Гeнтское восстaние 1539‒1540

Гéнтское восстáние 1539—1540 — вооруженное движение против политики Габсбургов в Нидерландах, вспыхнувшее в Генте и затем охватившее значительную часть Фландрии. Г. в. было вызвано многими причинами: недовольством налоговой политикой Карла V, кризисом традиционного цехового производ­ства, распространением идей Реформации. В 1537 Карл V попытался ввести новый налог без согласия городских властей Гента. Отказ подчиниться императору магистрат мотивировал недостатком средств. Но в начале 1539 в городе прошли состязания редерейкеров. Пышность этого празднества наряду со звучавшими на нем завуалированными антииспанскими и антикатолическими (см. Католицизм) призывами возмутили Карла V. Летом 1539 в Генте распространились слухи о том, что члены магистрата, пытавшиеся достичь компромисса с наместницей Нидерландов Марией Венгерской, уничтожили документы, подтверждавшие городские вольности. Это привело к открытому восстанию. В конце августа власть в городе захватили представители цехов, а в начале сентября — беднейшие слои горожан и поддерживавшие их жители сельской округи. Повстанцы арестовали, изгнали и казнили многих членов магистрата и богатых горожан. Зимой 1540 Карл V ввел в Гент войска. Горожане не оказали сопротивления. Лидеры восстания были казнены или изгнаны. город лишился привилегий и был обложен высокой контрибуцией. По так называемой «Конституции Карла V» 1540 право назначения на городские должности перешло в руки императора, количество цехов сокращалось более чем вдвое, а их представители лишались влияния на принятие политических решений. Стремление вернуть прежние свободы стало одной из основных причин активного участия Гента в освободительном движении, начавшемся в Нидерландах во второй половине XVI в.

Лит.: Чистозвонов А. Н. Гентское восстание 1539—1540 гг. М., 1957; Шатохина-Мордвинцева Г. А. История Нидерландов. М., 2007; Ghent. A City of All Times // Ed. M. Boone, G. Deneckere. Ghent, 2010. А. А. Майзлиш.