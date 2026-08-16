ГЕОРГИЙ ТРАПЕЗУНДСКИЙ

ГЕОРГИЙ ТРАПЕЗУНДСКИЙ - греческий учёный, переводчик.

Около 1416 года пе­ре­брал­ся в Ита­лию, изу­чал ла­тынь в Ман­туе, пре­по­да­вал ри­то­ри­ку и фи­ло­со­фию во Фло­рен­ции и Ве­не­ции . Дол­гое вре­мя жил в Ри­ме, где был до­ве­рен­ным ли­цом па­пы Ев­ге­ния IV , за­тем Ни­ко­лая V и Пав­ла II. Ши­ро­кую из­вест­ность Георгию Трапезундскому при­нес­ли пе­ре­во­ды на ла­тынь тру­дов Пто­ле­мея, Пла­то­на, Ари­сто­те­ля (в том числе «Ри­то­ри­ки»), Ев­се­вия, Ио­ан­на Хри­зо­сто­ма, Ио­ан­на Да­ма­ски­на и др., а так­же его со­чи­не­ния по ри­то­ри­ке, грам­ма­ти­ке и литературной кри­ти­ке, ока­зав­шие за­мет­ное влия­ние на итальянских гу­ма­ни­стов.