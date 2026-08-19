ГЕРАСА

ГЕРАСА (греч. Γέρασα; современный Джараш, Иордания) - один из крупнейших городов Десятиградия.

Гераса стоял на международном торговом пути с севера на юг (т. н. царская дорога), примерно посередине между Мёртвым и Галилейским морями, в 30 км от реки Иордан .

Через город протекает небольшая река Иавок (у античных авторов Золотая река, современный Эз-Зарка). В НЗ имя Герасы, возможно, косвенно звучит в производной форме в ряде греческих рукописей в рассказе о чуде исцеления Христом бесноватых из «страны Герасинской» (Мк 5. 1; Лк 8. 26, 37 - по NAG). Другие версии прочтения этого топонима - Гадара и Гергеса - возникли из-за близости написания топонима в греческом языке и расположения этих городов в одной зоне, восточнее Иордана. Из Герасы был родом древнегреческий математик и философ неопифагорейского направления Никомах (около 1-й половины II века до Р. Х.).

Гераса - один из самых широко известных памятников археологии эллинистическо-римской эпохи, сыгравший значительную роль в развитии изучения Святой земли. Гераса развивалась как греческая, а затем как римская колония со смешанным эллинистическо-арабским населением. Согласно письменной традиции, Герасу основал Александр Македонский как поселение ветеранов; известна надпись, упоминающая македонян в числе первых поселенцев. После того как Заиорданье было отторгнуто от Египта Селевкидами, Гераса некоторое время называлась Антиохией-на-Хрисорроасе в честь одного из Антиохов, III или IV: надписи, в т. ч. на монетах, составлялись здесь от имени граждан «...города антиохийцев, ранее жителей Герасы». Во время землетрясения в Иерихоне (31-30 годы до Р. Х.) Г. сильно пострадала, но была быстро восстановлена. В эпоху Маккавеев ее захватил Александр Яннай (около 85 года до Р. Х.) (Ios. Flav. De bell. I 4. 8), а затем Помпей (63 год до Р. Х.), после чего Гераса вошла в Десятиградие (созданное римлянами для прикрытия южной границы империи) как город-государство. В I Иудейскую войну (66-70 годы по Р. Х.) Гераса наряду с другими сирийскими городами разграбили евреи в отместку за убийства, учиненные римлянами в Кесарии Приморской (Ibid. II 18. 1); позже ее захватили римляне по приказу императора Веспасиана (Ibid. IV 9. 1). В начале III века император Каракалла наградил Герасу почетным титулом Colonia Aurelia Antoniniana.

В византийскую эпоху церковная жизнь Герасы отмечена присутствием ее епископов на Соборах в Селевкии (359) и Халкидоне (451). Согласно сообщению Георгия Кипрского (VI век), Гераса являлась 7-м городом провинции Аравия (Georgii Cyprii Descriptio orbis romani. N 1063 / Ed. H. Gelzer. Lpz., 1890. P. 54). В 746 году Гераса была разрушена землетрясением и залита селевым потоком, превратившим ее в своего рода «иорданские Помпеи», сохраняющие древний облик лучше других античных городов Палестины и Заиорданья.

Гераса уверенно отождествляется с современным городом Джараш в Иордании (40 км севернее Аммана) по созвучию имен, по данным эпиграфики (зафиксировано около 150 надписей) и обильных нумизматических находок и по упоминаниям в источниках: Иосиф Флавий помещает Герасу на восточной границе Переи (Ios. Flav. De bell. III 3. 3), епископ Кесарийский Евсевий - рядом с Амманом (Euseb. Onomast. 102. 19), определяя ее местоположение рядом с горой Галаад (idem. 64. 2) в Перее (idem. 94. 26-27). После арабского завоевания Джараш стал одним из административных центров в округе Урдун. По мере упадка города он со 2-й половине X века исчезает из перечней провинциальных центров. В начале XII века атабек Дамаска возвел здесь крепость, взятую крестоносцами в 1121 году Арабский географ Якут (1-я половина XIII века) и позднейшие авторы описывали Джараш как нагромождение развалин. Тем не менее какое-то незначительное поселение в этом районе существовало, оно фигурирует в османских налоговых реестрах XVI века (без упоминания о проживании там христиан). Впоследствии под давлением бедуинов Джараш был покинут жителями, путешественники начала XIX века описывают его как необитаемый. Постоянное население снова появилось там только в 1878 году, когда на территории города были размещены мусульманские переселенцы с Кавказа.

