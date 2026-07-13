ГЕРАКЛ (др.-греч. ῾Ηρακλῆς, лат. Heracles, Hercules)

В древнегреческой мифологии самый известный и любимый герой.

Многие греческие знатные роды вели свое происхождение от Геракла, например, спартанские цари. Сын Зевса и смертной женщины Алкмены, жены мифического царя Фив Амфитриона. Его братом-близнецом был Ификл. Будучи младенцем, он задушил двух змей, которые наслала на него Гера. Победив Эргина, Геракл освободил свой родной город Фивы от уплаты дани и в награду получил в жены от царя Фив Креонта его дочь Мегару. Ее и детей убил в припадке безумия, насланного Герой (Apollod., II, 4, 11). Придя в себя, Геракл отправился в изгнание. Прибыв в Дельфы , спросил бога, где ему поселиться. Аполлон наложил на него тяжкое наказание: он должен был 12 лет быть в услужении у трусливого и подлого царя Микен Эврисфея и исполнить 10 подвигов, за что ему было обещано бессмертие (Apollod., II, 4, 12).

Выполняя приказания Эврисфея, Геракл совершил 12 подвигов (мифографы излагают их в разной последовательности): 1) задушил немейского льва в Арголиде, шкура которого стала его неизменным атрибутом; 2) убил лернейскую гидру; 3) поймал быстроногую керинейскую лань; 4) сумел убить птиц-людоедов, которые жили на болотах Стимфалоса в Аркадии; 5) поймал эриманфского вепря и принес его Эврисфею, который в ужасе спрятался в огромном бронзовом пифосе; 6) за один день очистил конюшни царя Элиды Авгия, направив через них воды двух рек Алфея и Пенея; 7) поймал огнедышащего критского быка, когда-то подаренного Посейдоном царю Миносу для жертвоприношения; 8) укротил и привел к Эврисфею коней фракийского царя Диомеда, которые были способны пожирать человеческое мясо. Их Эфрисфей отпустил, и они были растерзаны в Ликейских горах дикими зверями; 9) добыл пояс царицы амазонок Ипполиты, который подарил ей Арес; 10) угнал с крайнего запада стада трехглавого великана Гериона и во время этого похода воздвиг по обе стороны пролива, отделяющего Европу от Ливии, Геракловы столпы. Эврисфей принес всех быков в жертву Гере; 11) достал яблоки с златоплодного дерева нимф Гесперид, по дороге убив Антея и обманув Атланта, который и помог ему раздобыть яблоки. Принес их в жертву Афине, которая возвратила их назад; 12) спустился в мрачный тартар, одолел адского пса Кербера (Цербера) , поднял его живым на поверхность земли, показал пришедшему в ужас Эврисфею и отвел обратно.

Геракл совершил и много других подвигов: так, он убил орла, пожиравшего печень Прометея , сражался с кентаврами и гигантами и т.д. Второй его женой была Деянира, которую он добыл в борьбе с Ахелоем. Деянира, приревновав его к дочери Иола, которую он привел пленницей к себе в дом, послала ему отравленную кровью Несса одежду. Геракл, надев ее и мучимый страшной болью, был сожжен на костре на горе Эта и вознесен в качестве бога на Олимп, где получил в жену богиню юности Гебу, дочь Зевса и Геры (Apollod., II, 7, 7).

В Греции Геракл считался символом мужества и отваги. Впервые возникнув в Афинах (Diod., IV, 39), его культ был широко распространен во всем греческом мире. Геракл почитался как покровитель гимнасиев, палестр и терм, как целитель и отвратитель всяких бед. Рассказы о подвигах Геракла стали излюбленной темой эпической поэзии, о нем есть упоминания в «Илиаде» и «Одиссее». На мифах о Геракле основываются сюжеты трагедий Софокла «Трахинянки» и Еврипида «Геракл». Под именем Геркулеса почитался и в Риме.

Тема 12 подвигов Геракла была излюбленной в античном искусстве, эти сюжеты особенно часто встречаются в рельефной пластике и вазовой живописи. Геракла изображали сильным человеком с львиной шкурой и палицей, бородатого и обнаженного. Его живописные и скульптурные изображения часто встречаются и в последующие эпохи, особенно в период Ренессанса.

Исторические источники :

Аполлодор. Мифологическая библиотека (Apollodorus. Bibliothecae, II, 4, 8–II, 8, 3; III, 12, 5–6).

Иллюстрации:

1. Геракл и кербер. Фрагмент аттической чернофигурной амфоры. Ок. 530 г. до н.э. Мастер Андокид; Музей изобразительного искусства им. А. С. Пушкина (Москва);

2. Геракл и критский бык. Лаконский чернофигурный килик в манере мастера Аркесилая. Ок. 550 г. до н.э. Метрополитен музей (Нью-Йорк);

3. Геракл сражается с амазонками. Чернофигурная гидрия. Ок. 530 г. до н.э.;

4. Геракл и немейский лев. Фрагмент чернофигурной амфоры VI в. до н.э.;

5. Геракл Фарнезе. Мрамор. Римская работа эпохи империи с оригинала 2-й пол. IV до н.э. Национальный археологический музей (Неаполь);

6. Геракл, стреляющий в Стимфалийских птиц. Аттическая чернофигурная амфора из Вульчи, ок. 550 г. до н.э. Британский музей (Лондон);

7. Геракл. Аттическая краснофигурная "билингвальная" амфора, ок. 520 г. до н.э. Музей изящных искусств (Бостон);

8. Геркулес и гидра. Художник А. Поллайоло. Ок. 1475. Галерея Уффици (Флоренция).

Автор статьи: Л.Г. Печатнова