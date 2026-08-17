ГЕОРГЕ СТЕФАН

ГЕОРГЕ СТЕФАН - Немецкий поэт.

Учил­ся в Бер­лин­ском университете (1889-1891 годах), мно­го пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе (встре­чал­ся с П. Вер­ле­ном, С. Мал­лар­ме , А. де Ре­нье, О. Ро­де­ном; был в дру­же­ских от­но­ше­ни­ях с Гуго фон Гоф­ман­ста­лем). В 1890-е годы Георге Стефан соз­дал зна­ме­ни­тый немецкий сим­во­ли­ст­ский са­лон (в ко­то­рый вхо­ди­ли кри­ти­ки и по­эты Ф. Гун­дольф, К. Вольф­скель, К. А. Клейн и др.), где вы­сту­пал в ро­ли «ар­бит­ра вку­са», апо­ло­ге­та «ис­кус­ст­ва для ис­кус­ст­ва», про­по­ве­до­вал культ муж­ско­го брат­ст­ва.

В ран­них сборкахках «Гим­ны» («Hymnen», 1890 год), «Па­лом­ни­че­ст­ва» («Pilgerfahrten», 1891 год), цик­ле «Аль­га­бал» («Algabal», 1892 год) твор­че­ст­во пред­ста­ёт как свя­щен­но­дей­ст­вие, ма­гия сло­ва. Для сборников «Кни­ги пас­тушь­их и хва­леб­ных сти­хов…» («Die Bücher der Hir­ten- und Preisgedichte…», 1895 год), «Год ду­ши» («Das Jahr der Seele», 1897 год) ха­рак­тер­на ор­на­мен­таль­ная от­дел­ка сти­ха. Сборник «Ко­вёр жиз­ни» («Der Teppich des Lebens», 1899 год) - о про­ро­че­ско-мис­тическом на­зна­че­нии по­эзии, ре­лигиозной мис­сии по­эта. Мо­тив ожи­да­ния «но­вой Эл­ла­ды» объ­еди­ня­ет сборникики «Седь­мое коль­цо» («Der siebente Ring», 1907 год), «Звез­да Сою­за» («Der Stern des Bundes», 1914 год), «Но­вое цар­ст­во» («Das neue Reich», 1928 год), где по­эзия ос­мыс­ле­на как свет, про­ни­зы­ваю­щий тьму жиз­ни.

Для сти­ля Георга Стефана ха­рак­тер­на на­ро­чи­тая ар­хаи­за­ция, со­че­таю­щая­ся с не­обыч­ной ор­фо­гра­фи­ей и пунк­туа­ци­ей (не­ред­ко от­сут­ст­ву­ют про­пис­ные бук­вы и зна­ки пре­пи­на­ния), тща­тель­ной от­дел­кой фор­мы и ус­лож­нён­но­стью об­ра­зов, свя­зан­ных с те­ма­ми ан­тич­но­сти, кра­со­ты че­ло­ве­че­ско­го те­ла, опь­я­не­ния жиз­нью. Георге Стефан мно­го пе­ре­водил («Бо­же­ст­вен­ная ко­ме­дия» Дан­те , со­не­ты У. Шек­спи­ра , «Цве­ты зла» Ш. Бод­ле­ра и др.), из­да­вал эс­тет­ский журнал «Ли­ст­ки ис­кус­ст­ва» («Blätter für die Kunst», 1892-1919 годы).