ГЕНЗЕЛЬТ АДОЛЬФ ЛЬВОВИЧ
ГЕНЗЕЛЬТ АДОЛЬФ ЛЬВОВИЧ - российский пианист, педагог, композитор.
Учился у И. Н. Гуммеля в Веймаре (фортепиано) и С. Зехтера в Вене (теория музыки, композиция). В 1836 году начал концертировать, с 1838 года жил в Санкт-Петербурге, имел звание придворного пианиста. Принял российское гражданство. Один из крупнейших пианистов Европы своего времени, основу репертуара составляли сочинения К. М. фон Вебера, «открытого» им для России, Ф. Шопена, Л. ван Бетховена.
Считался лучшим петербургским фортепианным педагогом, давал уроки членам императорской семьи, преподавал в Училище правоведения и Смольном институте, с 1857 года инспектор музыки женских учебных заведений Ведомства императрицы Марии Фёдоровны, в 1887-1888 годах профессор Санкт-Петербургской консерватории. Среди его учеников - Н. С. Зверев.
Автор концертных и салонных пьес, фортепианного концерта, трио, транскрипций и обработок русских народных песен и сочинений русских композиторов; наибольшей популярностью пользовались его фортепианные этюды. Издано его руководство для учителей музыки «На многолетнем опыте основанные правила фортепианной игры» (1868 год).