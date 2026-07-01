Георгий Амaртол (букв. «Грешник»), Георгий Монах

Гео́ргий Амáртол (букв. «Грешник»), Георгий Монах — византийский хронист IX в. О самом Г. А. ничего неизвестно. Его «Краткая хроника», состоящая из 9 книг, охватывает время от сотворения мира до 842. Время ее составления — предмет дискуссии (845/847 или ок. 866/867).

«Хроника» Г. А. дошла в двух редакциях. Первоначальный вариант сохранился в единственной греческой рукописи, в славянском переводе XIV в. («Временник»), а также грузинском переводе XI в. Вторая редакция, именуемая в научной литературе «вульгатой», получила более широкое распространение (свыше 30 греческих рукописей).

Г. А., писавший вскоре после победы иконопочитания, много внимания уделил антииконоборческой (см. Иконоборчество) полемике. Он спорил с противниками монашества, защищал почитание святых мощей, обличал узурпацию священнических полномочий императорами, поднимал вопрос разграничения священного и мирского. Антииконоборческая полемика определила и отношение Г. А. к различным императорам, критерием оценки которых выступает «благочестие». Г. А. критиковал мусульман, иудеев, павликиан. В «Хронике» Г. А. проявил уважительно отношение к образованию и учености. Значение труда Г. А. состоит в том, что впервые в византийской историографии был осуществлен синтез пророчества о сменяющих друг друга мировых царствах (Ассирийском, Вавилонском, Персидском и Греко-Македонском) с христиан­ским делением времени на до и после Рождества Христова, синхронизированное с началом Римской империи. В X—XI вв.

«Хроника» Г. А. служила в Византии источником для всемирных хроник и энциклопедических сборников. В XI в. переведена на церковнославянский («Временник») и грузинский языки. Сочинение Г. А. стало основой для всех хронографических сводов, создававшихся на Руси в XI—XVI вв.

Соч.: Georgii Monachi Chronicon // Ed. C. de Boor. Lipsiae, 1904 (Stuttgart, 1978. Ed. stereot. corr., cur. P. Wirth); Матвеенко В. А., Щеголева Л. И. Временник Георгия Монаха / Рус. текст, комм., указ. М., 2000.

Лит.: Афиногенов Д. Е. Композиция хроники Георгия Амартола // Византийский временник. 1991. Т. 52. С. 102—112; Его же. Об идейно-политической ориентации хроники Георгия Амартола // Византийские очерки. М., 1996. С. 88—96. Шестаков С. П. О происхождении и составе хроники Георгия Амартола. Казань, 1891; Liubarskij J. George the Monk as a Short-Story Writer // Jahrbuch der Österreich. Byzantinistik. 1994. Bd. 44. S. 255—264. Т. В. Кущ.