Руины Герасы - важный объект археологии христианской. Это прекрасно сохранившийся образец процветающего города римской провинции на Ближнем Востоке. Остатки колоннадных улиц, языческих храмов, христианских церквей, столпы которых, увенчанные капителями, высились на месте Герасы в XVIII-XIX веках, служили точкой притяжения многих экспедиций, изучавших Палестину и Иорданию.

Гераса была открыта У.Я. Зеетценом в 1806 году, затем ее осмотрели Я.К. Буркхардт (1812), Бакингем (1816) и многие другие; первое научное описание принадлежит Г. Шумахеру (1902). Ранее Герасу посещали, описывали и пытались исследовать русские ученые Н.П. Кондаков (экспедиция ИППО в Сирию и Палестину, 1891-1892 годы) и Ф.И. Успенский. Археологические раскопки в городе велись с 1925 г.оду Важнейшие сезоны 1928-1930 годов провела экспедиция Йельского университета (США) и Британской школы археологии в Иерусалиме под руководством Дж.У. Кроуфута, открывшая не менее 15 раннехристианских памятников; здесь работали Дж. Хорсфилд, К.С. Фишер, Н. Глюк, Л. Хардинг. С 80-х годы широкие раскопки и реставрации ведутся международными экспедициями под эгидой Департамента древностей Иордании (команды археологов из Великобритании, США, Италии и др.).

Археологически город в собственном смысле слова появляется только в эпоху эллинизма (хотя незначительные поселения существовали, по-видимому, уже с позднего каменного века). Его стены (толщиной около 3 м) имели 101 башню и образовывали круг диаметром 9,5 км. К 75 году до Р. Х. Г. имела планировку по гипподамовой системе (сеть улиц, которые перекрещивались под прямым углом через равные промежутки). Хорошо сохранилась часть главных улиц, расположенных с севера на юг (Кардо Максимус) и 2 поперечных, протянувшихся с востока на запад (Декуманус Максимус). В I веке по Р. Х. был сооружен эллипсовидный форум, обрамленный полукруглой колоннадой в ионическом стиле , и открытой к югу; на север от него уходила Кардо Максимус. За южной городской стеной был построен храм Зевса Олимпийского (22-43 годы по Р. Х.), театр с 33 рядами на 3 тысяч мест (после 50 года по Р. Х.), ипподром с местами на 15 тыс. зрителей (I-II века). Около 150 года был сооружен огромный храм Артемиды на западной стороне главной улицы. Во II - начале III веков Герасу достигла вершины процветания и насчитывала около 20-25 тысяч жителей. Кардо Максимус, названная в честь императорского рода Виа Антониниана, стала колоннадной.

Памятники первых веков христианства или места почитания, которые были бы связаны с описанным в Евангелии чудом исцеления, в Герасе неизвестны. В византийский период в Герасе было построено не менее 13 храмов, которые погибли в VIII-IX веках и более не восстанавливались.

Благодаря высокой степени сохранности руин и их изученности Гераса стала одним из первых мест, где удалось проследить трансформацию античного полиса в христианский город (смотри: Crowfoot). Уже в 350-375 годах (или в 400-х) возвели огромный (длиной 45-50 м) собор. При этом строители собора использовали храм Артемиды как каменоломни (одна из церквей заняла часть пропилей бывшего языческого храма). Главными заказчиками церковного строительства были епископы. К VI веку формирование христ. Г.ианской Герасы было завершено; этим веком датируются: церковь, построенная Прокопием (526-527 годы), а также храмы святых Петра и Павла, святого Иоанна Предтечи, святого Георгия, святого Дамиана и др.; лишь некоторые восходят к V веку: крестообразная в плане церковь Пророков, апостолов и мучеников (дата приведена в мозаике пола: 461-465 годы). Трансформации подвергались не только языческие храмы, но и синагоги: одна из них, стоявшая на холме к западу от храма Артемиды, была превращена в церковь Синагоги (530): ориентировка нового здания сменилась с западной (к Иерусалиму) на восточную, а поверх мозаик с изображением потопа и еврейскими надписями были настланы новые, с христианскими сюжетами. За 3 года до персидского нашествия (614) в Герасе была построена последняя из открытых пока церквей - церковь епископа Генесия (611). После нашествия персов Гераса оставалась христинским городом еще около 100 лет. Затем археология фиксирует начало уничтожения изображений живых существ на мозаиках и разрушение храмов. Землетрясение 746 года прервало развитие Герасы, заставив жителей бросить имущество, покинуть город и более не возвращаться.

