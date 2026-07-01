Геoргиев, Кимон Стоянов (болг. Кимон Георгиев Стоянов) (11.08.1882, Пазарджик ‒ 28.09.1969, Варна)

Геóргиев, Кимон Стоянов (болг. Кимон Георгиев Стоянов) (11.08.1882, Пазарджик — 28.09.1969, Варна) — болгарский государственный и политический деятель. Родился в семье чиновника. Окончил военную школу в Софии (1902), участвовал в Балканских войнах 1912—1913 и Первой мировой войне. В 1916, в битве на Черне, был тяжело ранен. В 1920-м уволен в запас в чине подполковника. В 1919 являлся одним из создателей Военной лиги, объединившей призывом к «возрождению Отечества» офицеров, не имевших четкой политической программы. После прихода к власти правительства А. Стамболийского вошел в комитет «Народный сговор» (1921—1923), сплотившийся вокруг идеи создания сильного надпартийного и надклассового государства и установления духовного единства нации. Возглавлял подготовку государственного переворота 9 июня 1923, был одним из руководителей «Демократического сговора» (1923—1931), которому отводилась роль единой организации, выражающей общеболгарские интересы. В 1926—1928 министр путей сообщения и связи. В 1930 присоединился к политической группе «Звено», состоявшей из представителей интеллигенции. В мае 1934 возглавил государственный переворот, получив пост премьер-министра. Пропагандируя идею общенационального согласия, Г. в своей деятельности опирался на теорию «элитарного правления». Среди важнейших мероприятий правительства была отмена Тырновской конституции 1879; роспуск Народного собрания (силу законов получали постановления правительства), политических и профсоюзных организаций; введение государственных монополий на спирт, табак, нефть и соль, государственной монополии внешней торговли; административная реформа (вместо 15 округов создавались 7 областей во главе с директорами, назначавшимися правительством). Во внешней политике Г. был сторонником сближения Болгарии с Великобританией и Францией и противодействия германскому влиянию в регионе; летом 1934 правительство Г. установило дипломатические отношения с СССР. В январе 1935 правительство Г. было вынуждено уйти в отставку. Оказавшись в оппозиции к царю Борису III, в конце 1930-х Г. сотрудничал с деятелями Болгарского земледельческого народного союза — «Пладне» и Болгарской коммунистической партии.

Во время Второй мировой войны на основе одноименной группы создал Народный союз «Звено» (1944—1949). В августе 1943 вошел в Национальный комитет Отечественного фронта. В сентябре 1944 возглавил первое правительство ОФ (до ноября 1946).

В послевоенный период занимал министерские должности: дважды был заместителем председателя Совета министров Народной Республики Болгарии (1946—1950 и 1959—1962), министр иностранных дел (1946—1947), министр электрификации и мелиорации (1947—1959), председатель Комитета по строительству и архитектуре (1959). С 1923 по 1965 восемь раз избирался депутатом Народного собрания, в 1962—1969 член Президиума Народного собрания НРБ, заместитель председателя Национального совета ОФ (1962). Г. — дважды Герой Социалистического Труда НРБ (1962, 1967).

Соч.: Избрани произведения. София, 1982; Из личния архив на Кимон Георгиев. Т. І. София, 2005; Т. 2. София, 2008.

Лит.: Болгария в XX веке. Очерки политической истории. М., 2003. О. В. Лощакова.