ГЕОРГИЙ АМАРТОЛ («Грешник»)

Константинопольский монах, византийский историк середины IX в.

Георгий Амартол (букв. «Грешник») является автором всемирной хроники от сотворения мира до 842 г. Завершенная ок. 845-47 гг. хроника Амартола стала важной вехой в развитии византийской историографической традиции конца VIII – первой половины IX вв. При подготовке преимущественно компилятивной хроники Георгий, очевидно, использовал обширную библиотеку константинопольского патриарха Никифора I, включавшую в себя кроме собственно исторических сочинений, и произведения духовного содержания. Доступ к этой библиотеке Георгий Амартол получил благодаря тому, что он входил в кружок церковных деятелей, собравшихся вокруг тогдашнего константинопольского патриарха Мефодия I.

Созданная сразу после поражения иконоборчества, хроника Амартола имеет четкую иконопочитательскую направленность и уделяет много внимания антииконоборческой полемике. Написанная просто и ясно, стилистически непритязательно, хроника Георгия Амартола приобрела большую популярность. Редакция хроники, составленная после 871/72 г., со временем оказалась наиболее читаемой среди византийских летописей. Превосходя любую из них по числу переработок и продолжений, хроника Амартола в X – XI вв. была переведена на славянский и грузинский языки, а на Руси послужила основным источником древнерусского летописания.

Сочинения

Georgii Monachi Chronicon / Ed. C. de Boor. Lipsiae, 1904; Ed. corr. P. Wirth. Stuttgart, 1978;

Истрин В.М. Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе. Текст, исследование и словарь: В 3 т. Пг.; Л., 1920-1924;

Матвеенко В.А, Щеголева Л.И. Временник Георгия Монаха (Хроника Георгия Амартола). Рус. текст, комм., указ. М., 2000;

Хронограф Георгия Амартола / Изд. Э.Г. фон Муральт. СПб., 1859;

Georgii Monachi Chronicon / Ed. C. de Boor. Lipsiae, 1904; Ed. corr. P. Wirth. Stuttgart, 1978.

Автор статьи: А. Н. Слядзь