1500 годы. Архив БРЭ.

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