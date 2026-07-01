ГЕНЗЕЛЬТ АДОЛЬФ ЛЬВОВИЧ

ГЕНЗЕЛЬТ АДОЛЬФ ЛЬВОВИЧ - российский пианист, педагог, композитор .

Учился у И. Н. Гуммеля в Веймаре (фортепиано) и С. Зехтера в Вене (теория музыки, композиция). В 1836 году начал концертировать, с 1838 года жил в Санкт-Петербурге, имел звание придворного пианиста. Принял российское гражданство. Один из крупнейших пианистов Европы своего времени, основу репертуара составляли сочинения К. М. фон Вебера, «открытого» им для России, Ф. Шо­пе­на , Л. ван Бетховена.

Считался лучшим петербургским фортепианным педагогом, давал уроки членам императорской семьи, преподавал в Училище правоведения и Смольном институте, с 1857 года инспектор музыки женских учебных заведений Ведомства императрицы Марии Фёдоровны, в 1887-1888 годах профессор Санкт-Петербургской консерватории. Среди его учеников - Н. С. Зве­рев .

Автор концертных и салонных пьес, фортепианного концерта, трио, транскрипций и обработок русских народных песен и сочинений русских композиторов; наибольшей популярностью пользовались его фортепианные этюды. Издано его руководство для учителей музыки «На многолетнем опыте основанные правила фортепианной игры» (1868 год).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)