Сложно устроенный епископальный комплекс в Герасе важен для понимания развития ранней церковной архитектуры и взаимоотношений в ранневизантийском обществе. Он стоял к западу от Кардо Максимус и южнее храма Артемиды на ступенчато повышавшихся террасах и включал собор и другие базилики, дворы и фонтаны, жилища клириков и бани. Его постепенно расширяли и достраивали в V-VI веках, пока он не достиг протяженности около 180 м. Начало строительства городского собора датируют по появлению епископа Герасы на Соборе в Селевкии (359) и по свидетельству Епифания Кипрского (Epiph. Adv. haer. 51. 30 // PG. 41. Col. 941 A) (около 375 года), где упоминается о фонтане в Герасе, у которого ежегодно совершалась мистерия превращения воды в вино. По-видимому, это происходило во дворике западнее собора (он размещался на месте снесенного языческого храма в честь младенца Диониса ). Изначально квадратный и окруженный колоннами, дворик даже после перестройки этой части комплекса сохранил фонтан (воду к которому подводили по свинцовым трубам) и особое место для епископа в западной части. 3-нефный одноапсидный базиликальный собор имел входы с севера и юга, его алтарь отделял мраморный темплон, с юго-запада стояла кафедра. Колонны, капители и почти весь камень были взяты из ранних построек. С севера двора лестница вела в проход, выводивший на улицу, а рядом с лестницей в VI веке помещалась мастерская по изготовлению мозаик. С юга имелась маленькая капелла и мемориальная церковь в память ктиторов (о чем сказано в мозаичной надписи).

2 марша ступеней с запада вели в северный храм базиликального типа святого Феодора. Его дата (494-496 годы) и посвящение названы в 2 надписях - над главной западной дверью базилики и над внешним порталом храма; в этой надписи священик Эней оставил риторическое сочинение из 10 строк, прославлявшее очищение святого места, оскверненного в языческом прошлом «кровью и смрадом от убийства жертвенных животных». Пол церкви вымощен плитами цветного мрамора и известняка, составляющими орнаментальные композиции. На юго-западе расположен углубленный в пол баптистерий, а на юго-востоке - маленькая капелла с мозаичным полом. Атриум базилики состоит из колоннады, идущей по 3 сторонам двора, и небольших помещений, украшенных мозаикой. Серия комнат на севере - жилые помещения для клира, а на юге - еще одна маленькая капелла. После землетрясения колонны храма сохранились целиком - никаких попыток реконструкции или вторичного использования не предпринималось.

Южная церковь базиликального типа, посвященную святому Георгию, продолжали использовать до VIII века; она единственная из 3 сохранила ступень синтрона; в ней найдены 2 реликвария и остатки от 2 темплонов - возможно, это свидетельство переноса в храм оборудования из других, уже разрушенных церквей. Между северной и южной церквами находился храм святого Иоанна (464-465 годы) с оригинальным планом: круг, вписанный в квадрат, с квадратным световым четвериком на 4 больших колоннах. По-видимому, это упрощенный вариант собора в Босре (Сирия), который старше на несколько лет. Таким образом, в Герасе фиксируется очень ранний случай применения крестообразной купольной композиции, знаменовавший начало нового этапа в архитектуре Византии .

Все 3 церкви имели общий атриум с рядом колонн по одной стороне, отделяя прилегавшую к храму полосу мозаики; снаружи каждой церкви помещались сосуды для святой воды. С северо-востока базилики святого Феодора шел коридор с полом из красных и белых квадратов, за которым начинался комплекс бань (вход в них был с улицы, идущей вдоль двора храма Артемиды), построенных епископом Плакком в 454-455 годах.

Иллюстрации:

Фото. Южный тетрапилон на Кардо Максимус в Герасе. Архив ПЭ;

Форум и колоннада в Герасе. Архив ПЭ;

Святая Мария. Мозаика одного из христианских храмов Герасы. 611 год. Архив ПЭ.

Руины раннехрист. базилики в Герасе. Архив БРЭ.

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