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ГЕОРГИЙ ТРАПЕЗУНДСКИЙ
ГЕОРГИЙ ТРАПЕЗУНДСКИЙ - греческий учёный, переводчик.
Около 1416 года перебрался в Италию, изучал латынь в Мантуе, преподавал риторику и философию во Флоренции и Венеции. Долгое время жил в Риме, где был доверенным лицом папы Евгения IV, затем Николая V и Павла II. Широкую известность Георгию Трапезундскому принесли переводы на латынь трудов Птолемея, Платона, Аристотеля (в том числе «Риторики»), Евсевия, Иоанна Хризостома, Иоанна Дамаскина и др., а также его сочинения по риторике, грамматике и литературной критике, оказавшие заметное влияние на итальянских гуманистов.
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