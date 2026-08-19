ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СТИЛЬ - условное название периода IX–VIII веков до нашей эры в искусстве Древней Греции.
Термин возник в 1870-х годах с открытием в Афинах так называемых дипилонских ваз, украшенных геометрическим орнаментом. Геометризация изображений отмечается во всех известных художественных памятниках этой эпохи - произведениях малой пластики (бронзовые и терракотовые статуэтки), глиптики, изделиях декоративно-прикладного искусствава; наиболее полно развитие Геометрического стиля прослеживается в вазописи. В 1930-1940-х годов в результате раскопок некрополя района Керамик (в Афинах) был выделен предшествующий Геометрическому стилю так называемый протогеометрический стиль (1-я пололовина XI-X века до нашей эры), который отличается преобладанием мотивов, унаследованных от искусства позднемикенского и субмикенского времени (XI века до нашей эры), но выполненных с помощью циркуля (концентрические круги и полукруги, волнистые линии). Росписи Геометрического стиля характеризуются усложнением композиции и обогащением мотивов орнамента (круги, треугольники, ромбы, меандр, свастика, волны, зигзаги и прочее), построенных преимущественно из прямых вытянутых и ломаных линий. На раннем этапе Геометрического стиля орнаментальные фризы украшают лишь горло и плечи сосуда (остальная часть покрыта чёрным лаком), с середины IX века до нашей эры фризовая роспись закрывает всю поверхность. С развитием Геометрического стиля вырабатывается тонко продуманное, подчинённое законам тектоники сочетание росписи и формы изделия. Около середины VIII века до нашей эры в орнамент композиции начинают включать геометризов. изображения людей и животных. В вазописи Геометрический стиль сменяется «ориентализирующим стилем».
Иллюстрации:
Геометрический стиль. Ойнохоя. Ок. 760 до н. э. Ашмолеанский музей (Оксфорд). Архив БРЭ.